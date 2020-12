Aufruf zur Solidarität

Stefan Boness/IPON »Coronakonformer Protest«: Demonstranten fordern Solidarität mit Geflüchteten ein (Berlin, 13.6.2020)

Kommt der harte »Lockdown«? Können wir Weihnachten mit der Oma feiern? Diese und ähnliche Fragen werden aktuell auf allen Kanälen, in sämtlichen Foren und Talkshows diskutiert. Das Thema Corona verdrängt einmal mehr andere drängende Probleme aus den Schlagzeilen – auch die unverändert katastrophale Lage auf den griechischen Inseln. »Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria im September war die Aufmerksamkeit kurzfristig größer, jetzt ist das Thema wieder aus dem Fokus geraten«, konstatierte Jonas Gutknecht vom Bündnis »Seebrücke« am Donnerstag gegenüber jW.

Um diese Situation zu ändern, hat »Seebrücke« eine bundesweite Aktionswoche organisiert. »Wärme für alle! Kein weiterer Winter in den Lagern«, heißt das Motto der Kampagne, die am Mittwoch abend mit einer »Onlinedemo« startete – aus Anlass der zeitgleich stattfindenden Innenministerkonferenz und zum »Tag der Menschenrechte«, mit dem jedes Jahr an die Erklärung der Menschenrechte durch die UN-Generalversammlung am 10. Dezember 1948 erinnert wird. Noch bis zum Sonntag soll mit »coronakonformen« Aktionen auf die »verschärfte Situation in den Hotspots an den europäischen Außengrenzen« aufmerksam gemacht und die Forderung nach einer sofortigen Evakuierung der Lager bekräftigt werden.

»Seebrücke« fordert unter anderem dazu auf, Banner, Bilder und Plakate an Fenster und Balkone zu hängen und mit Postkarten an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu appellieren. »Die Lage auf den griechischen Inseln hat sich, soweit wir hören, nicht verbessert, sondern noch verschlechtert«, sagte Gutknecht. Schon den fünften Winter in Folge seien die Menschen in den Lagern Schnee, Kälte und Regeln schutzlos ausgeliefert, so der Aktivist. Nach verschiedenen Berichten gebe es etwa im Lager Kara Tepe, das für das zerstörte Camp Moria auf Lesbos aufgebaut wurde, zuwenig Wasser und Nahrung, zudem seien die hygienischen Zustände katastrophal.

Mehr als 200 Kommunen in Deutschland seien bereit, zusätzlich Flüchtlinge aufzunehmen, doch Seehofer blockiere weiterhin die Umsetzung von drei Landesaufnahmeprogrammen, erklärte Gutknecht. Die Aufnahme von einigen hundert Familien diene offensichtlich vor allem der Beruhigung der Öffentlichkeit. Der Aktivist kritisierte den neuen EU-Asyl- und Migrationspakt, der nicht nur »die schreckliche Lagerpolitik« fortsetze, sondern menschenwürdige Asylverfahren »beinahe unmöglich« mache.

Auch Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte forderten am »Tag der Menschenrechte«, mehr Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Angesichts der »dramatischen Situation von Schutzsuchenden auf den griechischen Inseln« habe sich die Bundesregierung zwar in den letzten Monaten »gezwungen gesehen«, der Aufnahme von rund 2.750 Menschen aus Griechenland zuzustimmen. Es handle sich dabei um Personen, die dort bereits »internationalen Schutz« erhalten hatten. Zudem seien die Zahlen »beschämend gering«.

Karl Kopp, Leiter der Europa-Abteilung von Pro Asyl, wies darauf hin, dass nach wie vor Abschiebungen nach Griechenland stattfinden, und forderte, diese zu stoppen. Asylsuchende, die es eigenständig aus Griechenland nach Deutschland schafften, würden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in aller Regel abgelehnt. Ihnen drohe die Abschiebung. Es sei »ein Gebot der Menschenwürde und des Flüchtlingsschutzes«, diese Menschen genauso zu behandeln wie die, die organisiert aus Griechenland aufgenommen würden. Diejenigen, die nach Griechenland abgeschoben würden, landeten dort in der Obdachlosigkeit. Ihnen drohe »innerhalb kürzester Zeit Verelendung und ein Leben unter menschenrechtswidrigen Bedingungen«.

Unterdessen organisieren die Behörden offenbar trotz Adventszeit und Coronakrise weiter Abschiebungen. Juliane Nagel, flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag, erklärte am Donnerstag, es würden weiter Menschen in Länder abgeschoben, die Coronarisikogebiete seien – so nach Georgien und in den Kosovo. Am Dienstag drohe eine Sammelabschiebung nach Afghanistan vom Flughafen Leipzig-Halle. »Es wäre die erste Abschiebung in das von Corona und Gewalt geschüttelte Land seit März«, sagte Nagel. Sie forderte die sächsische Regierung auf, diesen »lebensgefährlichen Akt« umgehend zu stoppen.