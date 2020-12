Trauerstück

Björn Kietzmann

Mit einem Auftritt an der gerodeten Schneise im Dannenröder Forst hat der Pianist Igor Levit am Freitag ein Zeichen gegen die Abholzungen in dem auch als »Danni« bekannten Waldstück für den Weiterbau der Autobahn 49 gesetzt. Er spielte »Danny Boy« – ein altes irisches Volkslied – und dankte den Aktivisten, die das möglich gemacht hätten: »Ihr habt eine Situation nicht nur wach gehalten, ihr habt sie mit neuem Leben gefüllt.« Trotzdem sei es ein »trauriger Tag«. Seit mehr als einem Jahr besetzten Umweltschützer das Waldstück, dessen Rodung vor dem Abschluss steht. (dpa/jW)