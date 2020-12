Geplauder in Schwarzweiß

Gisele Schmidt/NETFLIX Kaputt in Hollywood: »Mank« Mankiewicz (l., Gary Oldman) auf Höllenfahrt

Am Ende der langen Tortur akzeptiert Herman Mankiewicz (Gary Oldman) 1942 den Oscar für sein Drehbuch des Films »Citizen Kane« – jenes Meisterwerks unter der Regie von Orson Welles, das manche Kritiker als den bedeutendsten Film aller Zeiten einstufen. Doch »Mank«, wie ihn alle nennen, kann auch in seiner Dankesrede den scharfen Zynismus nicht abschütteln, der sein Markenzeichen geworden ist und ihn in Hollywood zu einem illustren Partygast hat werden lassen – zumindest, solange er seinen Alkoholismus noch halbwegs unter Kontrolle hatte. Obwohl er Oscar und Drehbuch-Credit mit Welles teilt, nimmt er die goldene Statue allein entgegen und erklärt dazu, dies geschehe in Übereinstimmung damit, wie das Buch zum Film entstanden sei: in Abwesenheit von Orson Welles.

Doch während der Regisseur als Wunderkind gefeiert wurde (er war damals gerade einmal 24 Jahre alt), blieb der Name des Drehbuchautors weitgehend vergessen, obwohl er es war, der in seinem ausufernden Skript die lineare Erzähltechnik aufbrach und die Gegenwart durch Rückblenden erhellte – eine Vorgehensweise, der sich auch »Mank« verschreibt. Auch die Oscarverleihung, die doch eigentlich ein Happy-End darstellen könnte, funktioniert als solches nicht recht. Dafür ist Mankiewicz schon zu weit abgedriftet, der Alkohol hat sein Leben zerfressen. Er starb, wie uns der Nachspann informiert, mit 55 Jahren.

Die Rolle des Drehbuchautors im Filmgeschäft, insbesondere aber in der Zeit des frühen Tonfilms in Hollywood zu Beginn der 1930er bis in die 1950er Jahre, ist der Stoff vieler Legenden, von denen gleichwohl viele der Realität entstammen: Der Absturz des Schriftstellers F. Scott Fitzgerald an der US-amerikanischen Westküste ist eines der bekanntesten Beispiele. Regisseure von Billy Wilder über Woody Allen bis zu den Coen-Brüdern haben das Leiden dieses kreativen Berufsstands unter Ohnmacht, Verkennung und Erniedrigung dramatisch ausbuchstabiert. David Finchers (»Seven«, »The Game«, »Zodiac«) Biopic erweist insofern einem Genre die Treue, das nicht nur die Abgründe und Untiefen des Filmgeschäfts auslotet. Fast während seiner gesamten Regiekarriere hat sich Fincher an diesem Stoff abgearbeitet: Das Drehbuch hatte ursprünglich sein Vater Jack geschrieben, und der Film sollte bereits vor 30 Jahren bei Polygram in Produktion gehen, doch weil der Regisseur darauf bestand, das Werk in Hommage an die Filme seiner Zeit in Schwarzweiß zu drehen, zog die Firma zurück. Jack Fincher starb 2003, und nun erst war Netflix bereit, David Fincher alle Freiheiten zuzugestehen, die er sich für die Arbeit an »Mank« wünschte.

Der als Meister düsterer Thriller bekannte Regisseur zeigt den Studioalltag, das Geplänkel und die Kameraderie rund um die Hollywoodmagnaten Louis B. Mayer und Irving Thalberg beim Filmstudio MGM und sondiert die Männerfreundschaft zwischen Mankiewicz und dem Medienmogul William Randolph Hearst, aus der auch die Story von »Citizen Kane« hervorging. Er folgt Manks Landausflügen mit der Schauspielerin Marion Davies – Amanda Seyfried, bekannt aus »Mamma Mia!« und hier als ebenso glamouröse wie scharfsinnige Diva sicher das tröstende Highlight des Films – und ergeht sich in langen Dialogen zwischen dem damaligen Hollywoodpersonal. Vor lauter lauem Klatsch und Tratsch, Gerüchten und Geplauder verliert der Film jedoch leider seine Hauptfigur aus den Augen, von der wir bis zum Ende wenig mehr erfahren, als wir zu Beginn schon wussten: Mank braucht den Alkohol zum Leben und zum Schreiben. Weder ringt er mit seiner Sucht, noch definiert sie seine Höllenfahrt, deren tieferliegende Gründe sich dem Zuschauer nicht erschließen.

Was bleibt, ist ein überaus stilvolles, gleichwohl digital gefilmtes und erst nachträglich mit Kratzern und Knistergeräuschen versehenes Biopic. Es behandelt ausufernd ein Stück Hollywoodzeitgeschichte, dem ein übergeordneter Erzählbogen in Form einer Figurenentwicklung weitgehend fehlt. Am eindrücklichsten erscheint heute in Zeiten von Fake News ein Nebenplot, den Fincher ursprünglich noch ganz aus dem Drehbuch streichen wollte: Als der sozialistische Schriftsteller Upton Sinclair für das kalifornische Gouverneursamt kandidiert, produziert MGM gefälschte Interviews und diffamierende Werbefilme, um ihn zu diskreditieren, was auch erfolgreich gelingt. Insofern kreist der Film doch nicht ausschließlich um sich selbst, sondern funktioniert auch als Kommentar zur Gegenwart – doch im großen und ganzen gelingt es ihm nicht, aus dem Spiegelkabinett einer selbstreferentiellen Hommage an das Hollywood zur Zeit der großen Studios auszubrechen.