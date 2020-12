Rückwärts immer, vorwärts nimmer

Jeff Widener/imago/ZUMA Press Hilfe, es werden immer mehr … Ausbau und Hochrüstung der Polizei zu einer Art zweiten Militärapparat und ihr Einsatz bei Protesten wie gegen den G-20-Gipfel ist ein Grundelement der verschärften Reaktion

Am 28./29. November tagte in Essen der DKP-Parteivorstand. Wir dokumentieren einen Teil des vom Parteivorsitzenden Patrik Köbele gehaltenen Vortrags zum Thema »Reaktionärer Staatsumbau?! – Anforderungen an Strategie und Taktik – Bundestagswahlen 2021« und danken dem Referenten für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Die Konterrevolution in den europäischen sozialistischen Ländern brachte für den deutschen Imperialismus weitreichende Änderungen mit sich. So weitreichend, dass es gerechtfertigt ist, von einer Wesensveränderung (des Imperialismus) zu sprechen, die mit den Worten »reaktionärer Staatsumbau« treffend bezeichnet ist.

Für den BRD-Imperialismus ergab sich eine besondere Situation, die nicht nur darin bestand, dass er wie alle Imperialismen über eine erhebliche Veränderung des weltweiten Kräfteverhältnisses und über wiedergewonnene Territorien jubeln konnte. Die Annexion der DDR stärkte ihn. Er konnte sich auf dem eigenen Staatsgebiet ein Hinterland schaffen, mit dem es wesentlich einfacher war, die Konkurrenz innerhalb der eigenen Arbeiterklasse zu verschärfen. Der Wegfall des Sozialismus in Europa befreite ihn von der Bürde, Zugeständnisse an die Arbeiterklasse machen zu müssen. Auch international waren Rücksichten obsolet geworden. Das Ergebnis war die Wiedererlangung der Kriegsführungsfähigkeit und das Kriegführen selbst. Das Ergebnis war die Agenda 2010, der schärfste Angriff auf die sozialen Errungenschaften der Arbeiterklasse seit 1945. Beides war wiederum die Voraussetzung, politisch und ökonomisch die Vormachtstellung in der EU zu übernehmen. Nicht vergessen sollte man auch die Einfügung der sogenannten Schuldenbremse in das Grundgesetz und die Länderverfassungen. Damit erhalten Kürzungspolitik und Privatisierungen einen verfassungsrechtlichen Anstrich.

Formierung nach innen

Das alles verlangt eine Formierung nach innen und führte zum Übergang von einer stark reformistisch ausgeprägten Integration zu einer reaktionären Integration. Die macht sich an Gesetzen wie der faktischen Abschaffung des Asylrechts genauso fest wie an den sogenannten Polizeiaufgabengesetzen. Sie beinhaltet die Gewöhnung an die Bundeswehr im öffentlichen Raum zum Beispiel durch die militaristische Rekrutierungspolitik für die Bundeswehr. Dazu gehören die Umschreibung der Geschichte, vor allem hinsichtlich der Rolle der Sowjetunion, und die Delegitimierung der DDR, gehören auch die antirussische und die antichinesische Propaganda.

In Kauf nehmen musste man zwar, dass sich aus der SED eine relativ starke Linkspartei entwickelte, die lange Zeit in einigen Fragen Opposition war und von vielen Menschen im Osten der Republik als ihre Interessenvertretung gesehen wurde. Die jahrzehntelang erprobte Praxis, solche Kräfte im Parlamentarismus zu integrieren, erwies sich jedoch einmal mehr als erfolgreich. Diese Integration frustrierte viele Mitglieder, Anhänger und Wähler der Partei Die Linke, und bewiesen schien, dass diese Partei im bürgerlichen Polittheater mitspielt wie jede andere auch. So nehmen zwar viele Menschen die gesellschaftlichen Widersprüche wahr, protestieren und begehren auf, der Protest ist aber oft genug irrational, gar nationalistisch und rassistisch.

Zum reaktionären Staatsumbau gehört, dass Flucht und Migration, mit Kriegen und Ausbeutung ganzer Nationen durch imperialistische Staaten selbst verursacht, zum Mittel werden, die Konkurrenz unter den Ausgebeuteten zu erhöhen und damit Nationalismus und Rassismus zu befeuern. Und natürlich gehört dazu, dass mit der AfD eine parlamentarische Kraft hervorgebracht wurde, die Nationalismus und Rassismus offen verbreitet, den öffentlichen Diskurs in diese Richtung drängt und von den Ursachen der wachsenden Konkurrenz unter den Ausgebeuteten ablenkt.

