In lächelnder Leichtigkeit

imago images/isslerimages Jauchzer des Glücks: Eddie Van Halen

Edward Lodewijk Van Halen war mehr als ein Gitarrist, er war ein Role Model, eine Ikone, eine Art Marvel-Superheld auf der Gitarre. Ein paar sehr persönliche Erinnerungen an den Anfang Oktober verstorbenen Musiker.

Wir trafen uns bei Volker nach der Schule und spielten eine Tischbillardvariante mit Walnüssen. In der niedersächsischen Steppe aufzuwachsen hatte mitunter etwas von Sowjetunion. Das schweißte zusammen und machte uns nur noch härter. Heavy Metal kam da gerade recht. Volker ließ sich bald zum Werkstoffprüfer ausbilden und setzte sein gesamtes Lehrgeld in Platten um. Bei ihm habe ich viele Klassiker zum ersten Mal gehört. Angel Witch, Praying Mantis, Saxon, Iron Maiden und eben auch »Fair Warning« von Van Halen. Ihr düsterstes Album. Das Cover montiert Ausschnitte aus William Kureleks »The Maze«-Gemälde, einer selbsttherapeutischen Auseinandersetzung des Künstlers mit seiner bedrückenden Kindheit auf einer Farm in Kanada. Wussten wir damals nicht, war auch egal. Aber oben links zeigt es einen echten »Headbanger«, einen Typen, der mit dem Kopf gegen einen Steinpfeiler rennt. Das gab uns zu denken. Mit dem identifizierten wir uns. Also jetzt nicht direkt mit ihm. Eher mit dem Konzept, für das er stand.

Und dieses kranke Riff am Anfang von »Unchained« war seine akustische Entsprechung. Ich kann ihn nicht hören, ohne waidwund das Maul aufzureißen, mit der Linken imaginäre, aber allemal richtig reinscheppernde Powerchords zu kneten und mit der Rechten dieses Luftding ordentlich zu verwemsen. Funktioniert immer und löst zwangsläufig diesen Schauer am Hinterkopf aus. Wie die eine Kinowerbung in der Aller-Zeitung. »Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück.«

*

Der Gitarrist ist spätestens seit den Sechzigern kein Erfüllungsgehilfe mehr, sondern der Gegenspieler des Sängers. Ein diabolischer, also nichtblonder Virtuose. Robert Johnsons Pakt mit dem Teufel dräut da immer noch im mythischen Off.

Der ewige Herausforderer, der sich mit dem Frontman um die Aufmerksamkeit des Publikums streitet. David Lee Roth und Eddie Van Halen sah man ihren Konkurrenzkampf nicht an. Eddie grinste ihn einfach weg. Natürlich buhlte er auch um die Gunst des Auditoriums, warum sonst das Gerenne, Gehampel und seine Gimmicks auf dem Griffbrett, aber er hatte soviel Freude daran – das war kein arrogantes Sieger- und auch kein aufgesetztes Zirkuslächeln in seinem Gesicht, sondern das eines kleinen Jungen, der spielt. Er würde es genauso machen, wenn ihm keine tausend Nachwuchsgitarristen auf die Finger schauten.

Zumindest wollte man das gerne glauben.

*

Muss man noch einmal über »Eruption« schreiben, das Solo vom Debütalbum, in dem Eddie Van Halen vorführt, wie er sich das Phänomen Leadgitarre vorstellt?

Eine »Eruption« (aus lateinisch »Eruptio«, »Ausbruch, Hervorbrechen«) ist laut Wikipedia »der Ausstoß von Magma, Gestein, Gasen oder Asche, der Vulkanausbruch«, aber auch »ein Gas- oder Strahlungsausbruch auf der Sonnenoberfläche« oder ein »unkontrolliertes Austreten von Bohrspülung, Erdöl und/oder Erdgas aus einem Bohrloch« und nicht zuletzt das »Durchbrechen (Herauswachsen) von Zähnen, siehe Milchgebiss«.

Passt alles.

*

Zunächst mal war das eine sonische Sensation. Einen so spritzigen, gleißenden und aggressiven Gitarrensound hat die Welt bis dahin noch nicht gehört. Der Ton seiner Strat klingt so unmittelbar, als hielte man das Ohr direkt an die 4x12er Celestion-Speaker seiner Marshall-Box oder als rammte er uns gleich den Klinkenstecker in den Schädel. Am Producer Ted Templeman liegt es nicht. Der hat zwar die ersten beiden Montrose-Alben zu verantworten, also bereits gewisse Erfahrungen mit modernem Hard Rock gemacht, aber man muss den zu heiß gewaschenen und geplätteten, antiseptischen Distortion­dutzendsound von Ronnie Montrose zum Vergleich hören, um vollends zu verstehen, was sich hier verändert hat. Siehe Milchgebiss.

Der Zeitversatz von vier Jahren zwischen »Paper Money« von Montrose und »Van Halen« spielt womöglich eine Rolle. Andererseits klingt die parallel veröffentlichte Hard ’n’ Heavy-Konkurrenz mit heutigen Ohren genauso von gestern. Judas Priests »Killing Machine«, AC/DCs »Powerage«, Whitesnakes »Trouble«, das Debüt von Rose Tattoo, Rainbows »Long Live Rock ’n’ Roll«, Ted Nugents »Weekend Warriors« usw. – Klassiker, keine Frage, denen man ihre zeitliche Provenienz aber sofort anhört. Anders bei »Van Halen«, Eddies Gitarre klingt auch jetzt noch ganz und gar nach heute.

*

Es reichte bald nicht mehr, auf der E-Gitarre zu brillieren. Dem Vorwurf der Effekthascherei (Standardverdikt innerhalb der Gitarristenkonkurrenz damals: »Macht viel mit Hall!«) entging er schon auf »II«, indem er mit »Spanish Fly« bewies, dass er seine Kunst sogar vollakustisch reproduzieren konnte. Auch das hat sich durchgesetzt. Akustische Gitarren­intros galten eine Zeitlang als besonderer Schwierigkeitsgrad, vielleicht sogar als die wahre Kunst. Mir erschien das immer zu etüdenhaft, zumindest bei seinen Nachahmern. Ein allzu offensichtlicher Graduierungsnachweis und im Grunde so langweilig wie ein Schlagzeugsolo. »Spanish Fly« war schon auch irgendwie klasse, aber eigentlich ein Holzweg. Elektrifiziert leistete Eddie Van Halen weitaus mehr.

Das zischelnde, sich wie eine Königskobra aufbäumende Intro von »Atomic Punk« etwa, das mit einem Phasenverschiebungseffekt verfremdete, eisenharte Picking-Intro von »Ain’t Talking bout Love« oder das backpfeifende Erkennungsriff von »You Really Got Me«, das den latent übergriffigen Kern dieser Kinks-Schmonzette herausarbeitet. Das ist kein Liebeslied mehr, sondern eine Warnung. Als ich all das bei meinem älteren Bruder zum ersten Mal hörte, mit dreizehn oder vierzehn, mitten drin im Drüsenfieber, auf der Suche nach etwas Überlebensgroßem, hinter dem man die eigene Unsicherheit eine Weile verstecken konnte, kam mir diese Gitarre gerade recht.

Ein bisschen war Van-Halen-Hören wie Marvel-Comics-Lesen. Die Spinne, der Schwarze Panther, der Dämon – die US-Originalnamen kannte damals keiner, die kamen viel später; und jetzt auch noch Eddie Van Halen.

