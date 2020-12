»Agenten« unter Druck

Pavel Golovkin/AP/dpa Freiheitsdemo mit Herrn Nawalny 2018 in Moskau. Ohne fremdes Geld läuft da wenig

Russland hat schärfere Regeln gegen die »ausländischen Agenten« in der Medienlandschaft verabschiedet. Wichtigste Neuerung ist, dass sich nicht mehr nur Organisationen, die sich mit Finanzierung aus dem Ausland politisch oder journalistisch betätigen, als solcherart Agent kennzeichnen müssen – dieselbe Pflicht soll auch für natürliche Personen gelten, die für entsprechende Agentenmedien arbeiten oder gegen Bezahlung »oder andere Vermögensvorteile« deren Inhalte weiterverbreiten. Letztere Bestimmung soll eine Praxis vereiteln, dass solche aus dem westlichen Ausland finanzierten Medien sich formal auflösen, aber die vorher dort tätigen Journalisten die Informationen weiterhin »privat«, als Blogger zum Beispiel, publizieren. Diese Rechtslücke ist jetzt geschlossen worden.

Die Kennzeichnung aus dem Ausland finanzierter »Nichtregierungsorganisationen« (viele werden von diversen Regierungen durchaus mitfinanziert) als ausländische Agenten wurde in Russland bereits 2012 – ein Jahr nach den vom Westen heftig geschürten und unterstützten Protesten gegen die Wahl Wladimir Putins für eine dritte Amtszeit – eingeführt. Formal folgt sie einer Regelung in den USA, wo es eine solche Meldepflicht schon seit 1938 gibt. Während jedoch im Englischen das Wort »Agent« in diesem Kontext meist bedeutet, als »Vertreter« zu agieren, hat es im Russischen direkt geheimdienstliche Konnotationen, und die davon ausgehende abschreckende Wirkung ist auch beabsichtigt.

Die US-amerikanisch kontrollierte Einmischungsorganisation »Human Rights Watch« (HRW) kritisierte denn auch, »Menschenrechtsaktivisten« würden sich weiter »von der russischen Gesellschaft isolieren«, wenn ihre Mitarbeiter sich auch individuell als Agenten kennzeichnen müssten. Nicht ohne Grund versicherte der Vorsitzende des Ausschusses der Staatsduma für Informationspolitik, Leonid Lewin, beschwichtigend, die Bestimmungen des Gesetzes würden »nicht gegen Blogger oder russische Publizisten« eingesetzt werden. Das Problem an dieser Zusicherung ist: Nur gegenüber diesen entfalten sie abschreckende Wirkung, nur ihnen gegenüber sind sie damit auch im gesetzgeberischen Sinne sinnvoll. Und damit kann auch an ihrer Ehrlichkeit gezweifelt werden. Da das Gesetz außerdem viel mit Kann-Bestimmungen arbeitet, die Ermessensspielräume eröffnen, schafft es eher Rechtsunsicherheit.

Noch weiter gehen die Konsequenzen, die der Status als »Auslandsagent« für den einzelnen Bürger mit sich bringt. So muss er künftig in jedem Schriftverkehr mit Behörden – etwa, wenn er als Journalist amtliche Informationen verlangt – auf seinen entsprechenden Status hinweisen. Agenten sind von der Beschäftigung im öffentlichen Dienst und von der Kandidatur für öffentliche Ämter ausgeschlossen. Solche Beschränkungen des passiven Wahlrechts gab es in der russischen Rechtsordnung bisher nur für rechtskräftig verurteilte Strafgefangene während der Dauer ihrer Haft.

Bei derselben Gelegenheit wurden auch die Berichtspflichten für juristische Personen – Vereine, Stiftungen usw. – mit ausländischer Finanzierung verschärft. Mussten sie bisher alle halbe Jahre angeben, ob sie Geld aus ausländischen Quellen erhalten haben, so sind sie nun verpflichtet, derartige Berichte künftig erstens alle drei Monate vorlegen und zweitens darin auch offenzulegen, wieviel Geld sie erhalten und wofür sie es ausgegeben haben. Insgesamt sind in der Russischen Föderation derzeit rund 150 Organisationen als »ausländische Agenten« registriert. Ihre Tätigkeitsgebiete reichen vom Umweltschutz über die Rechtsberatung von Wehrpflichtigen bis zur Durchführung von Meinungsumfragen (das fachlich durchaus angesehene Lewada-Institut) und antisowjetischer Geschichtspolitik (Memorial). Der US-Sender Radio Liberty, selbstverständlich ein derartiger ausländischer Agent, liefert sich mit den Behörden ein Katz- und Maus-Spiel, indem er immer neue Portale unter neuen Namen online stellt.

Auf einer anderen Schiene operiert ein zweites Gesetzesprojekt, das jetzt in die Staatsduma eingebracht wurde. Es droht ausländischen IT-Konzernen mit der Blockierung ihrer Dienste in Russland, wenn sie ihrerseits Inhalte russischer Seiten blockiert haben. Dies richtet sich gegen Mediengiganten wie Facebook, Google oder dessen Tochter Youtube, die auf Anweisung der US-Regierung die Seiten staatlicher russischer Medien wie Russia Today oder Sputnik blockiert oder entsprechend gekennzeichnet haben. Russland hat nach eigenen Angaben seit April etwa 20 Fälle registriert, in denen seine Medien auf diese Weise behindert oder gebrandmarkt wurden. Dass die russischen Gegenmaßnahmen die Medienunternehmen an einem empfindlichen Punkt treffen, machte die windelweiche Reaktion der selbsternannten Menschenrechtswächter von HRW auf das Projekt deutlich: Man bestreite ja gar nicht, dass Internetkonzerne ihre Löschungspolitik nach undurchsichtigen Kriterien betrieben (was ja schon eine Beschönigung ist – die Aufgabenstellung ist klar und wird von niemandem bestritten: im politischen Auftrag »Desinformation« zu bekämpfen), aber dafür ihre Dienste gleich ganz abzuschalten, schieße über das Ziel hinaus und beraube die Russen wichtiger Informationen. Offenbar darf nur einer zensieren.