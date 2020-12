Den Fisch austrocknen

imago images/Everett Collection In Erwartung der Folter: Ein gefangener Guerillakämpfer vor dem Verhör (23.1.1967)

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde völkerrechtlich immer genauer geregelt, welche Rechten und Pflichten die Kriegsgefangenen und ihre Bewacher haben. Als die USA begannen, in Vietnam militärisch zu intervenieren, hatten sie die entsprechenden Vereinbarungen unterschrieben. Vom Militärstrafrecht über Feldhandbücher bis hin zu für jeden GI verständlichen Broschüren unternahmen die Befehlshaber scheinbar alles, um einen ordnungsgemäßen Umgang mit den Gefangenen sicherzustellen. Allein, es brachte wenig.

Marcel Berni zeigt in seiner im Herbst erschienenen Studie »Außer Gefecht« die Rechtslage von den internationalen Verträgen bis hinab zur Dienstanweisung, zeigt die davon abweichende Praxis und die Gründe für diesen Unterschied. Einer dieser Gründe ist der Rassismus, der bereits im Zweiten Weltkrieg dazu geführt hatte, dass US-Truppen im Pazifikkrieg erbarmungsloser gekämpft hatten als in Europa. Bereits in der Ausbildung lernten US-Rekruten, dass sie es mit »gooks« zu tun bekommen würden, »Schlitzaugen« von äußerster Grausamkeit, tausend Jahre hinter der amerikanischen Zivilisation zurück und entsprechend nur durch eigene Grausamkeit belehrbar.

Body count

Ein weiterer Faktor war die Besonderheit eines Bürger- und Guerillakriegs. Das Kriegsvölkerrecht war (und ist grundsätzlich bis heute) auf Armeen ausgerichtet, die als solche erkennbar sind. Diese Armeen sind im Regelfall Instrumente eines Staates, können aber auch gekennzeichnete Rebellentruppen sein. Wo dagegen die Guerilla im Volk schwimmt »wie der Fisch im Wasser« (Mao) und jeder Zivilist ein Feind sein kann, da greift das Recht nur bedingt. Und so erklärt es sich auch, weshalb Berni von »kommunistischen« Gefangenen nur mit Anführungszeichen schreibt. Wer in Vietnam als verdächtig in Gefangenschaft geriet, hatte mit Kommunismus oft nur wenig oder gar nichts zu tun.

Ein zusätzlicher Grund war der von den US-Kommandeuren vorgegebene »body count«. Einheiten, die viele Tote lieferten, wurden belobigt, und ihre Offiziere konnten auf Beförderung hoffen. Das musste zum Mord an zahlreichen Zivilisten führen, denen – ob zu Recht oder Unrecht – Verbindungen zum Vietcong nachgesagt wurden. Und wenn US-Soldaten auf einer Patrouille tatsächlich einen feindlichen Kämpfer gefangennahmen, so hatten sie oft wenig Neigung, sich den Rückweg zur Basis durch dessen Bewachung zu erschweren. Mord gleich bei Gefangennahme war häufig, aber auch kurz danach. Berni nennt Beispiele, wie Gefangene per Hubschrauber weggeflogen, aber vor der Landung hinausgestoßen wurden.

Die US-Truppen und mehr noch ihre südvietnamesischen Kollaborateure machten eine stattliche Anzahl von Gefangenen. Viele von ihnen wurden willkürlich aufgegriffen, auf der Basis von Gesetzen des südvietnamesischen Regimes, das jeden Ansatz eines Verdachts oppositioneller Tätigkeit zum Grund für Verhaftungen nahm. Genauso willkürlich war die Klassifizierung der Gefangenen. Ob sie als Kriegsgefangene galten oder als Verbrecher, die gegen Zivilgesetze verstoßen haben sollten, hing von der Laune der jeweils Verantwortlichen und pragmatischen Überlegungen ab. Als das Friedensabkommen mit der nordvietnamesischen Regierung 1973 den Austausch von Kriegsgefangenen vorsah, war es aus Sicht des Südens vorteilhafter, möglichst viele Häftlinge als Kriminelle einzuordnen.

Regelmäßige Folter

Berni hat eine große Zahl von Akten ausgewertet, um die Erfahrungen der Gefangenen zu rekonstruieren. Manche Archivbestände sind allerdings offenkundig von besonders belastenden Dokumenten bereinigt. Dennoch ist das Ergebnis schlimm genug. Berni schildert den lebensgefährlichen Akt der Gefangennahme wie auch, was den Überlebenden bevorstand. Sie waren Verhören ausgesetzt, bei denen Folter die Regel war – und zwar sowohl bei den US-Vernehmern als auch bei den südvietnamesischen Stellen, denen die Opfer ausgeliefert wurden. Soweit aus den Quellen möglich, rekonstruiert Berni die Lebens- oder Sterbebedingungen in Kriegsgefangenenlagern, Verhörzentren, National- und Provinzgefängnissen. Eigene Abschnitte sind Interventionsversuchen des weitgehend machtlosen Internationalen Roten Kreuzes, der schon frühen medialen Vermittlung der Verbrechen in den USA und der gescheiterten militärgerichtlichen Aufarbeitung gewidmet. Sogar wenn untere Militärgerichte Täter ins Gefängnis schickten, was selten genug vorkam, fand sich doch eine weitere Instanz, die das Urteil bis zur Lächerlichkeit abmilderte.

Das Buch geht auf eine geschichtswissenschaftliche Dissertation zurück und ist hinsichtlich der Quellenauswertung entsprechend vorsichtig formuliert. Zudem ist Berni, wie mehrere Bemerkungen zu Nordvietnam und der kommunistischen Guerilla zeigen, keineswegs Sympathisant des sozialistischen Befreiungskriegs. So entgeht ihm zwar die historische Bedeutung dieses Kampfes. Doch macht die nüchterne Darstellung ganz ohne Parteilichkeit die Sache eher noch eindrücklicher. So ist es keine einfache Lektüre, über Hunderte von Seiten Details von Mord, Folter, Vergewaltigung und entsetzlichen Haftbedingungen zu lesen.

Hat die exzessive Gewalt den Tätern genützt, wenigstens die Niederlage hinausgezögert? Das ist zu bezweifeln. Schon während des Krieges wurde erkannt, dass wahllose Morde der US-Truppen den Kommunisten neue Unterstützer bescherten und dass durch Folter erzwungene Aussagen meist nutzlos waren. Für die alltägliche Praxis änderte diese Erkenntnis wenig, und zwar über den Vietnamkrieg hinaus: Berni zeigt am Beispiel der 2004 aufgedeckten Folterpraktiken von US-Soldaten im irakischen Abu Ghraib, dass der vorgebliche »Krieg gegen den Terror« seit 2001 vielfach mit ähnlichen Methoden geführt wird.