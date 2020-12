Arnold Schölzel © jW Der Schwarze Kanal: »Grüne Aufrüstung«

Auf Seite eins verkündete die Süddeutsche Zeitung am Montag: »Baerbock will Bundeswehr stärken«. Die Schlagzeile fasste den Inhalt eines Interviews mit der Kovorsitzenden der Grünen zusammen, das die Zeitung im Innenteil veröffentlichte und mit den Worten einleitete: »Zehn Monate vor der Bundestagswahl proben die Grünen den Ausbruch aus angestammten Territorien.«

Nun ja. 1999 schickten die Grünen zusammen mit ihrem Koalitionspartner SPD die Bundeswehr nach Jugoslawien, in den ersten deutschen Angriffskrieg seit 1945. Ihr Außenminister Joseph Fischer begleitete das mit »Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus«, womit der antifaschistische Anstrich gesichert war. 1995 hatte ein Grünen-Parteitag noch den Austritt aus der NATO gefordert.

25 Jahre danach sind Tarnfarben nicht mehr nötig, nun wird auch die Vergangenheit der einstigen »Ökopaxe« neu lackiert. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am 18. November in der Rheinischen Post: »Die Grünen haben auch pazifistische Wurzeln, waren aber noch nie eine pazifistische Partei.« Aber sie machten sich die Entscheidung über Auslandseinsätze »nicht leicht«. Wer Grüne wählt, wählt den Krieg, der schwerfällt. Das lange »Ringen« und das schmerzverzerrte Gesicht ihrer Abgeordneten, wenn sie wieder einmal einen »Völkermord« mit Bomben verhindern, sind ihre Spezialität. So stimmen sie seit mehr als 20 Jahren für jeden Feldzug, haben Erfolg bei Wählern und das Wohlwollen nicht nur der Süddeutschen Zeitung, die vom »Ausbruch« schreibt. Das klingt bei deutscher Kriegspolitik besonders lustig: Von hier aus wurde noch nie ein Krieg angezettelt, die brechen nur grundlos aus.

Bei solcher Vorlage muss Frau Baerbock zu den Waffen rufen: Die Ukraine-Krise habe gezeigt, »dass die eigene Bündnisverteidigung zentral für unsere polnischen und baltischen Partner ist«. Es gehe also »um flexible, schnell verlegbare Einheiten im Bündnisgebiet, genauso um Gefährdungslagen wie Cyberattacken, eine neue Form der Kriegführung«. Der Lüge von der russischen Bedrohung folgt alles weitere wie am Schnürchen: »Europa kreist seit Jahren um sich selbst, die Trump-Administration hat der Welt den Rücken zugekehrt. Die Lücke, die entstanden ist, füllen autoritäre Staaten.« So werden Russland und die Türkei »in unserer Nachbarschaft aktiv« und sei »die EU wie im Fall Bergkarabach außen vor«. Wenn Russland im Kaukasus Frieden stiftet, dann ist das »für die Menschen in der Region und den demokratischen Prozess in Armenien fatal, aber auch für die Friedensrolle, die sich die EU mal gegeben hat«. Die Russen hindern die EU an ihrer angestammten Rolle und bedrohen die Demokratie in Armenien. Da hilft nur Aufrüstung.

Also in die Bundeswehr investieren, »damit Gewehre schießen und Nachtsichtgeräte funktionieren«. Atomwaffen? Über Abzug kann geredet werden. »Robuste europäische Einsätze«, wie Macron sie verlangt? »Wir dürfen uns nicht wegducken.« UN-Mandat? »Einen Genozid kann die Weltgemeinschaft nicht ignorieren.« Hat sich doch bewährt, dass die NATO sich 1999 zur Weltgemeinschaft erklärte und selbst das Kriegsmandat erteilte. China? Die EU ist Opfer: »Während Europa mit sich selbst beschäftigt ist, schafft China gerade neue geostrategische Abhängigkeiten.« Denn wenn die EU z. B. in Belarus wieder mal einen Regime-Change vorhat, schafft sie keine neue Abhängigkeit wie in der Ukraine, in Westafrika oder wo sie sonst aufmarschiert.

Kanzler- oder Außenamt, fragt da die Süddeutsche Zeitung – Achtung, Kalauer! – entwaffnet. Antwort: »Nächstes Jahr ist alles möglich.« Mit Grünen in der Regierung wird was aus jedem Krieg.