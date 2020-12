Risikogebiet Tönnies

imago images/Peter Endig Hinter Fahnen und Fassade grassiert das Coronavirus: Tönnies-Werk im sachsen-anhaltinischen Weißenfels

Wer dort schuftet, gefährdet seine Gesundheit. Die Schlachtbetriebe des Fleischmagnaten Tönnies bleiben für Beschäftigte ein Coronahotspot. In der Fabrik in Weißenfels in Sachsen-Anhalt sind Pressemeldungen zufolge derzeit mindestens 172 von ihnen mit dem Virus infiziert. In dem Werk sollen nach Konzernangaben rund 2.200 Menschen beschäftigt sein. Der Betrieb ist der größte der Stadt. Ein Werk im Dauerbetrieb: Täglich werden hier bis zu 20.000 Schweine geschlachtet.

Zuvor habe es einen großangelegten Reihentest bei Arbeitern des Tönnies-Standorts gegeben, erklärte Ariane Körner vom zuständigen Landkreis am Mittwoch gegenüber dpa. Dessen Vertreter hätten daher Gespräche mit der Geschäftsführung aufgenommen. Das Unternehmen wolle die Betroffenen nun in einer speziellen Quarantäneeinrichtung unterbringen, hieß es weiter. Zudem solle es Ende der Woche erneute Coronatests geben. Der Landkreis hoffe, dass so das Infektionsgeschehen eingedämmt werden könne.

Nur: Der Betrieb läuft aktuell weiter. Überraschend ist das nicht. Weißenfels ist nach dem Tönnies-Stammwerk im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück der zweitgrößte Konzernstandort. Eine temporäre Werksschließung samt Absatzeinbußen – wie im Sommer nach dem Coronaausbruch in Rheda-Wiedenbrück – will Tönnies offenbar unbedingt vermeiden.

Kritiker haben die Geschäftspraktiken des größten Fleischproduzenten hierzulande weiter im Blick. Auch nach der jüngsten Einigung im Bundeskabinett zum Arbeitsschutzkontrollgesetz. Im kommenden Jahr sollen Werkverträge und teilweise Leiharbeit in Schlachthöfen untersagt sein, Unterkünfte für die zumeist osteuropäischen Arbeiter verbessert werden. Noch ist das Gesetz nicht verabschiedet, und noch sind nicht alle Schlupflöcher ausgemacht. Beate Müller-Gemmeke, Grünen-Sprecherin für Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik im Bundestag, betonte indes am Donnerstag gegenüber jW, »wie notwendig das neue Arbeitsschutzkontrollgesetz aufgrund der Vorfälle in Weißenfels ist«. Künftig könnten Tönnies und Co. »die Verantwortung für Missstände nicht mehr einfach auf Subunternehmen abschieben«, so Müller-Gemmeke.

Und Wulf Gallert, Linke-Fraktionsabgeordneter im Landtag von Sachen-Anhalt, ärgert vor allem eines: Die Gefahren im Weißenfelser Werk seien lange bekannt gewesen, sagte er am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Der Infektionsausbruch sei eine Katastrophe mit Ansage und beweise, »dass entgegen großer Ankündigungen der Bundesregierung zur Unterbindung ausbeuterischer Werkverträge real noch nichts passiert ist«. Das sieht Dominique John, Leiter des DGB-Projekts »Faire Mobilität«, gegenüber dieser Zeitung ähnlich: »Es ist allen Beschwichtigungsversuchen zum Trotz weiterhin hochgefährlich, in einem der Werke von Tönnies zu arbeiten.« Deshalb müsse endlich »in dieser heruntergekommenen Branche kontrolliert werden«.