*

Er ließ sein Instrument in höchster Pein aufschreien, entrang ihm Jauchzer des Glücks und stöhnende Erschöpfung nach jagenden Legatoläufen in bis dahin nie gehörter Geschwindigkeit und mit nachgerade klinischer Präzision. Wie vor ihm Jimi Hendrix nahm Eddie Van Halen das Geräusch ganz ernst und stellte es der Note gleichberechtigt an die Seite, erweiterte so auch noch mal das sonische Spektrum der Gitarre. Die Kollegen faszinierte nicht zuletzt seine virtuose Technik. Den kreativen Mittelpunkt bildet das Tapping, das er nicht erfunden, aber organisch in sein Spiel integriert, perfektioniert und dadurch eben auch popularisiert hat. Beim Tapping zupft die eigentliche Schlaghand nicht mehr die gegriffene Saite, sondern tippt zusätzliche Töne auf dem Griffbrett. Zwei Hände produzieren in der gleichen Zeit viel mehr Noten, so bekommt das Gitarrenspiel enorme Verve und ein schwindelerregendes Tempo. Puristische Geschwindigkeitssünder wie Al Di Meola hassten ihn dafür. Sie sahen in ihm nur den großen Trickser. Eddie lächelte auch das einfach so weg.

Revolutionär sind aber nicht nur die beidhändigen Licks und Tricks, sondern auch seine Tremolo-Exaltationen und seine entschiedene Vorliebe für schneidende Obertöne und glockige Flageoletts, die sich harmonisch und bisweilen auch schon mal kreischend dissonant in das Sologewitter integrieren. Das alles hat Maßstäbe gesetzt. Die Gitarrentheoretiker mussten notgedrungen neue Zeichen erfinden, um sein Spiel halbwegs transkribieren zu können.

*

Mein Bruder ist sieben Jahre älter als ich. Frisch angefixt vom Leder-und-Nieten-Sound der Zeit, erinnerte ich mich, dass ich so etwas Ähnliches bei ihm schon ein paar Jahre vorher gehört hatte. Mit neun oder zehn besaß ich noch nicht die Ohren dafür, aber jetzt flippte ich seine Plattensammlung durch, hörte richtig hin und in Sweet, Slade, Kiss, Uriah Heep, Led Zeppelin, Black Sabbath, Thin Lizzy, AC/DC usw. tatsächlich Vorläufer für das, was mir gerade die Birne weichklopfte. Van Halen gehörten auch dazu, das titellose Debüt und »II«, aber die waren nicht von gestern, nicht die Musik meines Bruders, sondern voll auf der Höhe. Vielleicht sogar mehr als das, sie wiesen schon ein paar Jahre hinaus in die Zukunft. Tatsächlich tippten schon bald alle Gitarristen, die was auf sich hielten, mit der Schlaghand auf dem Griffbrett herum und ließen imaginäre Kampfbomber vom Himmel stürzen.

*

Luftgitarrenvorlagen

1. Ain’t Talkin’ bout Love

2. Unchained

3. Atomic Punk

4. Light Up the Sky

5. Runnin’ with the Devil

6. Mean Street

7. And the Cradle Will Rock

8. D. O. A.

9. Little Guitars

10. Somebody Get Me a Doctor

11. Fools

12. Take Your Whiskey Home

13. Dance the Night Away

14. Hang ’Em High

15. Panama

16. Hot for Teacher

usw.

*

Eine gute halbe Stunde Musik musste stets reichen und reichte auch. Die ersten Alben waren nie länger. Ein enormes Selbstbewusstsein, das hier von Anfang an zum Ausdruck kommt. Und ein anderes kapitalistisches Prinzip: das der kalkulierten Produktverknappung, das folgerichtig nur um so mehr Begehren erzeugt. Man konnte Eddie und Co. einiges vorwerfen, aber nicht, dass sie ihre Musik inflationierten. Und so waren die ersten sechs Alben mit Diamond Dave und auch noch die ersten beiden mit Sammy Hagar ein Ereignis. Ja, »5150« und »OU812« gehören dazu, auch wenn es viele jetzt nicht mehr wahrhaben wollen, weil es irgendwie schick geworden ist, Hagar zu verachten.