Viel zu wenig beachtet werden die Angriffe auf das Streikrecht seit 1989. Die erfolgten nicht vorwiegend auf dem Gesetzesweg, auch wenn das sogenannte »Tarifeinheitsgesetz« durchaus als Bestandteil des reaktionären Staatsumbaus zu nennen ist und ja auch aktuell genutzt wird, um bei der Bahn die gewerkschaftliche Solidarität zu schwächen. Es geht hierbei vielmehr generell um das Streikrecht als Angelegenheit gerichtlicher Entscheidungen und deren Auslegung. Das »Verbot« politischer Streiks zum Beispiel stammt aus den frühen 50er Jahren. Selbst die Bundeszentrale für politische Bildung, kaum verdächtig, die Sache der Arbeiterbewegung zu vertreten, schreibt dazu: »Erst seit den Streiks der Zeitungsbetriebe 1952, bei denen Beschäftigte für mehr Rechte im Betriebsverfassungsgesetz kämpften, gilt in Deutschland der politische Streik als verboten. Wie weitgehend dieses Verbot ist, bleibt allerdings umstritten: Im Grundgesetz ist das Streikrecht keineswegs eingeschränkt. Dass der Urteilsspruch von 1952 durch das Freiburger Landesarbeitsgericht als generelles Verbot politischer Streiks interpretiert wird, ist zunächst ein Kompromiss der Gewerkschaften mit der politischen Ordnung. Das Gericht entschied damals lediglich, dass die Zeitungsstreiks rechtswidrig seien, unterstrich aber ausdrücklich, dass sie nicht verfassungswidrig sind.«

Dieser reaktionäre Umgang mit dem Streikrecht stammt also aus der frühen, relativ autoritären Zeit der Bundesrepublik. Trotzdem gab es immer wieder politische Streiks. Ein Beispiel, leider aus dem kollektiven Bewusstsein der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung verschwunden, waren die »fünf Mahnminuten für den Frieden«, ein kurzer, aber damals wichtiger Streik gegen die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in den frühen 80er Jahren.

Dass sich die Gewerkschaften de facto auf dieses angebliche »Verbot« politischer Streiks eingelassen haben, ist ein schweres Versagen, doch darum soll es nicht vordringlich gehen. Vielmehr darum, dass der staatliche, polizeiliche und gerichtliche Umgang mit den Arbeitsniederlegungen eine Wesensveränderung erfahren hat. Noch in den 1980er Jahren war es kaum denkbar, dass die Polizei sich einmischte, wenn Gewerkschaften streikten oder Streikposten agierten.

Wesentliche Einschränkungen des Versammlungsrechts, darunter auch das Vermummungsverbot, die Paragraphen 129 a und b und die derzeitig laufende Verschärfung der Rechtsprechung im Zusammenhang mit den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg fallen ebenfalls in die Phase des reaktionärem Staatsumbaus. Diese Phase, beginnend 1982, sich verschärfend 1989, zeigt eine andere qualitative Form der Herrschaftsausübung des Monopolkapitals an. Und nach 1989 hat sich die Rolle und die Herrschaftsausübung des deutschen Imperialismus erheblich verändert. Es geht ihm vermöge der EU um eine Weltmachtstellung in Kooperation und Konkurrenz mit den USA, in Kooperation und Konkurrenz mit Frankreich und Großbritannien.

Diese Veränderungen sind qualitativer Natur und gleichzeitig nicht der Übergang zum Faschismus. Der bleibt eine Alternative, ist aber derzeit für den deutschen Imperialismus weder nötig noch gewollt. Daher die Bezeichnung »reaktionärer Staatsumbau« für die genannten Veränderungen.

Kriegsambitionen

Wie äußert sich dies alles aktuell? Beginnen wir mit den internationalen Ambitionen des deutschen Imperialismus. Wie jeder Imperialismus, duldet auch der deutsche keinen Widerspruch, gar Widerstand gegen seine Herrschaftsabsichten. Das bekommen Länder wie Syrien, Libyen oder der Iran spüren. Wer nicht mitspielen will, hat mit Regime-Change, Intervention oder wenigstens Embargo zu rechnen. Schlimmer noch sind Konkurrenten, die ein ernsthaftes ökonomisches, politisches und militärisches Gewicht in die Waagschale werfen. Etwa die Russische Föderation, die sich nach der Ablösung von Boris Jelzin nicht mehr den Maßgaben des Westens unterwerfen möchte. Vor allem aber die VR China, die mit ihrem Weg des sozialistischen Aufbaus nicht nur ökonomischer Konkurrent, sondern zugleich systemischer Feind ist. Vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und andere von der Notwendigkeit eines stärkeren militärischen Engagements im indopazifischen Raum sprechen.

