Rebellion auf der Bühne

Postkarte, Verlag H. Leiser, Quelle: Archiv des DT Eine Frau mit vielen Talenten: Gertrud Eysoldt

Viele kennen den Gertrud-Eysoldt-Ring, eine der wichtigsten Auszeichnungen für Theaterschaffende im deutschsprachigen Raum – die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger liest sich wie ein »Who’s who« der Darstellenden Kunst. Doch nur wenige wissen etwas über Leben und Wirken der Namensgeberin, die Theaterlegende Gertrud Eysoldt. Bereits früh wusste die am 30. November 1870 in Pirna geborene Frau, was sie wollte, nämlich zur Bühne gehen. Durch ihre meisterlich gespielten Frauengestalten erwarb sie sich das Prädikat »erste Feministin des deutschen Theaters«, lag doch in ihren Rollen ein Protest gegen die gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen.

Eysoldt war nicht nur Schauspielerin, sondern auch Regisseurin, Intendantin und Pädagogin. Attestiert wurde ihrer Schauspielkunst eine »Kraft des Intellekts«, eine »Natürlichkeit der Gefühlsäußerung« sowie eine enorme Ausdrucksfähigkeit: »Oft ist es bloß eine Bewegung, ein Ausdruck ihres Gesichts, durch den sie eine außergewöhnliche Wirkung erreicht«, so der Dramaturg Felix Hollaender, einer ihrer Bewunderer.

Als Page aufgefallen

Nach dem Studium an der Königlichen bayerischen Musikschule begann Gertrud Eysoldt ihre Bühnenlaufbahn als Elevin am Münchner Hoftheater. Dort fiel sie in der Rolle eines Pagen aus Shakespeares »Heinrich IV« auf. Über das Hoftheater Meiningen und über die Stadttheater in Riga wie in Stuttgart, wo sie sich von der »Naiv-Sentimentalen« zur Charaktermimin künstlerisch entfaltete, kam sie um die Jahrhundertwende nach Berlin. Hier entwickelte sie unter der Intendanz Max Reinhardts eine Spannbreite ihrer Schauspielkunst, die von Gerhart Hauptmanns »Hannele« bis zur »Elektra« von Sophokles reichte und die Vielfältigkeit ihres Gestaltungsvermögens zeigte. In ein bestimmtes Rollenfach ließ sie sich nicht sperren, obgleich sie von den Regisseuren mit Vorliebe für »problematische« Frauennaturen gewählt wurde.

Zu den Figuren, für die Gertrud Eysoldt »die ideale Darstellerin« war, gehörten Oscar Wildes »Salome« – Lovis Corinth hat sie in dieser Rolle gemalt –, Frank Wedekinds »Lulu« und August Strindbergs »Fräulein Julie«. In all diesen Stücken spielte sie die moderne Frau, die ihre »Launen und Nerven« hat. Eine »nervöse Erotik« soll sie ausgezeichnet haben. Allein mit den Vibrationen ihrer Stimme verstand sie es, eine virtuose Darstellerin zu sein. Sie könne, so schrieb der Kritiker Alfred Kerr einst, das Verdorbene, das Eigenartige, Groteske, Exzentrische wie das Nachlässig-Heitere tiefer überzeugend machen als sonst jemand. Auch der Theaterenthusiast John Höxter schwärmte in seinem Gedicht »Andacht zur heiligen Gertrud« von ihr: »Heilige Gertrud! Sprich für uns! / Du Zuflucht der Sünder, alliebende / Lulu, sprich für uns! (…) / Du Trösterin der Betrübten / munterer Puck, spiele für uns!«

Als Puck legendär

Eysoldts Puck aus Shakespeares »Sommernachtstraum«, eine ihrer berühmtesten Rollen, war für Thomas Mann »die Wiedergeburt des Theaters aus dem Geist des Theaters«. Nie zuvor sei Vergleichbares auf der Bühne gespielt worden. Gertrud Eysoldt zeige den Puck nicht als Elfe, sondern als einen derben Kobold. Briefe über Dicht- und Schauspielkunst wechselte sie mit Hugo von Hofmannsthal – und dieser verfasste eigens für sie Szenisches. Für ihren 1910 aus der Ehe mit Benno Berneis geborenen Sohn Peter war Rainer Maria Rilke Taufpate.

Nicht allein in ihren Paraderollen glänzte Eysoldt, sondern auch in ihrer Vortragskunst. Posthum ließ sie die Vormärz-Dichter Georg Herwegh und Ferdinand Freiligrath zu Wort kommen, las bevorzugt Clemens Brentano, Novalis und Leonid Andrejew, wobei sie, wie Zeitgenossen schrieben, ein nuancenreiches Seelengemälde schuf. Beim Deutschen Pazifistischen Studentenbund, beim Deutschen Frauenklub und am Berliner Arbeiterjugendtag veranstaltete Eysoldt Vortragsabende. Gemeinsam mit Tilla Durieux unterstützte sie, wie und wo sie nur konnte, die Arbeiterwohlfahrt und engagierte sich in der Künstlerhilfe für das hungernde Russland, das sich Jahre später mit einem Empfang in der Russischen Botschaft Berlins zur Jahresfeier der Revolution bedankte, in deren Mittelpunkt Alexandra Kollontai stand.

Gegen die unerträglichen Eingriffe der Justiz in die Freiheit der Kunst protestierte Eysoldt im Bund mit vielen Kunstschaffenden 1925 auf einer Versammlung der geistigen Arbeiter. Vehement kritisierte sie Gewaltmaßnahmen der Staatsanwaltschaft gegen die Schriftsteller Berta Lask, deren Buch »Thomas Münzer« beschlagnahmt wurde, und Johannes R. Becher, der wegen staatsfeindlicher Gesinnung gerichtlich verfolgt wurde. In der Maske Rosa Luxemburgs bezog sie Stellung gegen die Todesstrafe und las bei einer Matinee auf der Piscator-Bühne aus Max Hoelz’ Zuchthausbriefen.

In Würdigung ihrer Darstellungskunst wurde Gertrud Eysoldt zu ihrem 60. Geburtstag von Max Reinhardt der Titel eines Ehrenmitglieds des Deutschen Theaters verliehen. Sie selbst meinte, kein anderer Beruf sei so verlockend für die Frau wie der der Schauspielerin, denn hier könne sie ganz wahr sein.

Als die Faschisten an die Macht kamen und Reinhardt Deutschland verlassen musste, zog sie sich vom Theater zurück. Zu Lebzeiten bereits nahezu vergessen, starb Gertrud Eysoldt 1955 in Ohlstadt. Ihr Grab befindet sich auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin.