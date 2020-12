Mundo Paparazzi Mi Amore Chica Ferdy Parasol

imago images/Westend61

Die Erde, vom Merkur aus gesehen. Ein heller Ball im schwarzen All, umgeben von einem kleinen, hellen Punkt. Wir hatten Laternen ausgetreten, wir hatten auf Grabsteinen gesessen und Bier getrunken, wir hatten hinter dem roten Fiat Panda geparkt, der vor den Friedhofstoren stand, verdächtig wie wir, und hatten noch einen durchgezogen, einen letzten vorm Schlafengehen.

*

Schwer verformte Informationen, metastabil.

»Weil Sternenstaub den Blick verstellt, kann das Team nicht auf Licht hoffen, sondern muss Radiowellen empfangen.«

*

Man hatte uns silberne Funktionskleidung gegeben. Wir bestiegen eine Sonde, die sich in die Umlaufbahn eindrehen sollte. Ein heller Ball im schwarzen All, umgeben von einem kleinen, hellen Punkt. Die Erde, vom Merkur aus gesehen. Blick auf den Müll, der um die Erde rotierte. Mir schlotterten die Knie. Ich versuchte, mich abzulenken, an etwas anderes zu denken. Das war in Arnheim oder in Nimwegen, ich war mir da nicht so sicher, ich wusste einfach nicht mehr, wo wir genau waren, nur, dass Ketchupwolken aus der Imbissbude kamen, die auf dem Markt stand, auf dem Grote Markt, ein sichtbarer Geruch, der über den Schalen tanzte, vielleicht sogar zu der Schlagermusik mit deutschen Texten, die aus einem benachbarten Lokal kam. Bei aller nachbarlichen Rivalität, bei allem geschichtlich bedingten Argwohn gab es niederländische Lokale, die deutsche Musik spielten. Schlagermusik. Es gab auch niederländischen Schlager. Eine infantile Musik, weich und tomatenrot. Da fiel mir wieder dieser Kerl ein. Der perfekte Bürger. Ein Mitarbeiter des Informationsministeriums. Er trug goldenes Haar, war belesen und klug, unschuldig und rein. Er war es, der uns hergeschickt hatte, er hatte das Auto gefahren, war als einziger nüchtern geblieben, und jetzt führte er das Suchkommando an, das bislang vergeblich nach dem Wagen suchte.

*

Gespräche über Löwen. Ihr autoritäres Gebrüll beim Anblick von Gästen. Die Alltagserfahrung Bäume. Die Szene aus diesem komischen Film »Die nackte Kanone«: Der Fall eines Typen aus dem 23. Stock, der durch mehrere Markisen gebremst wird, durch eine Markise in die nächste fällt, und der dann, endlich heil und aufrecht auf dem Trottoir angekommen, unverletzt, nicht mal eine Schramme, von einem Löwen angefallen und getötet wird.

*

Die Erde, vom Merkur aus gesehen. Fotografiert von »Messenger«. Eine Sonde, die sich in die Umlaufbahn eindrehen wird. Am Niederrhein ist der nächtliche Himmel besonders schön. Ein offenes, weites Firmament. Die Landschaft eine Spiegelung des Himmels. Vereinzelte Lichtpunkte in einem Meer aus Schwarzlicht, einer schwarzen Wüste des Nichts. Hier und da ein paar Bäume, Pappeln meist, hier und da ein Lichthof, ein Friedhof, eine Brücke, ein alter Bauernhof. Eine Brücke, die über den Rhein führt. Die Welt ist offen, die Lichtverschmutzung gering, die Landschaft flach. Ich hatte nie hierher gewollt. Ich lebte zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich arbeitete, ich schrieb für Geld, ich schrieb für Liebe, ich schrieb fürs Glück. Sie bezahlten mich mit Gift. Sie versetzten mich in einsame Landschaften. Verwaiste Landhäuser. Häuser, die zum Verkauf standen. Perfekte Bürger, reitende Mädchen, ein akkurater Rasen, ein bestelltes Feld, eine milde Besonnenheit. Doch sobald man ein Objekt beobachtete, veränderte es sich.