In den neuen Leitlinien der Bundesregierung zu dieser Weltgegend, vorgelegt von Außenminister Heiko Maas, heißt es dazu: »Im indopazifischen Raum liegen mit China, Indien und Pakistan drei Nuklearmächte, ferner Nordkorea mit einem Nuklearwaffenprogramm; hinzu kommen die USA und Russland als Pazifikanrainer sowie Frankreich und Großbritannien mit indopazifischen Territorien. Neben zunehmenden geopolitischen Spannungen und offen ausgetragenen Machtrivalitäten gibt es zahlreiche umstrittene Grenzverläufe, schwelende innere und grenzüberschreitende Konflikte mit erheblichen Flüchtlingsbewegungen sowie Netzwerke des regionalen und des internationalen Terrorismus, die sich negativ auf die globale Stabilität sowie auf unsere Interessen in der Region auswirken können.« Und zum Thema »offene Seewege«: »Eine Beeinträchtigung dieser Seehandelswege und damit der Lieferketten von und nach Europa hätte gravierende Folgen für Wohlstand und Versorgung unserer Bevölkerung.« Zum Thema »offene Märkte, freier Handel« ist zu lesen: »Angesichts des großen Potentials hat Deutschland ein vitales Interesse an offenen Märkten in der Region. Die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass regelbasierter Freihandel zu Wohlstandsgewinnen auf beiden Seiten führt.« Und zum Thema »Zugang zu faktenbasierter Information« – ehrlicherweise wäre von psychologischer Kriegführung zu sprechen – lässt sich wiederum folgendes vernehmen: »Der erheblichen Verbreitung von Desinformation in der Region tritt die Bundesregierung durch die Stärkung des Angebots faktenbasierter Informationen entgegen.«

Solches Engagement erfolgt einerseits in trauter Einigkeit mit dem US-Imperialismus und den anderen führenden Imperialisten in der NATO, also vor allem auch mit Großbritannien und Frankreich, verweist aber gleichzeitig auf bestehende Konkurrenz. Den USA, deren früherer Präsident Barack Obama das »Pazifische Jahrhundert« ausgerufen hatte, will Berlin nicht das Feld überlassen.

Der Widerspruch zwischen Einheit und Konkurrenz findet sich auch in der EU. Sie ist ein Instrument der ökonomischen Konkurrenz mit dem US-Imperialismus und zugleich der Ort, an dem der deutsche Imperialismus seine Konkurrenz mit dem französischen austrägt – vor allem nachdem Großbritannien die EU verlassen hat und engere Anbindung an die USA sucht.

Dies wird deutlich in der Sonderausgabe des »Munich Security Reports« der Münchner »Sicherheitskonferenz« von Oktober, gesponsert von der Bundesregierung. Dort heißt es: »Wir befinden uns inmitten einer weltpolitischen Zeitenwende, in der sich außenpolitische Gewissheiten der Bundesrepublik auflösen. Kennzeichnend für das neue Umfeld sind die Schwächung einer über Jahrzehnte aufgebauten internationalen Ordnung, der Aufstieg Chinas und die Rückkehr zu einer Machtpolitik, die sich über internationale Normen hinwegsetzt. Dazu kommen einschneidende Folgen des Klimawandels und ein rapider technologischer Umbruch. Diese Tendenzen werden verschärft durch eine allmähliche Reorientierung der Vereinigten Staaten, die weiter zurückreicht als 2016. Washingtons relative Machtposition hat nachgegeben. Die USA sind heute weniger in der Lage, Garant der internationalen Ordnung zu sein, und weniger bereit, überproportionale Beiträge zu leisten. (…) Bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 artikulierten führende Vertreter der Bundesrepublik das, was später als ›Münchner Konsens‹ bezeichnet wurde: Deutschland sei bereit, international ›mehr Verantwortung‹ zu übernehmen und wolle sich ›früher, entschiedener und substantieller‹ engagieren. Sechs Jahre später lässt sich feststellen: Deutschland hat sein außen- und sicherheitspolitisches Engagement in vielen Bereichen verstärkt. Es hat an internationalen Brennpunkten – zum Beispiel im Fall des russisch-ukrainischen Konflikts – eine Führungsrolle übernommen. Es hat seine Ausgaben für Verteidigung seit 2014 um etwa 40 Prozent erhöht. Es beteiligt sich an militärischen Operationen im Rahmen von VN, EU und NATO und ist mit militärischen Kräften an der Ostflanke des Bündnisses präsent. (…) Und doch bleibt das deutsche Engagement nicht nur hinter den Erwartungen zurück, die die wichtigsten Partner an Deutschland herantragen. (…) Was bislang fehlt, ist ein von der politischen Klasse getragener Wille zu einer neuen deutschen Außenpolitik, die ein ›souveränes Europa‹ erst möglich macht. Die erste Aufgabe besteht in der Stärkung der EU und der Verbesserung ihrer Handlungsfähigkeit. Dafür muss Deutschland von einer Status-quo-Macht zu einer ›enabling power‹, einer ›Möglich-Macher-Macht‹ werden. (…) Eine deutsche Führungsrolle ist Voraussetzung für Europas Handlungsfähigkeit in allen Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik.«

