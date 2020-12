Lobbyisten sitzen mit am Tisch

Christoph Soeder/dpa Versammelte Mannschaft: Die Versicherungsbranche versucht sich am aggressivsten als Türöffner in der Politik

Warum agieren Banken, Versicherungen und Hedgefonds weiterhin so, als hätte es die Finanzkrise von 2008 gar nicht gegeben? Einen Teil der Antwort liefert die »Bürgerbewegung Finanzwende« mit einer am Dienstag vorgelegten Studie »zu Größe und Einfluss der Finanzlobby in Deutschland«. Den Titel der Untersuchung »Ungleiches Terrain« betätigt schon der Blick auf das Kräfteverhältnis zwischen Parlament und dem Mitarbeiterstab der Branche. In ihren Diensten stehen mindestens 1.500 Leute, deren einziger Job es ist, den Gesetzgeber auf Linie zu bringen. Auf jeden einzelnen der derzeit 41 im Finanzausschuss des Bundestages sitzenden Abgeordneten kommen damit rechnerisch 36,5 »Influencer« aus dem Geldbusiness, das sich deren Einsatz nach Schätzungen der Autoren mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr kosten lässt.

Die Lobbyisten werden gemäß Analyse von Banken, Versicherungen, Fonds, Börsen oder Zahlungsdienstleistern entsandt. Berücksichtige man dazu die »erweiterte Finanzlobby«, etwa Teile der Immobilienlobby, der Wirtschaftsprüfer oder des Glücksspielgewerbes, sei »noch von deutlich mehr« Personal auszugehen. Im Betrachtungszeitraum von 2014 bis 2020 hat »Finanzwende« 295 Unternehmen und Verbände gezählt, die auf Bundesebene auf die Parlaments- und Regierungsarbeit eingewirkt haben. Diesen standen lediglich 79 Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft gegenüber, also aus Reihen von NGOs, Kirchen, Gewerkschaften und Verbraucherverbänden. »Besonders hervorstechend« sei dabei das »Missverhältnis« in der frühen Phase der Gesetzgebung. Zum Teil lägen der Finanzlobby Gesetzentwürfe vor allen anderen Akteuren vor.

Zu 33 untersuchten Referentenentwürfen gab es bei insgesamt rund 500 Stellungnahmen 378 von Vertretern der Finanzlobby und 41 aus der »Zivilgesellschaft«. Das entspricht einem Verhältnis von neun zu eins, wobei das nur ein Durchschnittswert ist. Im Zusammenhang mit der EU-Finanzmarktrichtlinie (MIFID II) und der EU-Finanzmarktverordnung (MIFIR) steuerte die Finanzlobby 42 Kommentare bei, Vertreter der »Zivilgesellschaft« bloß zwei. In drei Fällen waren bei sieben, neun und 19 Kontakten von Industrielobbyisten jeweils kein einziger zivilgesellschaftlicher Akteur anwesend. »Kein Wunder, dass dann die Interessen der Finanzbranche manchmal eins zu eins ins Gesetz wandern«, kommentierte Vereinsvorstand Gerhard Schick die Ergebnisse in einem Videobeitrag.

Das Ranking der aktivsten Organisationen führt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) an, der 27 von 33 Referentenentwürfen kommentierte. Danach folgen die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) und der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI). Als einziger Nichtfinanzlobbyist taucht an zehnter Stelle der Verbraucherzentrale-Bundesverband auf. »Die aktuelle Gesetzgebung spiegelt die Interessen der Finanzindustrie wider und nicht die der Bevölkerung«, beklagte Schick. Neben einem verpflichtenden Lobbytransparenzregister brauche es eine »Korrektur des Ungleichgewichts der Kräfte«. Alle gesellschaftlichen Gruppen müssten den gleichen Einfluss auf die Finanzgesetzgebung haben.