*

Das Lachen im Wald. Wir haben so gelacht, als wir durch den Reichswald fuhren. Ja, haben wir. Als er anrief, um mich daran zu erinnern, Lachflashs in Kranenburg, am Rande der Pferdelaufbahnen, mitten im Mischwald, nachdem wir endlich das Auto gefunden hatten, hatte ich einen anderen Sentimentalitätsanfall, der von der Beatles-Platte herrührte, die lief. Ich hatte die Beatles entdeckt, zirka 1982, da waren sie schon seit zwölf Jahren Geschichte (was von heute aus gesehen damals gar nicht so lange her war – allerdings spielte sich die Trennung der Band vor meiner Geburt ab), Musik meiner Eltern. Musik, für die ich eigentlich zu jung war, keine andere Musik habe ich seitdem nur entfernt so oft gehört. »Sun King« mit surrealistisch anmutendem Nonsenstext. Den Grillen, der Langsamkeit, der schaukelnden Melodie. Ein Lied aus dem Land, in dem die Sonnenschirme aus der Erde wachsen. Wir haben so gelacht, als wir dachten, sie spielten das Orientierungsspiel mit uns, in Nimwegen oder Arnheim. Abwarten, wie lange sie brauchen, um zu checken, dass sie uns in die Irre führten. Verlaufen im Weltall. Das Auto war einfach nur eine Straße weiter geparkt.

*

»Du meinst, als wir die Laternen ausgetreten haben?«

»Nee, ich meine, als wir nach Moers gefahren sind. Wir sind nach Moers gefahren in diese Indiedisko, die voll die Gruftiveranstaltung war. Im ›Ex‹, so hieß der Laden, glaube ich. Und all die Kumpanen waren da. Mit Tollen und Perücken und dem ganzen Plüsch und den sechs Kilo Haarspray und so. Und wir haben da herumgesessen und denen bei ihren Marschtänzen oder Tanzmärschen zugesehen und diese schrecklich kranke Musik angehört. Bis endlich etwas kam, was wir auch gut fanden.«

»Und zwar.«

»Joy Division. ›Love Will Tear Us Apart‹. Und wir sind auf die Tanzfläche gestürmt, während diese Typen und Frauen, die alle aussahen wie aus einem Kostümfilm über die Zeit vor der Französischen Revolution, also all diese gepuderten Typen, die saßen dann da und kicherten. Die kicherten tatsächlich über uns. Das muss man sich mal reinziehen!«

»Das war fast schon witzig. Das war fast wie von Omas ausgelacht werden, weil man Krocket spielt oder so.«

»Oder Bingo.«

*

Das Horoskop war rasch ausverkauft. Zuviel Blausäure, zuviel Stimmungsschwankung, zuviel Weltall. Tags zuvor hatte ich den perfekten Bürger gesehen. Er hatte goldenes Haar. Er wirkte klug und belesen, unbefleckt, unschuldig und rein. Gegen ihn musste ich Merkur sein. Ein zerbeulter Planet. Oder Pluto, hinten irgendwo im Dunkel, klein, unbedeutend und degradiert. Oder Jupiter, Neptun, die schwarze Seite der Galaxie. Die Antimaterie. Er konnte gar nicht ahnen, mit wieviel Ballast ich daherkommen würde. Er ahnte nichts von alldem. Er war der perfekte Bürger. Kein verkrachtes Elternhaus, keine kreativen Allüren, keine Schnitte an den Oberarmen, kein ausgekotzter Schmerz, gar kein Schmerz, gar nichts. Eine Sehschwäche, höchstens. Ich wiederhole mich.

*

Wir waren eindeutig drauf. So drauf. Und es war klar, dass wir so schnell nicht herunterkommen würden. Auf dem Grabstein, im falsch geparkten Wagen, auf dem Scheunenfest, wo die letzten Verbliebenen der Vorgängergeneration barfuß auf »Gamma Ray« von Birth Control tanzten, im »Ex« in Moers, im »Radhaus« in Kleve, auf dem Grote Markt in Nimwegen. Wir waren überall drauf. Drauf waren wir überall. Flashbacks im Dienstwagen, morgens um zehn auf der Fahrt nach Grieth. Flashbacks in der Eisdiele in der Fußgängerzone am späten Nachmittag. Flashbacks auf der Pferdeumlaufbahn. Und wenn es nach uns gegangen wäre, wären wir nie wieder heruntergekommen. Nie wieder. Oben gefiel es uns besser, trotz aller Schwierigkeiten mit der Gravitation und dem Sauerstoff und so.

