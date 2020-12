Protest als Notwehr

Julian Stratenschulte/dpa Continental: Beschäftigte und Gewerkschafter protestieren gegen angekündigte Stellenstreichungen (Hannover, 29.9.2020)

Die IG Metall (IGM) organisierte am Freitag angesichts geplanter Stellenstreichungen beim Automobilzulieferer Continental im hessischen Babenhausen Warnstreikaktionen. Die Verhandlungen für einen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten seien ergebnislos geblieben, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. »Wir haben die Beschäftigten deshalb zu Warnstreiks aufgerufen, um dem Management deutlich zu machen, dass sie ihre Blockadehaltung aufgeben und zu ernsthaften Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag übergehen müssen«, wird Daniel Bremm, Zweiter Bevollmächtigter der IGM Darmstadt, in der Mitteilung zitiert.

Die Warnstreiks starteten am Freitag um fünf Uhr morgens und gingen am frühen Nachmittag weiter. Beschäftigte protestierten mit roten Leuchtfackeln in der Hand vor dem Werkstor. Die Wut ist verständlich. Bei Continental sollen im Rahmen des Programms »Transformation 2019–2029« mindestens 30.000 Stellen, so heißt es im Konzernjargon, verlagert, gestrichen oder für neue Qualifikationen umgewandelt werden – darunter 13.000 in Deutschland. Die Werke in Aachen und Karben sollen dichtgemacht werden. Für den Betrieb Babenhausen hatte die Konzernspitze bereits im vergangenen Jahr angekündigt, die dortige Produktion von Steuerungsinstrumenten für Pkw bis 2025 zu beenden. Früheren Angaben zufolge sind davon mehr als 2.000 Beschäftigungsverhältnisse betroffen.

Die Linke in Hessen verwies in einem Beschluss des Landesvorstandes vom 22. November 2020 darauf, dass in dem wichtigen Wirtschaftszweig Automobilindustrie hessenweit über 40.000 Menschen beschäftigt sind. Zunehmend würden »Betriebsvereinbarungen und tarifliche Regelungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen radikal in Frage gestellt«.

Erst am Mittwoch hatte die IG Metall mitgeteilt, man habe die Gespräche mit Continental auf zentraler Ebene beendet, vorerst zumindest. Der Konzern habe keinerlei Interesse gezeigt, die angekündigten Massenentlassungen zu verhindern, begründete sie ihren Schritt. Anne Nothing, Betriebsratsvorsitzende und Mitglied der Verhandlungskommission der IG Metall, erklärte: »Continental zwingt uns damit in eine Notwehrhaltung, die sich in unserer Forderung nach einem Sozialtarifvertrag widerspiegelt.« Weiter sagte sie: »Wir wollen nichts geschenkt haben, aber wir sind davon überzeugt, dass wir Konzepte zur Fortführung eines zukunftsfähigen Standortes mit Werk, Entwicklung und Zentralbereichen haben.« Diese müssten nun mit der Unternehmerseite in der Firmenzentrale in Hannover erörtert werden, so Nothing. »Uns muss eine Zukunftsperspektive ermöglicht werden.« (jW)