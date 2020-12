Der Traum vom ewigen Stillstand

Cinema Publishers Collection/imago Nach russischem Vorbild: Karl Doberer lässt in seinem Roman meuternde Matrosen ein sozialistisches Utopia errichten (Filmszene »Panzerkreuzer Potemkin«)

Der Germanist Hans Frey hat vor einigen Jahren begonnen, die Geschichte der deutschen Science-Fiction (SF) aufzuarbeiten. Der erste Band über die ersten hundert Jahre deutscher SF-Literatur von den Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges erschien 2018 im Golkonda-Verlag. Unter dem bezeichnenden Titel »Aufbruch in den Abgrund« hat der Memoranda-Verlag nun Freys zweiten Band über die Zeit vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum Zusammenbruch der Nazidiktatur herausgebracht.

Wie der Autor herausarbeitet, war die SF-Literatur der frühen Weimarer Republik eine fast bruchlose Weiterführung der entsprechenden Vorläufe der wilhelminischen Ära. Es gab zwar durchaus hoffnungsvoll stimmende Sozialutopien, noch mehr allerdings Elaborate, die den Ungeist einer gescheiterten Epoche in sich trugen und auf Revanche drängten. Freys im Buch offen geäußertes antifaschistisches Bekenntnis macht ihn sympathisch. Dass seine Faschismusvorstellungen etwas verkürzt auf die politische Ebene beschränkt bleiben, dürfte mit seiner eigenen politischen Sozialisation zusammenhängen: Frey vertrat jahrelang die SPD im Landtag von NRW.

Der Autor hat auch mit diesem Band eine ungeheure Fleißarbeit vorgelegt. Anerkennenswert ist außerdem, dass er sich nicht scheute, auch in die Niederungen der Trivialliteratur vorzudringen, die ansonsten von der Literaturwissenschaft tunlichst übersehen wird.

Die soziale Utopie steht in Freys Werk eindeutig im Vordergrund. Mit seiner Bewertung der einzelnen Titel muss man allerdings nicht in jedem Fall einverstanden sein. Beispielsweise werden von ihm Werke sozialdemokratischer Autoren prinzipiell gelobt, besonders dann, wenn in ihnen ein demokratischer Sozialismus auf friedlichem Wege daherkommt. Mit den (wenigen) SF-Werken kommunistischer Autoren kann Frey zumeist nicht viel anfangen. Immerhin findet man bei ihm den Hinweis auf ein frühes SF-Werk des späteren DDR-Kulturministers Johannes R. Becher. »Levisite oder Der einzig gerechte Krieg«, geschrieben im Jahre 1926, schildert eine proletarische Revolution, die losbricht, weil ein Weltkrieg mit Massenvernichtungswaffen droht.

Frey unterstreicht, dass es sich bei dem Großteil der in der Weimarer Republik geschriebenen Werke um Prognosen möglicher technischer Entwicklungen handelt, bei denen die Autoren naturgemäß häufig meilenweit danebenlagen. Hinzu kamen nicht wenige völkische Mythen, zum Teil der unappetitlichsten Art, sowie ausgesprochen faschistische »Utopien«.

Die Machtübertragung an die Nazis 1933 bedeutete dann einen heftigen Einschnitt in der Geschichte der deutschsprachigen Science-Fiction-Literatur. Wie Frey nachweist, schafften es zwar einzelne Schriftsteller in den ersten Jahren der faschistischen Diktatur, die politische Zensur auszutricksen, indem sie unerwünschte politische Aussagen in ihren imaginären Zukunftsentwürfen versteckten. Das funktionierte jedoch nur vergleichsweise kurz. Für die Nazis zählte nur die Gegenwart. Zukunftsvisionen – egal welcher Art – waren ihnen grundsätzlich suspekt. Frey zitiert aus einer Rede Hitlers, in der er jeder Weiterentwicklung der Gesellschaft eine Absage erteilte. Das »Dritte Reich« würde ewig bestehen, die Zukunft »restlos« ihm gehören. Ähnlich dachte auch der Propagandaminister Joseph Goebbels, der sich prinzipiell weigerte, irgendeine Art von Zukunftsvorstellung zu formulieren, die über den Sieg des Faschismus hinauswies.

Die Literaturgattung SF wurde dementsprechend zwar nicht verboten, aber misstrauisch beäugt und heftig zensiert. Viele Autoren verstummten oder gingen ins Exil. Andere schleimten sich ganz unverblümt bei den Nazis ein und publizierten rassistischen und militaristischen Schrott. Was ihnen auf Dauer aber auch nicht half – im Zuge der konsequent betriebenen »Gleichschaltung« der Literatur nahm die Zahl der zugelassenen Titel von Jahr zu Jahr ab.

Interessant ist ein Kapitel gegen Ende des Buches über die (wenigen) SF-Werke der Nazizeit, die oppositionelle Autoren im Exil veröffentlichten. Erwähnenswert ist in jedem Fall der 1936 in Bratislava erschienene Roman »Republik Nordpol« des sozialdemokratischen Ingenieurs und Schriftstellers Kurt Karl Doberer (1904–1993). Darin verweigert die Besatzung eines deutschen Kriegsschiffes den braunen Machthabern den Gehorsam, entwaffnet die Offiziere und gründet im Nordpolarmeer eine Art sozialistisches Utopia. Eine bemerkenswerte antifaschistische Vision. Doberer wurde – was Frey allerdings nicht erwähnt – ganz offensichtlich durch den auch damals schon sehr bekannten, auf einem Matrosenaufstand im zaristischen Russland beruhenden sowjetischen Film »Panzerkreuzer Potemkin« von Sergej Eisenstein inspiriert.