Konflikt ums Laschen

Steffen Schellhorn/imago Seeleute oder Hafenarbeiter – wer soll die Ladung an Bord eines Schiffes vor dem Aus- oder Einlaufen in einen Hafen sichern (»laschen«)?

Seeleute zählen nicht zu den Krisengewinnern. Im Gegenteil. Die Gewerkschaft Verdi mobilisiert in der Coronakrise für sie Unterstützung in einem anscheinend nicht enden wollenden Streit. In einer am vergangenen Freitag verbreiteten Pressemitteilung sowie in der aktuellen Ausgabe ihres Magazins Waterfront beschreibt die Verdi-Fachgruppe Maritime Wirtschaft das zähe Ringen um die Durchsetzung eines geltenden Tarifvertrags. »Teilweise sehr erschöpften Seeleuten, die seit Monaten auf ihre Ablösung warten, (wird) die körperlich schwere Arbeit zugemutet, Ladung zu sichern beziehungsweise zu entsichern«, heißt es darin. Ein Fall auch für die Politik, finden Gewerkschafter.

Es geht bei der Auseinandersetzung zwischen mehreren europäischen Gewerkschaften auf der einen und etlichen Reedern und Charterern auf der anderen Seite um die Frage, wer Ladung an Bord eines Schiffes vor dem Aus- oder Einlaufen in einen Hafen sichern (»laschen«) oder entsichern darf oder muss. War das lange Zeit ein weithin unangefochtenes Privileg besonders ausgebildeter Hafenarbeiter, gab und gibt es in jüngerer Vergangenheit reederseitig in zunehmendem Maße Bestrebungen, diese Arbeit an den Seeleuten an Bord aufzubürden, um so im Hafen Zeit und Gebühren zu sparen. Der Haken an der Sache: Neben der zusätzlichen Belastung der Seeleute bedeutet das auch ein Sicherheitsrisiko für Mensch, Schiff und Meeresumwelt, weil die Vielfalt transportierter Ladung oft Spezialkenntnisse beim Laschen verlangt, die in den Häfen in der Regel vorhanden sind, bei Bordbesatzungen hingegen nicht unbedingt.

2018 hatten sich auf globaler Ebene die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) – der Verdi angehört – und der Internationale Verband maritimer Unternehmer (IMEC) auf einen Tarifvertrag geeinigt, der Laschen klar als Hafenarbeit definiert. In Kraft getreten ist dieses für die internationale Seeschifffahrt unter Billigflaggen geltende Tarifwerk Anfang 2019, in Europa und Kanada Anfang dieses Jahres. Seither streiten die ITF und weitere europäische Gewerkschaften jedoch mit hiesigen Reedern und Charterern um die Umsetzung. Sie werfen der Unternehmerseite und hier vor allem Feederreedereien, die Zu- und Ablaufverkehre zwischen großen und kleineren Häfen abwickeln, Tarifbruch vor.

Nachdem im Sommer bereits ein Rotterdamer Gericht eine schnelle Umsetzungspflicht abgelehnt und laut Waterfront »eine umfassende gerichtliche Überprüfung der verschiedenen Sach- und Rechtsfragen« angeordnet hatte, ist hierzulande auch Verdi vor Gericht gezogen. Ende November fand am Arbeitsgericht Hamburg eine erste Verhandlung dazu statt. Urteile stehen noch aus.

Nach wie vor werde der Wettbewerb in der maritimen Branche auf dem Rücken der Seeleute als den schwächsten Gliedern in der globalen Transportkette ausgetragen, wird Maya Schwiegershausen-Güth, Leiterin der ITF-Billigflaggenkampagne bei Verdi, in der Pressemitteilung zitiert: »Dies ist nicht hinnehmbar.« Der Weg vor die Gerichte sei ein wichtiger Schritt zur Durchsetzung geltender Tarifverträge, notwendig sei aber auch eine politische Lösung. So könnten etwa die Hafenstädte in ihren jeweiligen Hafenordnungen »festschreiben, wie und durch wen die Lascharbeiten in deutschen Häfen durchzuführen sind«, fordert Schwiegershausen-Güth. Es gebe zwar eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Politik, Verwaltung und Gewerkschaften, die entsprechende Konzepte berate, bislang aber ohne Ergebnis. Gerade die Coronakrise mit nach wie vor eklatanten Problemen beim Austausch von Schiffsbesatzungen mache die Lösung dieses Problems besonders dringend, so die Gewerkschafterin.