Viersternequarantäne für die Truppe

Bundeswehr/Patrick Bransmöller Der parlamentarische Staatssekretär Peter Tauber (CDU, M.) besucht Soldaten, die in einem der Bonner Hotels in vorsorglicher Quarantäne sind (29.4.2020)

Ein Schwimmbad, zwei Saunen und ein Fitnessraum in zen­trumsnaher Rheinlage – damit wirbt das Hilton-Hotel in Bonn. Seit mehreren Monaten gehen uniformierte Bundeswehr-Soldaten dort ein und aus. Regelmäßig stehen Transporter der Armee vor dem Viersternehotel. Fotografiert man diese, werden die Uniformierten schnell nervös. In diesem Jahr wurde die Fassade bereits von einem Farbbeutel getroffen.

Im Mai berichteten Medien, dass die Bundeswehr Soldaten in Hotels unterbringt. Zu der Beherbergung der besonderen Art liegen junge Welt nun neue Details vor. Demnach wurden alleine im Bonner Hilton seit Ende Mai 1.300 Soldaten einquartiert. Wie die Bundeswehr auf Anfrage mitteilte, wurden über den gesamten Zeitraum bislang rund 8.400 Personen in Hotels untergebracht. Dabei handelt es sich sowohl um Soldaten als auch um zivile Mitarbeiter aus allen Teilstreitkräften und Truppenteilen, Angehörige multinationaler Streitkräfte und »Dienstleistende von zivilen Firmen«, so ein Bundeswehr-Sprecher.

Vom nahen Flughafen Köln–Bonn schickt die Truppe Personal in alle Welt. Die isolierte Unterbringung erfolge in Umsetzung der Vorgaben der für den jeweiligen Einsatz zuständigen Organisation, also UNO, NATO oder EU, als »einsatzvorbereitende Maßnahme« in der Regel vor Verlegung. Die Quarantäne diene dazu, »eine Einschleppung von Covid-19 in die deutschen Einsatzkontingente zu verhindern und damit die Einsatzbereitschaft des EinsKtgt (Einsatzkontingents, jW) aufrechtzuerhalten, sowie internationale Partner und die Bevölkerung vor Ort zu schützen«, erklärte der Sprecher. Es werde immer eine ganze Gruppe für 14 Tage isoliert.

Laut Bundeswehr besteht zu der Viersternequarantäne keine Alternative. Die Isolierungsmaßnahme könne nicht innerhalb von Liegenschaften der Bundeswehr, etwa Kasernen, stattfinden. Die »Unterbringung in Hotels« sei laut Bundeswehr einer »Absonderung im häuslichen Umfeld« vorzuziehen. Kontakte mit Familienangehörigen oder im sozialen Umfeld seien »nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschließen, so wie dies unter kontrollierten Bedingungen der isolierten Unterbringung in Hotels/Kasernen der Fall ist«. Zudem gebe es »eingeschränkte Kapazitäten in Kasernen«, deren Grundbetrieb zudem nicht wie gewohnt laufe. Entsprechende Räumlichkeiten stünden überdies »in der Nähe zu den zur Verlegung genutzten Flughäfen Köln und Hannover nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung«.

Die 8.400 Personen brachte die Bundeswehr in bundesweit lediglich vier Hotels unter, wo sich – wie im Bonner Hilton – bei der Abreise schon einmal zehn Soldaten auf engem Raum tummeln. Ein weiteres Hotel ist das Maritim in Bonn. Es wirbt mit Leihbademänteln und damit, dass man »bis 10. Janaur (sic!) 2021 ausschließlich Frühstück via Roomservice« anbietet. Darüber hinaus nutzt die Bundeswehr das Leonardo-Hotel und das Maritim-Hotel in Hannover.

Die Hotels berechneten der Bundeswehr für 14 Tage Quarantäne pro Person pauschal 2.500 Euro, wie der BR im Mai berichtete. Multipliziert man diesen Betrag mit den bestätigen circa 8.400 Unterbringungen, ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von rund 21 Millionen Euro. Hotels in Nordrhein-Westfalen etwa dürfen bis zum 10. Januar 2021 keine Gäste mit touristischem Reiseanlass beherbergen – Bundeswehr-Personal im Dienst hingegen schon.

Ob auch Dreisternehotels angefragt wurden, wollte man bei der Bundeswehr nicht sagen. Für die Auswahl der Hotels seien »neben wirtschaftlichen Aspekten« insbesondere die »Infrastruktur zur Einhaltung der Hygienevorgaben wesentliches Auswahlkriterium«. Die Bundeswehr trete »gemäß den gültigen behördlichen Vergaberichtlinien auf den Markt«. Dabei werde »stets das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt«.