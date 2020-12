Ruth Zeise Kundgebung in Frankfurt am Main

An mehr als 80 Orten Deutschlands haben am Samstag Protestaktionen des Bündnisses »Abrüsten statt aufrüsten« stattgefunden. In Berlin hielt der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, eine Rede gegen den geplanten Wehretat von 47 Milliarden Euro: »Jede und jeder von uns steckt damit 560 Euro in Waffen und Militär. Das ist doch völlig absurd, wenn wir uns ansehen, was um uns herum los ist.« In München trat der Liedermacher Konstantin Wecker auf. Auch in Frankfurt am Main (Foto) wurde für Abrüstung demonstriert. (jW)