Man kann den Strategen der herrschenden Klasse kaum vorwerfen, dass sie nicht offen formulieren, um was es geht. Dieser Kurs erfordert aber nach innen eine Verschärfung der Ausbeutung. Für innerimperialistische Konkurrenzkämpfe und für die Festigung der Führungsrolle müssen ökonomische Ressourcen zur Verfügung stehen, die Rüstungsausgaben müssen steigen, und zumindest indirekt, also über die nukleare Teilhabe oder über ein Arrangement mit dem französischen Imperialismus, soll der Zugriff auf Atomwaffen in Aussicht stehen. Dabei kommt dem Modernisierungsprogramm für die Luftwaffenflotte, also der geplanten Anschaffung von 93 Eurofightern und 45 F-18-Bombern, von denen wiederum mindestens 30 mit Atomwaffen bestückt werden können, eine zentrale Bedeutung zu.

Pandemie und Sozialabbau

Für die Bewältigung der kapitalistischen Krise und für solche Hochrüstungsprogramme müssen ökonomische Ressourcen mobilisiert werden. Dafür lässt sich die Pandemie nutzen. Mit ihr werden bereits jetzt dramatische Attacken auf die soziale Lage der Arbeiterklasse, aber auch auf die der Kleingewerbetreibenden geritten. Man darf davon ausgehen, dass es dabei nicht bleiben wird. Mit den Problemen, die eine Pandemie aufwirft, lässt sich davon ablenken, dass wir es mit einer kapitalistischen Krise zu tun haben, die lange vor dem weltweiten Ausbruch der Seuche einsetzte. Hilfsprogramme für Banken und Konzerne lassen sich als Maßnahmen gegen die Folgen der Coronapandemie verkaufen. Die Hochrüstung erfolgt unverändert. Die jeweiligen Kosten werden mit Virusbekämpfung begründet und die wachsende Staatsverschuldung muss wieder abgebaut werden – schließlich gilt die Schuldenbremse unverändert, ist zur Zeit bloß ausgesetzt.

Der Angriff auf die soziale Lage der Arbeiterklasse wird vermutlich nicht in voller Breitseite gegen alle Werktätigen gerichtet sein. Schon am Beispiel der Kurzarbeit lässt sich die Spaltung der Klasse gut erkennen. Manche Gehälter werden fast bis zur ursprünglichen Höhe aufgestockt, andere landen bei 60 bis 67 Prozent. Allen wird aber vermittelt, Kurzarbeitsgeld sei eine staatliche Wohltat. Der Wahrheit, dass nämlich mit den Beiträgen der Arbeiter und Angestellten die Betriebe subventioniert werden, ist sich kaum jemand bewusst.

Zu erwarten ist eine Insolvenzwelle, die Kleinbetriebe, Kleingewerbetreibende, Kulturschaffende hart treffen wird. Am stärksten dürfte sie jene Branchen erfassen, in denen die Beschäftigten kaum organisiert sind, zum Beispiel in der Gastronomie, dem Fremdenverkehr und im Kulturbereich. Aber auch viele Automobilzulieferer werden Insolvenz anmelden. Arbeitsplatzabbau droht u. a. in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Stahlindustrie. Der ausgegrenzte Teil der Klasse wird stark wachsen, und die Kapitalisten werden versuchen, diesen Umstand für neue Angriffe auf die Arbeitsverhältnisse zu nutzen – das unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnis soll zu einer Ausnahmeerscheinung werden. Das alles droht, wenn nicht Kämpfe der Betroffenen, die Solidarität der Klasse, ja die aller Werktätigen dem etwas entgegensetzen.

