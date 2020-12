Dem Spielegott sei Dank

imago/United Archives International »Bei jedem Mal steigt der Wasserspiegel« (Symbolfoto)

Das Frühjahr war für manche Eltern die Hölle. Was sollten sie plötzlich wochenlang mit ihren Kindern zu Hause anfangen, wo sie von Corona mit dem Nachwuchs zu einem festen Paket verschnürt waren? Weder Kindergarten noch Schule mit Hort standen zum Lösen des Knotens zur Verfügung. Spätestens nach dem zweiten Wochenende stürmten Erziehungsberechtigte alle noch offenen Märkte, die mit einer Elektronikabteilung punkten konnten. Konsolen gingen über den Ladentisch wie an anderen Tagen nur das Toilettenpapier.

Aktuell kann einem wie immer in dieser Zeit des Jahres angst und bange werden angesichts der grassierenden Spielzeugkäufe. Der Nachwuchs verlangt nach Geschenken zum angeblich heiligen Weihnachtsfest. Unbedarfte Elternteile orientieren sich dabei am Werbefernsehen oder wälzen Kataloge, in denen auch nur sinnloses Zeug angepriesen wird, das weg muss und morgen bereits veraltet sein wird. Ganz fein und gepflegt können die Sorgeberechtigten da etwa in die Kacka greifen, wenn sie ihre Kinder mit Spielen, die solch lustige Namen wie »Kacka Alarm« oder »Mister Pups« tragen, an die Zukunft heranführen wollen. Das »Alarm«-Spiel hat den wunderbar mehrdeutigen Untertitel »Voll verstopft«. Die Spieler müssen würfeln und nacheinander Spülvorgänge absolvieren. Bei jedem Mal steigt der Wasserspiegel, und schließlich fliegen überraschenderweise als »Mister Kacka« bezeichnete Plasteteile, die wie vergnügte Häufchen aussehen, wild durch die Gegend. Beim zweiten genannten Spiel konzentrieren sich die Teilnehmer ganz auf Pupse, dürfen dabei gesammelte Karten »abdrücken« (hoho, Witz des Autors) und ein komisches Etwas berühren, bis besondere Geräusche an ihre Ohren gelangen. Das soll für zwei bis sechs Spieler »lustige Momente« garantieren, so der Hersteller in der Anleitung. Wer dem Frohsinn in einer etwas verschärften Variante frönen möchte, sollte vor Spielbeginn etwa Zwiebeln, Bohnen oder einen ordentlich verarbeiteten Kohlkopf verdrücken.

Ein besonderes Glück sind in der Zeit bis zum Abzug der US-amerikanischen Soldaten aus der BRD die aus feinem Plaste und Elaste zusammengerührten Waffen aus dem Hause »Toy Place«. Diese Gerätschaften sehen leider kaum mehr so aus wie echte Waffen, denn sonst könnten die beschenkten Bälger ja den nächsten Spielwarenladen überfallen. Die Spielwaffen werden mit entschärften Darts oder Kugeln gefüllt und tragen Namen, wie sie sich ein Kriegsverbrecher aus dem Hause Heckler & Koch nicht besser hätte einfallen lassen können: »Crusher«, »Stryker Force«, »Chaos Meteor« oder »Hurricane«.

Womit aber darf sich der weibliche Nachwuchs auf dem hart umkämpften Feld der Spielzeuge herumschlagen? »My Little Pony« ist nach wie vor sehr schön »weiblich« und extra pink. Hier dürfen Isabell, Anna, Maria und Co. kleinen Pferdchen, die lieblich mit den Augen blinzeln, die lange, glitzernde Mähne kämmen. Hach, ist das schön und beruhigend, zumal die Viecher ganz individuelle Namen tragen: von »Zaubertrank Pony« bis »Küsschen Einhorn« ist alles dabei, was an den angeblichen Instinkt rührt und Vati beruhigt schlafen lässt.

Natürlich können die Mädels auch spielend im Dschungel auf einer Tierrettungsstation arbeiten. Während sie kleine Tiere aus Plaste zusammenbauen, um sie dann sinnlos hin und her zu schieben und sich dabei ganz nach den Vorgaben des Herstellers Lego zu richten, werden im Amazonasgebiet im Jahr mehr als 10.000 Quadratkilometer Urwald gerodet. Wenn weibliche Plasteteilefans sich auf die Suche nach irgendwelchen Tieren in Not begeben, dann freilich nicht mit großen Fahrzeugen. Der Hersteller aus Dänemark trennt nämlich schon seit längerem die Baukästen: Jungs bekommen Raumfahrzeuge, Traktoren und Fußballstadien zum Gestalten, Mädels Kaufläden, Krankenstationen und Freundinnentreffs. Im Waschzettel für die Tierklinik steht denn auch geschrieben: »Ruf die befreundeten Elefanten zu Hilfe. Bring das Faultier auf deinem Quad zurück zur Tierklinik im Baumhaus und päpple es wieder auf. Anschließend geht es dann in die hübsche Dschungelhütte zum Abendessen.« Nach dem verwirrenden Zusammenbringen von Tieren unterschiedlicher Kontinente geht es für weibliche »Bauherren« oft schnell zurück zu ihren Barbies, die immer noch sehr dünn sind und bar jeder Andeutung von Geschlechtsteilen, sich aber seit einiger Zeit auch schon mal als Vamps kostümieren lassen.

Im allerschlimmsten Fall besorgen Eltern, deren Töchter gerne Fußball spielen und Jungens verhauen, zur Umerziehung Schmuck, Glitter und »3-in-1-Tattoos«. Wer letzteres noch nicht kennt: Da werden skurrile Motive – Traumfänger oder Blumen – mit einem speziellen Hautkleber aufgetragen und anschließend funkelnde Steine dazugetan. Oder so ähnlich. Der Schönheitswahn geht allerdings noch weiter. Das übernächste Topmodel darf Glitzerarmbandset und Perlenzauberbox nicht vergessen und muss vor Freude aus dem Häuschen geraten über die vielen kleinen Plastikteilchen, die Rubine und Diamanten ersetzen, dazu 70 sinnfreie Anhänger und fünf Armbänder aus unechtem Leder – wer würde da nicht den Verstand verlieren?

Für angehende Bankräuber und Museumsdiebe wiederum wäre das Brettspiel »Bankalarm« das Richtige. Originaltext: »Das Team plant den Bankraub des Jahrhunderts und hat nur fünf Minuten Zeit dafür.« Auch der oben erwähnte »Chaos Meteor« kann da womöglich zur Anwendung kommen.

Dem Spielegott sei Dank gibt es auch Angebote, die tatsächlich einigermaßen lustig sind, nebenbei Wissen vermitteln und obendrein die Großeltern an früher erinnern. Eine Firma aus Annaberg-Buchholz hat DDR-Spiele neu aufgelegt: »Tatütata die Feuerwehr ist da«, »Im Märchenland«, »1, 2, 3 … ich fange dich«, »Wir sammeln Pilze«, »Sandmann, lieber Sandmann«. Der Erfolg, hört man, ist groß. DDR-typische Versorgungsengpässe sind zu befürchten. Und Weihnachten steht vor der Tür. Wollen wir es immer noch reinlassen? Ich denke nein.