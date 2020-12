»Riestern« lohnt sich – für die Versicherer

Patrick Pleul/zb/dpa Wer in die »Riesterrente« einzahlt, wird nie zu einem Altersruhesitz kommen

Mit einem Riester-Vertrag sieht man alt aus, noch ehe man in Rente tritt. Dass das staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukt teuer ist und nur kümmerliche Renditen abwirft, hat sich herumgesprochen, weshalb die Zahl der Neuabschlüsse seit langem stark zurückgeht. Warum »riestern«, anders als die Werbung verspricht, sich eben nicht lohnt, hat die Bürgerbewegung Finanzwende durch Auswertung von 65 gängigen Angeboten ermittelt. Nach den Ergebnissen wird im Durchschnitt jeder vierte über Beiträge und Zulagen eingezahlte Euro von Gebühren aufgefressen. In einem Fall, einer Police der Alte Leipziger, sind es sogar 38 von 100 Euro. Das Konzept erweise sich »nach 18 Jahren und vielen erfolglosen Reformversuchen als nicht tragfähig«, bilanzieren die Autoren. »Das eigentliche Ziel – die Altersvorsorge der Bürger aufzubessern – wird so vielfach verfehlt.«

Für den emeritierten Statistikprofessor und Betreiber des Blogs »Lügen mit Zahlen«, Gerd Bosbach, sind die Befunde eine »krachende Bestätigung der bisher geäußerten Kritik«. Vor dem Hintergrund, dass die Allianz aus Teilen ihres Lebensversicherungs- und Betriebsrentengeschäfts aussteige, »müsste auch der Regierung endlich klarwerden, dass ihre Ideen zur privaten Rente gescheitert sind«, sagte er am Freitag gegenüber jW. »Eine schnelle, radikale Umkehr tut not, ein Weiter so wäre ein Angriff auf die Rente von Alten und Jungen«, bemerkte er. Tatsächlich müssen Kunden bei vielen Riester-Angeboten, etwa bei fondsgebundenen Rentenversicherungen, bis zu drei Dienstleister bezahlen: den Vermittler, den Versicherer und die Fondsgesellschaft. Laut Finanzwende tappt man auch bei anderen Rentenprodukten in die Falle, etwa bei Rürup-Policen.

Für ihre Berechnung legte die Initiative einen 37jährigen kinderlosen Sparer zugrunde, der über einen Zeitraum von 30 Jahren jährlich 1.200 Euro inklusive Zulagen einzahlt. Lediglich bei vier Anbietern fließen demnach weniger als zehn von 100 Euro in die Kosten, bei 26 zwischen zehn und 20 Euro und in allein 22 Fällen 30 Euro und mehr. »Was Finanzwende aufzeigt, sind die erschreckend hohen Ausgaben alleine in der Ansparphase«, erläuterte im jW-Gespräch der Versicherungsmathematiker und Vorstandssprecher beim Bund der Versicherten (BdV), Axel Kleinlein. »Rechnet man die Kosten im Rentenbezug hinzu, dann wird die Abzocke noch deutlicher.« Zur Steigerung der Attraktivität ihrer Angebote setzt die Branche einmal mehr auf die Unterstützung des Staates. Dabei hat der seit 2002 schon rund 35 Milliarden Euro an Zulagen in das System gepumpt. In einer Mitteilung vom vergangenen Donnerstag zeigte Finanzwende am Fall eines Vereinsmitglieds auf, dass dessen Zulage von 175 Euro im Vorjahr »vollständig für Gebühren draufging – und er noch 55 Euro obendrauflegen musste«.

»Es ist ein Skandal, dass die Bundesregierung trotz alledem die Idee eines Kostendeckels auf Eis gelegt hat«, beklagte Kleinlein. Die Lobbyisten der Versicherungswirtschaft hätten sich im Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz (SPD) »offenbar durchgesetzt«. Entsprechend wollten die Unternehmen bei der Riester-Rente »künftig nicht mal mehr den Kapitalerhalt garantieren«, führte der BdV-Chef aus. »Auch die Ankündigung der Allianz, prinzipiell nur Verlust zu garantieren, zeigt, dass die diese Branche nicht bereit ist, die Kosten zu senken.« Bosbach konstatierte: »Nach knapp 20 Jahren massiver Förderung der Versicherungswirtschaft kann es nur eine Lösung geben: Raus dem Irrweg, rein in eine vernünftige gesetzliche Rente.«