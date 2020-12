Wo die wilden Kerle wohnen

imago images/APress »I am your main man if you’re looking for trouble« – Gary Moore, Phil Lynott, Brian Downey (v. l. n. r.)

Anfangs waren Thin Lizzy eine talentierte Celtic-Folk-Rock-Band, die sich langsam zu den härteren Jungs durchzurüpeln begann. »I am your main man if you’re looking for trouble / I take no lip no ones tougher than me / I’d kick your face you’d soon be seeing double«, haut Phil Lynott bei »The Rocker« schon mal auf den Putz, und Eric Bell zeigt zumindest auf der langen Albumfassung, dass er sich zu den ambitionierteren Stratocaster-Quälern zählen darf. Dummerweise hatte er da fast schon genug von der Musikindustrie, die der Band anfangs einiges abverlangte. Unter anderem ein schmähliches Deep-Purple-Tribute-Album unter dem Pseudonym Junky Funky.

Bell ging entnervt. Aber die eigentliche Attraktion war ohnehin Frontman und Hauptsongwriter Lynott, ein schwarzer Ire, der im Blues, Soul und Irish Folk ebenso zu Hause war wie im Rock ’n’ Roll und virtuos mit diesen unterschiedlichen Sujets zu jonglieren verstand. Und der dabei mindestens so gut aussah wie Jimi Hendrix.

Viel hilft viel

Lynott und sein Schlagzeuger Brian Downey probierten es für ein paar Wochen mit Gary Moore und kamen schließlich auf die glorreiche Idee, die das ganze Genre renovieren sollte. Sie stellten zwei Leadgitarristen ein. Viel hilft viel. Und tatsächlich, die doppelläufige Flinte besaß die Feuerkraft, die der Hard Rock dringend brauchte. Scott Gorham und Brian Robertson waren grundsätzlich gleichberechtigt, konkurrierten, fielen sich ins Wort, lieferten sich wütende Duelle, schlossen sich dann aber auch immer wieder zu harmonischen Duetten zusammen. Ihre filigranen Twin-Lead-Figuren erweiterten die Formensprache des Genres. Inzwischen gehört dieses Stilmittel zum Standardrepertoire und bekommt das Etikett »lizzyesk« angehängt.

Wenn Phil Lynott noch am Leben wäre, gäbe es die Band längst wieder, vielleicht sogar in der Bestbesetzung mit Gorham/Robertson. Die immer noch virulente Retromanie, die unzähligen Lizzy-Epigonen und -Derivaten (Dead Lord, Wytch Hazel, Black Star Riders etc.) zum Erfolg verhalf, hätte eine Reunion lohnenswert, also irgendwann unausweichlich gemacht. Erstaunlicherweise nahm der Einfluss von Thin Lizzy nach der Auflösung 1983 und dem anschließenden Tod Lynotts drei Jahre später eher noch zu.

Pünktlich zum 50. Geburtstag der Band erscheint jetzt eine Box mit Radiosessions, alternativen Fassungen, vor allem Demos, instrumentalen Versionen, diversen Devotionalien und einem Liveset von der »Chinatown«-Tour 1980, das einmal mehr beweist, dass der introvertierte Peter-Green-Adept Snowy White den blutjungen Feuerkopf Brian Robertson auf der Bühne nicht ersetzen konnte.

Im Kinosessel

Allein 74 Aufnahmen werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Nicht alle sind spektakulär. Die Instrumentalversionen kann man sich gleich mal schenken. Und auch viele Demos gleichen den fertigen Albumtracks oft bis ins Detail. Lynott & Co. wussten ziemlich genau, was sie wollten, und waren offenbar jederzeit in der Lage, das zu reproduzieren. Es gibt in diesem Boxset aber einiges zu entdecken, nicht nur für die Fliegenbeinzählerfraktion. So zeigt die Demoversion von »Running Back«, einem dieser grandiosen Füllsel des »Jailbreak«-Albums, was aus diesem Song hätte auch werden können. Wirken die cleanen Leadgitarren in der endgültigen Version fast ein bisschen zu entspannt, übernimmt im Demo ein vor Vitalität dampfendes Saxophon die Melodiearbeit und verleiht dem Song eine rüde, rauchgeschwängerte Klubatmosphäre.

Dafür ist ihnen der obligatorische Lagerfeueranfang vom »Cowboy Song« offenbar erst bei den offiziellen Plattenaufnahmen eingefallen. Zum Glück. »I am just a cowboy / Lonesome on the trail / A starry night the campfire light / The coyote call / And the howling winds wail / So I ride out in the old sundown«, brummt Lynott zur sanften Gitarrenpickingbegleitung und umreißt damit die sehnsüchtig-elegische Stimmung des Songs, der noch einmal den Mythos vom vogelfreien Westerner evoziert. Aber die paar hingetupften Klischeebildchen zeigen auch gleich, es ist nur eine Kulisse. Wir sitzen in einem Kinosessel.

Alte Stoffe

Ein schmales Bändchen mit ausgewählten Texten lenkt den Blick auf den Dichter Lynott, der seinem Auditorium eben nicht nur eins in die Fresse gibt, bis es doppelt sieht. Als Lyriker greift er auf Fantasyliteratur und die alte englische Balladendichtung zurück, amalgamiert diese Stoffe und Motive mit den US-amerikanischen Popularmythen, wie er sie vor allem im Comic und im Film vorfindet, und erschafft daraus sein ureigenes Lizzy-Universum. Das ist vollgestellt mit virilen Stereotypen, mit Kleinkriminellen, wilden Kerlen, Rock ’n’ Rollern und begehrenswerten Frauen, offenbart dabei aber eine ganz eigentümliche, oft elegische Sanftmütigkeit, die den moderaten Sexismus immer wieder in die Schranken weist. Lynotts Größe als Songdichter ist noch gar nicht richtig beschrieben worden. Die Größe seiner Band sehr wohl. Die lässt sich in dieser Schatztruhe noch einmal im Detail nacherleben.