Lino Mirgeler/dpa »Wildschweine – das Comeback«: Hier in einem Wildgehege in Stuttgart

Wildschweine – das Comeback

Diese Schweine sind unverwüstlich. Dabei galten im 18. Jahrhundert Wildschweine in Europa schon als ausgerottet. Heute leben wieder mehrere Millionen Exemplare in unseren Wäldern. Eine Dokumentation über ein Tier, das völlig unterschätzt wird – und gut schmeckt. D/A/F 2017.

Arte, 17.50 Uhr

Der Fall Wirecard

Von Sehern, Blendern und Verblendeten

Der Film rollt den wohl größten Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte aus der Perspektive der Shortseller auf – jener bösen Wichte an der Börse, die auf fallende Kurse wetten. Aber alle wissen eigentlich: Die Wirtschaftsprüfer sind die wahren Schuldigen. D 2020.

BR, 22.00 Uhr

Corona und kein Personal

Droht dem Gesundheitssystem der Kollaps?

Im St. Marien-Krankenhaus in Bonn haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit März alles gegeben. Doch von der versprochenen Prämie hat Intensivpflegerin Lilli P. bisher nichts gesehen. Der ständige Personalmangel trifft Pflegekräfte hart, ob in den Krankenhausstationen oder den Heimen. In der Pflege sollen deutschlandweit 40.000 Stellen fehlen – die Konsequenz aus einem jahrelangen »Sparkurs«, und natürlich: Privatisierung, also Gewinnmaximierung.

ZDF, 22.45 Uhr

Spider Murphy Gang – Glory Days of Rock ’n’ Roll

Regisseur Jens Pfeifer heftet sich an die Fersen der schon irgendwie legendären Münchner Band. Pfeifer entdeckt eine schöne bayerische Selbstironie in den Liedern der Spider Murphy Gang. Am Anfang ging es ihnen um Punk. Und ein bisschen noch immer.

BR, 22.45 Uhr

Eine unerhörte Frau

Niemand will der Bäuerin Hanni glauben, dass ihre kleine Tochter Magdalena schwer erkrankt ist. Im Gegenteil: Ihr Mann, ihre beiden Söhne und ihre Schwiegermutter ignorieren, dass Magdalena kaum noch isst, immer wieder erbricht und ständig Kopfschmerzen hat. Als sie schließlich die Diagnose Hirntumor erfährt, setzt Hanni alles daran, dass ein in New York praktizierender Arzt das Kind operiert. D 2016.

3sat, 23.15 Uhr

Gute Manieren

Clara, eine einsame Krankenschwester aus einem Außenbezirk von São Paulo, wird von der seltsamen Ana, einer reichen Bewohnerin des Stadtzentrums, als Kindermädchen für ihren ungeborenen Sohn eingestellt. Die beiden Frauen entwickeln eine starke Bindung zueinander, doch dann gerät das Baby nicht so wie erwartet … BRA/F/D 2017.

Arte, 23.20 Uhr