*

Treffen mit dem Pferdemädchen in der Eisdiele am Samstag nachmittag, immer noch ein wenig high. Die eine, die mir vom Pferd aus zuwinkte, als ich sie im VW Polo überholte auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause. Die eine oder die andere. Die mit dem Polizistenvater, die Zahnarzttochter, die Polizistentochter, die keine Anhalter mochte und magersüchtig wurde wie all die anderen. Fehlende Liebe. Die Anorexie, die Autoaggressionen, wochenlang hat sie sich nur von Bahlsen-Keksen mit dick Nutella drauf ernährt, anschließend wieder alles ausgekotzt, ein sinnloser Posten im Urlaubsbudget für die anderen, die mit ihr auf diese Freizeit gefahren waren und die Vorräte teilen wollten, Zeltlager in Xanten, Wallfahrt nach Kevelaer, hochgehende Wiese irgendwo im Nichts. Das erste Mal gesehen hatte ich sie auf einem Huldigungsfest in der Ziegelei, Scheunenfest, das zweite Mal ritt sie auf einem Friesen durch die Mischwälder von Borghees, und nur zwei Wochen darauf trieben wir es auf dem Rücksitz des Wagens ihres Vaters, dem Polizisten oder Zahnarzt, wie in einem amerikanischen Teeniefilm, lüstern, verboten und ungelenk. Ein dunkler Wagen, ein alter Kombi, ein Ford Taunus, der nach Neuwagenspray roch, dessen Sitze man nur so halbgut verstellen konnte, eine Art Bärenfell, auf dem wir aufeinandergestapelt lagen und keuchten am Rande der Pferdelaufbahn. Gras passte gut zu dieser flachen, grünen, im November nebulösen Landschaft. Man muss Landschaft und Bewohner in Poesie tauchen, in Fiktion, in Übertreibung, in Nebel, in Rauchschwaden, sonst bleiben nur Nachtdienste, sonst bleiben nur Kirche und Kuchen, Hund und Kind und Pferd, und Karneval, Schützenverein und Stadtfest und Selbstmord.

*

»Ich fühle mich wie ein Teenager, jeden Tag verliere ich mich aufs neue.«

»Wusstest du, dass Gauloises in Frankreich eine Prollmarke ist?«

»Nein, wusste ich nicht.«

»In Russland auch. Da sind diese schmalen Zigaretten schick.«

»Zuviel Ich, auch. Eine Welt, die verspiegelt ist. Kennst du das? Als wenn das Gehirn glüht. Prolongiert. Ein ferner Punkt.«

*

Ein Grabstein wackelte wie ein alter Zahn. Die Kerzen gaben ein schönes, milchiges Licht ab. Die Mühle stand still in der Nähe der rauschenden Autobahn. Mühlen, Wiesen und Kanäle. Eine Landschaft, wie abgetrieben vom Rest der Welt. Alte Gemäuer, alte Moral, Hände, die aus den Gräbern des 19. Jahrhunderts heraus nach der Moral der Gegenwart griffen; man musste sich wehren. Es gab Ärger wegen des Ausflugs, mitten in der Woche nach Nimwegen in die Indiedisko, morgens wieder früh raus, weil Schule oder Zivildienst oder Lehre oder Studium irgendwo anders, einer von uns hütete das Haus seines Vaters, einer hütete den Hund. Alles sprach sich herum, alle wussten immer alles, das war jedenfalls der Verdacht, »in echt« war es zum Glück nicht so. Es gab Begebenheiten, die konnten sich die anderen, die Eltern, die Erwachsenen, nicht einmal vorstellen. Das ging über ihren Zenit. Ihren Horizont. In den Niederlanden gab es eine Zigarettenmarke, die konsequent »Death« hieß. Eine schmuck schwarze Schachtel mit einem kalkweißen Totenkopf darauf.