Eine weitere Form der Krisenabwälzung dürfte eine neue Welle der Privatisierung öffentlichen Eigentums sein. Das wird die Kommunen, vermutlich aber auch weiterhin das Gesundheitswesen und alle Bereiche der sogenannten Daseinsvorsorge, nicht nur in den Kommunen, betreffen. Nicht auszuschließen ist eine neue Offensive der Privatisierung im Bereich des Nah- und Fernverkehrs. Hierzu werden die kommunalen Haushalte weiter ausgeblutet, neben der Privatisierung drohen hier der Abbau von Leistungen beziehungsweise deren Verteuerung. Begründet werden wird das dann auch noch ausgerechnet mit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe. In Essen beispielsweise führt die unsoziale CO2-Steuer zu einer Erhöhung der Gas-, also der Heizkosten für private Haushalte um mindestens fünf Prozent.

Den Notstand proben

Die Pandemie bietet zudem die Möglichkeit, den Notstand zu üben. Keine Frage, Covid-19 ist eine gefährliche Krankheit. Keine Frage, die Reduzierung von Kontakten, das Tragen von Masken ist richtig. Aber auffällig ist doch, dass der Reproduktionsbereich, also Freizeit, Erholung, Kultur und so weiter, erheblich eingeschränkt wird, während der Produktionsbereich kaum betroffen ist, genausowenig wie der Nahverkehr, der die Menschen zur Arbeit bringt. Und auch die Tatsache, dass der Schulbetrieb mit überfüllten Klassen weitergeht, entspringt kaum dem Willen, Kindern und Jugendlichen eine kontinuierliche Bildung zu vermitteln, sondern eher dem Problem, dass die Eltern andernfalls ihrer Lohnarbeit nicht nachgehen könnten. Deswegen ist das Handeln der Herrschenden so widersprüchlich.

Das Klasseninteresse spielt im Massenbewusstsein kaum eine Rolle. Und so führen tatsächliche Widersprüche zu falschen Theorien. Berechtigte Fragen, wer denn an den Impfstoffen verdient, führen dann zur Ablehnung der Impfung oder zu wilden Theorien über Bill Gates. Die berechtigten Zweifel an der völlig selbstlosen Tat der Gates-Stiftung bringen eine mit Wahnvorstellungen ausgestattete Fokussierung auf den Kapitalisten Bill Gates mit sich anstatt auf den Kapitalismus als System. Die richtige Erkenntnis, dass der Staat in der Pandemie einen willkommenen Vorwand für Notstandsübungen gefunden hat, weiß und will nichts wissen von den wahren Herrschaftsverhältnissen. Merkel und der Virologe Christian Drosten sollen ins Gefängnis, vom Monopolkapital ist dagegen nie die Rede.

Falsches Bewusstsein und reaktionärer Staatsumbau stehen in einem Zusammenhang, die Medien tragen ihren gehörigen Anteil, den Unfug in die Köpfe zu bringen. Selbst bei Wikipedia steht die Verbreitung des Privatfernsehens im Zusammenhang mit der »geistig-moralischen Wende«, die Helmut Kohl zu Beginn seiner Kanzlerschaft 1982 ausgerufen hat. Sicher, schon die Presse befand sich bereits kurz nach der Befreiung vom Faschismus wieder in den Händen des Großkapitals, doch die Einführung des Privatfernsehens war eine Zäsur. Sie führte dazu, dass es im bürgerlichen Medienapparat kaum noch möglich ist, Dinge kritisch zu hinterfragen, dass sich Journalisten entweder selbst anpassen oder aufgrund des Drucks gar nicht mehr in der Lage sind, gründlich zu recherchieren. Diese Tendenzen zur »Gleichschaltung« sind auch in Bildung und Kultur zu erkennen. Die ideologieproduzierenden Apparate haben an Bedeutung gewonnen. Aber um vom Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital abzulenken, wird vieles in Kauf genommen, selbst die Infragestellung dieser ideologieproduzierenden Apparate. Solange jemand »Lügenpresse« ruft und dann AfD wählt, ist er für das Monopolkapital mitnichten verloren.