Ich habe meinen Freund Rüdiger später immer genervt, wenn er mir wieder von einem überlangen neuen Dream-Theater-Album vorschwärmte. Er war Fan, und ich war’s nicht. Ich mochte die Band zwar auch, aber mich ärgerten die vielen unnötigen Parts, all die Töne, die keiner brauchte. »Die ersten beiden Alben von Van Halen«, hielt ich dagegen, »das sind perfekte Kunstwerke. Da langweilt nichts, da gibt es keinen Ton zuwenig und schon mal gar keinen zuviel.« Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber als Statement fand ich es immer cool. Rüdiger ging irgendwann dazu über, mit einem lauten Gähnen zu kontern, wenn ich mit den »ersten beiden Alben« anfing, um mich aus dem Konzept zu bringen. Aber das schaffte er nie. Ich zog das durch.

Mir war ein Album mit acht großartigen Songs stets mehr wert als eins mit acht großartigen und vier mäßigen. Da zählt auch nicht das Argument, das ich später so oft gehört habe: »Man kann doch skippen!« Wer das sagt, nimmt das Album als Kunstform zu wenig ernst. Ein mäßiger Song ist ein Fehler im Gesamtwerk. Ich will nicht skippen. Ich will mich nach dem letzten Aufatmen von Dave bei »You’re No Good« schon auf Alex’ Kuhglocke freuen, mit der er »Dance the Night Away« einläutet, gefolgt von Eddies Gute-Laune-Riff, das mir noch vierzig Jahre später ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Kann man eine ironische Rhythmusgitarre spielen? Eddie Van Halen konnte das.

*

Trotzdem war es ohne David Lee Roth an seiner Seite nicht mehr das gleiche. Es fehlte einfach diese amüsante, überraschende, unberechenbare Melange aus großmäuligem Rockshouting und Las-Vegas-Style-Crooning, die David Lee Roth, und auch das konnte man jederzeit heraushören, mit einem charmant selbstironischen Arschgrinsen darbrachte. Es fehlte die frickelige Experimentierfreude am Geräusch, die, obwohl sie ja von Eddie Van Halen ausging, in der Hagar-Formation keinen Platz mehr hatte. Es fehlten die totale Geistesgegenwart und Seinsgewissheit, eine Zuversicht des Gelingens, die einem sofort das Gefühl gibt, dass hier jemand absolut am rechten Platz ist und er nichts anderes so gut kann wie das, was er gerade macht. David Lee Roth konnte einem dieses Gefühl vermitteln.

Ich habe ihn mal in den frühen Neunzigern in Hannover gesehen. Sein gutes, lange unter Wert gehandeltes drittes Solo­album »A Little Ain’t Enough« war gerade erschienen und lief nicht besonders, aber der Mann gab sich keine Blöße. Er schaffte es spielend, die Eilenriedhalle von Hannover in die Wüste von Nevada zu verlegen und eine halbseidene Gala aufs Parkett zu legen, die trotzdem noch genug Druck gehabt hätte, in Ceasars Palace den falschen Stuck von den Wänden zu blasen. Auf dem Höhepunkt der Show kam er in Rodeoklamotten raus und ritt durch die überschnappende Menge auf einem riesigen, aufblasbaren, fleischfarbenen Mikrofon, das zwischen seinen Beinen aussah wie ein Brontosaurierständer. Das muss man erst mal abziehen können, noch dazu in Hannover, ohne sich vor versammelter Mannschaft lächerlich zu machen und dem Auditorium kollektiv die Fremdschamesröte ins Gesicht zu tupfen. Sammy Hagar ist ein talentierter Rocksänger. David Lee Roth hat Charisma. Da ist eigentlich schon der ganze Unterschied. Und ein ebensolcher Charismatiker wie Eddie Van Halen hätte sich nie mit bloßem Talent zufriedengeben dürfen.

