Bauern mit Macht

Daniel Bockwoldt/dpa

Landwirte blockierten am Dienstag im niedersächsischen Seevetal mit Traktoren die Zufahrt zum Aldi-Zentrallager. Mit der Aktion protestierten notleidende Bauern gegen die ruinöse Preispolitik des Einzelhandels und speziell der »marktbeherrschenden« Discounter. Mit Erfolg. Einem Sprecher der Bauern-Protestbewegung »Land schafft Verbindung« in Niedersachsen zufolge wurden auch die übrigen Blockadeaktionen beendet, nachdem Aldi ein Gesprächsangebot gemacht habe. Die erste Unterredung soll demnach noch in dieser Woche stattfinden. (jW)