Die Kaltmieten sind das Problem

Britta Pedersen/dpa In Berlin sind die Preise in den letzten zehn Jahren um hundert Prozent gestiegen

Das neoliberale Institut der deutschen Wirtschaft hat am Dienstag in Köln eine Studie zu Wohnnebenkosten vorgestellt. Auftraggeber war der Konzern Deutsche Invest Immobilien. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass im Zeitraum von 2010 bis 2019 die Erhöhung der Nebenkosten unter dem Niveau der allgemeinen Preissteigerung lag.

In der Vergangenheit kam das Institut immer zu dem Schluss, dass die Nebenkosten stärker steigen würden als die Kaltmieten. Deshalb wären nicht die Vermieter, sondern die Kommunen an den Mietsteigerungen schuld. Plötzlich ist es anders. »Heizöl und Gas sind in den vergangenen zehn Jahren deutlich günstiger geworden«, sagte Studienleiter Michael Voigtländer zur Begründung. Die Nebenkosten stiegen um 10,5 Prozent, während die Inflation um 13 Prozent anzog. Die Kaltmieten kletterten hingegen ähnlich schnell nach oben wie die Inflation. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass hier nur ein allgemeiner Durchschnittswert betrachtet wird. Der deutsche Immobilienmarkt ist preislich sehr differenziert. In Metro­polen, aber auch in einigen mittelgroßen Städten werden die Mieten stark angehoben. Zum Beispiel sind in Berlin die Preise in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt um hundert Prozent gestiegen, während sie in einigen ländlichen Gebieten stagnierten. Das bedeutet aber auch, dass die Kaltmieten der Kostentreiber sind und damit auch der wesentliche Grund des Mietenwahnsinns.

Oder anders formuliert: eigentlich liegt der Ball im Feld der Vermieter. So ganz glücklich mit dem Ergebnis wirkte Voigtländer deshalb nicht und bemühte sich, die Ergebnisse der eignen Studie zu relativieren. Er bemängelte, dass bei der Diskussion um steigende Mieten die Nebenkosten aus dem Blick geraten seien. Dies werde sich jedoch bald ändern: »Wir rechnen schon damit, dass sich die Märkte über die nächsten Jahre zunehmend entspannen«, so der Studienleiter. Mit anderen Worten: In den nächsten Jahren werde der Markt den Mietenwahnsinn von selbst beenden. Bisher hatte die unsichtbare Hand zwar anderes agiert, aber Voigtländer glaubt, dass in Zukunft der Zuzug in die Metropolen aufhören werde.

Ein Beispiel zur Treffsicherheit solcher Aussagen: Anfang 2000 erstellten die neoliberalen »Experten« des Beratungsinstitut Empirica eine Studie zur zukünftigen Entwicklung des Berliner Immobilienmarktes. Darin heißt es: »Fast alle Haushaltsprognosen für Berlin rechnen daher ab 2015 mit einem langanhaltenden und sich beschleunigenden Rückgang der Zahl der Haushalte und einem damit sinkenden Wohnungsbedarf (...). Ein zukünftiger Mangel an einfachen Wohnungen ist sehr unwahrscheinlich.« Aufgrund dieser todsicheren Prognose entschloss sich die damalige Berliner Landesregierung, den Großteil der kommunalen Wohnungsbestände zu verramschen. Ein fataler Fehler, für den die Mieter den Preis bezahlen müssen. Aber eine profitable Entscheidung für große Wohnkonzerne.