*

Sein Vater Jan war Trinker. Und er gewöhnte seine Söhne Alex und Edward ebenfalls früh an den Alkohol. Er soff mit ihnen, wenn er ihnen nah sein wollte. Das übt. Edward erwies sich einmal mehr als gelehriger Schüler. Dass Hart-Alk vielen das sonnige Gemüt verdüstert, ist bekannt. Dass Eddie wie alle Säufer unter Strom gelegentlich zu einem miesen Drecksack mutierte, davon erzählt Noel E. Monk, Roadmanager bei Van Halen, in seinem ziemlich selbstgerechten Erinnerungsbuch »Runnin with the Devil«.

Als ich das las, musste ich erst einmal eine halbe Stunde lang weinen. Herrje, man muss ihn ja nicht mögen. Es reicht doch, wenn er ein großer Künstler ist.

*

Er avancierte zur Stilikone. Nicht nur seine Technik und sein Personalsound waren originär, auch die Streifenoptik seiner roten »Frankenstrat« irgendwo zwischen Spinnennetz und Supernova wurde zu seinem Erkennungsmerkmal. Schließlich sogar zur Signatur der Band. Beim Cover des fünften Albums »Diver Down« wählte man die graphische Minimallösung, einen weißen Querstreifen auf rotem Grund. Und alle wussten Bescheid.

Die Klebestreifen machten Schule. Die Livefotos auf dem Backcover früher Metalalben beweisen seinen Einfluss auf die Gitarrenikonographie. Wenn man Anfang der Achtziger in der Provinz, in irgendwelchen Kuhställen eine lokale Band hörte, die nicht den üblichen Blues Rock spielte, den bis heute probaten Sound der Dörfer, sondern den Harten markierte, gab es immer einen Gitarristen, der sein Spielgerät mit bunten Streifen optisch aufgewertet hatte. Und es war durchaus nicht immer eine Strat. Mein alter Gitarristenbruder Stefan dekorierte sogar seine schwarze, in Südkorea gefertigte Les Paul mit Pink stripes. Ein Sakrileg, aber es musste sein. Und seiner neuen Rockinger Explorer in Kanzlersahneweiß half er gleich ein paar dicke schwarze Balken über. Alles auf die eine oder andere Weise Eddie-Nachfolge.

*

Die Frankenstrat sah immer etwas provisorisch aus, nach Work in progress, er schraubte allezeit herum an ihr, modifizierte sie, machte sie heiß, etwa mit diversen Pickups und dem Floyd-Rose-Tremolo. Das offenbarte uns Eleven den Werkzeugcharakter des Geräts. Die Gitarre war Mittel zum Zweck, nichts, was man mit connaisseurhaft gespitzem Mund und abgespreiztem kleinen Finger gegen das Licht hielt. Damals sagte man gern »Axt« zur Gitarre. Ich fand auch »Ast« immer ganz hübsch. Beide Metaphern nahmen die Auratisierung des Instruments zurück. Die Gitarre war kein Ausstellungsstück, sondern etwas, das man benutzte und dem man auch schon mal Gewalt antat. Auch das konnte Eddie. Dieser tief unten pumpende und in den Höhen schier überkochende Anfang von »Unchained« besaß diese wunderschöne Brutalität, diese Rabiatesse, die sich unter seinen Berserkerhänden in etwas Schönes verwandelte.

*

Die lächelnde Leichtigkeit, mit der er seine Gitarrenkunst ausübte, verbarg die Tausenden Stunden des Übens, Ausprobierens, des stetigen Feilens und Reproduzierens. Anders als so viele gebenedeite Gitarristen vor ihm und nach ihm konnte er exakt wiederholen, was er im Studio aufs Band gestanzt hatte. Das gab ihm die Freiheit, es in der Liveperformance stets ein bisschen zu erweitern, zu modifizieren, um sich nicht zu langweilen und womöglich das Lächeln zu verlieren. Dass es immer da war, sorgte für das Missverständnis, man könne das auch. Ich konnte das nie. Nicht mal annäherungsweise.