*

»Ich meine, wir kennen ihn alle. ›Den perfekten Bürger‹. Er ist sozusagen die heilige Milch. Ein Produkt perfekter Datenkühe.«

»Das Sonnensystem ist immer noch das beste System, das wir kennen.«

»Dass es im All stockduster ist, wundert mich überhaupt nicht. Es gibt einfach zu wenig Sterne.«

»Was soll ich denn sagen. Ich erlebe es fast täglich, was es bedeutet, im All zu leben. Ich unterwerfe mich einer Kontrolle, die vielleicht gar nicht da ist. Ich bin ein Agent der Wahrheit, so sieht es aus.«

»Vielleicht stimmt das alles aber auch nicht. Ich meine, vielleicht versteckt dieser perfekte Bürger seine Schwächen einfach nur besser, besser als wir, oder leugnet sie, verleugnet sie, will sie nicht wahrhaben, oder dieser ganze Scheiß wartet noch auf ihn.«

»Kann sein. Aber wir haben ihn als Vergleichspunkt. Und ich habe ständig das Gefühl, ich lebe zur falschen Zeit am falschen Ort. Zuviel Blausäure, zuviel Stimmungsschwankung, zuviel Weltall. Ich beziehe es auf mich. Ich habe ihn als Spiegel. In dem ich mich sehe. Und die Kontexte, in denen ich mich bewege. Die Behörden, die Ausschüsse, die Sender.«

*

Ausgehen mit den Pferdemädchen. Bauernschläue. Bauernschlaue. Eine Bauernscheune, die zur Tanzhalle umgebaut worden war. In Keeken-Düffelward. Ein Biwak, ein Zeltlager, ein weiteres Scheunenfest. Als wir beschlossen zu gehen, nachdem wir innig zu »Love Will Tear Us Apart« getanzt hatten, holte sie ihren Autoschlüssel raus, er hing an einem Anhänger mit stilisiertem Pferdekopf. Als ich zu ihr kam, erwartete mich ein Zimmer voller Pferdeposter. Pferdeköpfe, Urkunden, Siegerinnenschleifen. Gewichtsverlagerung, Schenkeldruck und Zügelführung. Das Pferd als Partner. Ich liebte es.

*

»Bald haben wir wieder Kontakt. Bodenkontakt. Und dann sind wir wieder an sämtliche Netze angeschlossen.«

»Jemand von der Lichtseite. Hieß es nicht in den Lehrgängen, sobald man ein Objekt beobachtet, verändert es sich? Man kann es gar nicht erfassen. Das Objekt. Man kann es nur anpeilen.«

»Ich verstehe kein Wort.«

»Oder es ist verspiegelt wie ein Aufzug. Eine verspiegelte Welt, in der ich mir jetzt eine Gauloise anstecke.«

»Death.«

»Es gibt keine Zigaretten mehr. Die letzte Fabrik wurde im Jahre 2058 dichtgemacht. Die letzte Zigarette wurde von Isaak Blake in New Washington am 23. März 2062 geraucht. Live in allen Netzen.«

*

Dagegen die Grillen. Das laute Zirpen. Der Sonnenkönig, der traurig neben den entwurzelten Sonnenschirmen hockte, neben den Wunschmaschinen, die ausgestellt worden waren. Die Wunschmaschinen am Strand unter dem Himmelszelt. Die Wunschmaschinen im Wald. Sie liefen alle ins Leere. Ich hatte nach gemeinsamen Frequenzen gesucht, ich fand sie nicht. Was wir redeten, war codiert. Eine codierte Welt, in der ich mir eine Gauloise ansteckte.

*

»Zigaretten galten als krebserregend. Das war, bevor der Krebs endgültig besiegt wurde. Später hat sich niemand mehr für Zigaretten interessiert. Die genetischen Informationen über die Tabakpflanze sind ja auch immer noch unter Verschluss.«

»Und schon das ist Geheimwissen.«

»Ja.«