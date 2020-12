Einer der ersten

Claudia Uhlmann Blumenkränze und Trauerkerzen am Gedenkort für Amadeu António Kiowa am Sonntag in Eberswalde

Eigentlich wollte er Flugzeugtechnik studieren. Doch als der in Angola geborene Amadeu António Kiowa 1987 in die DDR kam, wurde er neben vielen anderen männlichen Vertragsarbeitern als Fleischer im VEB Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde im brandenburgischen Britz angelernt. Am Sonntag vor 30 Jahren erlag Kiowa im Alter von 28 Jahren seinen Verletzungen, die er vom Überfall durch eine Gruppe Neonazis einige Tage zuvor davongetragen hatte. Mehrere hundert Menschen kamen am 30. Todestag Kiowas in Eberswalde (Kreis Barnim) zusammen, um an ihn und die Tat zu erinnern. Aufgrund geltender Beschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie hatten die Veranstalter nicht so viele Einladungen ausgesprochen wie ursprünglich geplant.

Die Gedenkveranstaltung war von der antirassistischen Kampagne »Light me Amadeu«, dem afrikanischen Kulturverein Palanca e. V., der panafrikanischen Frauenorganisation PAWLO mit Sitz in Potsdam, dem Bündnis »Barnim für alle« und dem örtlichen Ableger des »Unteilbar«-Bündnisses organisiert worden. Als erste Rednerin sprach Marianne Ballé Moudoumbou von PAWLO zu den Anwesenden. Nach 1990 hätten sich rassistische Auswüchse Bahn gebrochen, die bis dahin nicht offen zutage getreten seien, berichtete sie – und dass es damals mit dem alten Hüttengasthof nur eine einzige Gaststätte gab, wo sich Schwarze Menschen noch treffen konnten.

Während einer Feier am 24. November 1990 habe es dort Warnungen vor durch die Stadt ziehenden Neonazis gegeben. In jener Nacht traf er auf die rechten Schläger und versuchte vergeblich, ihnen zu entkommen. Am 6. Dezember starb Kiowa an seinen Verletzungen. Später wurden nur fünf der Täter verurteilt, Ermittlungen gegen weitere Mitglieder der Gruppe wurden eingestellt.

Vom ehemaligen Standort des alten Hüttengasthofs zogen die Teilnehmenden am Sonntag in einem Schweigemarsch zur wenige hundert Meter entfernten Gedenktafel für Kiowa. Dort sang ein Chor Lieder zum Teil auf Lingála, die Nationalsprache Angolas. »Hier ist kein Platz für die AfD«, verkündete der Anmelder der Gedenkkundgebung, Florian Görner, in Richtung von anwesenden Lokalvertretern der äußerst rechten Partei. Diese verließen unter »Nazis raus!«-Rufen schweigend den Ort des Gedenkens.

imago stock&people Im Alter von 28 Jahren kam Amadeu António Kiowa 1987 als Vertragsarbeiter nach Eberswalde

Seit Kiowas Tod habe man einiges erreicht, erklärte Marieta Böttger, Vorstandsmitglied der »Bürgerstiftung Barnim Uckermark«. So sei das Eberswalder Bürgerbildungszentrum nach Amadeu António benannt worden. Böttger lobte die gute Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch die Amadeu-Antonio-Stiftung. Diese hatte dazu aufgerufen, sich vom 25. November bis zum 6. Dezember an einem digitalen und dezentralen Gedenken zu beteiligen.

Landrat Daniel Kurth (SPD) begrüßte die anwesenden Vertreter seiner Partei und von Bündnis 90/Die Grünen sowie Die Linke. Der stellvertretende Bürgermeister von Eberswalde, Jan König, betonte die Wichtigkeit, auf kommunaler Ebene gegen Rassismus vorzugehen. Heute werde die »rote Linie« immer weiter nach rechts verschoben, sagte König und rief zur Wachsamkeit auf. Für die Partei Die Linke nahm unter anderem deren Landeskovorsitzender Sebastian Walter, der selbst aus Eberswalde stammt, am Gedenken teil. »Seit ich politisch denken kann, begleitet mich dieser Mord, mein Leben lang«, teilte der Linke-Landesschef am Montag auf Facebook und Instagram mit. Er werde »alles dafür geben«, dass »eine bessere Welt, eine Welt ohne Rassismus Wirklichkeit wird. Für Amadeu und für alle anderen«.

Die fünf Veranstalterorganisationen trugen am Sonntag auch ihre politischen Forderungen vor. Augusto Jone Munjunga vom Palanca-Verein betonte, dass nun endlich ein Teilstück der Straße, in der sich auch die Gedenktafel befindet, in Amadeu-Antonio-Straße umbenannt werden müsse. Seit dem 50. Geburtstag Kiowas im Jahr 2012 bringt der Verein dieses Anliegen vor. In diesem Jahr wäre für einen entsprechenden Beschluss der Stadt noch Zeit. »Light me Amadeu« forderte, die Mahn- und Gedenktafel zu erneuern und besser sichtbar zu machen. Die Stadt Eberswalde und der Landkreis Barnim sollen dazu einen Ideenwettbewerb ausschreiben. Marianne Ballé Moudoumbou sprach sich für eine weitere Informationstafel am Standort des alten Hüttengasthofs aus, den Kiowa in der Nacht des Überfalls allein verlassen hatte. Jene Tafel solle an die Hetzjagd und Neonaziaufmärsche dort erinnern. Das Bündnis »Unteilbar Eberswalde« forderte mehr Unterstützung für Engagement gegen Alltagsrassismus durch zu schaffende öffentliche Stellen, die mit Menschen mit Zugewandertengeschichte besetzt werden sollen.