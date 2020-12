Kabinett pflegt Neusprech

Daniel Bockwoldt/dpa Baustelle an der A 7 Ende November in Hamburg. Autobahnen sind für Private bei ÖPP lukrativ

Vorsicht Realsatire! »Ohne Aussprache« segnete am Mittwoch morgen das Bundeskabinett den »Entwurf eines Berichts der Bundesregierung über ÖPP-Projekte im Betrieb« ab. Der Tenor des Papiers, das junge Welt vorliegt: Öffentlich-private Partnerschaften sind einfach prima. Mit ihnen baut es sich schneller, effektiver, transparenter und vor allem günstiger. Bezogen auf den Fernstraßenbau stellt das zuständige Bundesverkehrsministerium (BMVI) fest, dass sich die erwarteten Wirtschaftlichkeitsvorteile »bei einer projektübergreifenden Gesamtbetrachtung weitgehend bestätigt haben«. Das macht Lust auf mehr. Die Verantwortlichen hätten »Erfahrungen gewonnen«, die zur »Weiterverfolgung von Betreibermodellen« ermutigen würden.

Nicht ermutigend ist es hingegen, die Menschen so dreist für dumm zu verkaufen. Der Bundesrechnungshof (BRH) hat wiederholt beanstandet, die mit ÖPP verbundenen langfristigen Kosten für den Steuerzahler überstiegen die einer klassischen staatlichen Beschaffungsvariante in der großen Mehrzahl der Fälle. 2014 hatten die Finanzprüfer sechs dieser Unternehmungen unter die Lupe genommen. Fünf davon verschlangen insgesamt 1,9 Milliarden Euro mehr als eine Realisierung in öffentlicher Hand. Wurde es danach besser? Vor einem Jahr fragte die Fraktion Die Linke im Bundestag beim BMVI den Stand von 15 laufenden oder geplanten Autobahnprojekten ab. Zwölf davon sprengten den geplanten Ausgabenrahmen. Spitzenreiter war ein Streckenteil auf der A 8 zwischen Ulm und Augsburg mit einer Kostensteigerung um mindestens eine halbe Milliarde Euro.

Besagter »ÖPP-Transparenzbericht« der Bundesregierung führt diesen Fall auf, verliert aber kein Wort zu den finanziellen Unwuchten. Statt dessen das: »Die Umsetzung des Betriebsdienstes erfolgt bislang vertragskonform.« Tatsächlich hatte die Betreiberfirma Pansuevia den Bund auf Millionenzahlungen infolge von Planungsfehlern der Politik verklagt und war damit Anfang 2019 gescheitert. Ein viel prominenterer Rechtsstreit dreht sich um die sogenannte Hansalinie zwischen Hamburg und Bremen. Das Konsortium »A1 mobil« wollte 778 Millionen Euro erstreiten, weil der Lkw-Verkehr nach der Finanzkrise 2008 und mit ihm die Mauterlöse eingebrochen waren. Der Fall dürfte mit dem Scheitern der Klage vor einem Jahr nicht ausgestanden sein, die Investoren drohen weiter mit Insolvenz. Auch dazu findet sich im Regierungsrapport keine Silbe. Vielmehr speist die »detaillierte Projektbeschreibung« zu den sieben behandelten Straßenbauprojekten den Leser mit einer Ansammlung wortgleicher Plattitüden ab – nahezu ohne Fallbezug.

»Der Bericht ist eine Farce«, findet denn auch Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Trotz krasser Kostensteigerungen, trotz Klagen von Vertragspartnern lasse sich Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) »von seinen Beratern die Welt schönrechnen«, äußerte er sich am Mittwoch gegenüber jW. Entsetzt zeigte sich auch Carl Waßmuth, Sprecher des Vereins »Gemeingut in BürgerInnenhand« (GiB): »Dass dieses Machwerk Transparenzbericht genannt wird, erinnert an George Orwells Neusprech«, sagte er jW. Die ÖPP-Verträge wie die zugehörigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen blieben weiter geheim, und Zahlen zu den Kostenexplosionen würden nicht genannt. »Was bedeutet es für den Zustand einer Demokratie, wenn die Regierung solche Dokumente fröhlich und ohne Beratung verabschiedet.«

Erst vor zwei Wochen hatte Kindler mit einer parlamentarischen Anfrage in Erfahrung gebracht, dass Scheuer sechs weitere ÖPP beim Autobahnbau in die Wege leiten will. Der Hebel dazu ist die sogenannte »Autobahn-GmbH des Bundes«, mit der Planung, Bau und Betrieb der Fernstraßen in einer zentralen, privatrechtlichen Gesellschaft gebündelt werden. Bevorzugt sollen die für die nächsten fünf Jahre geplanten 300 Vorhaben durch Privatinvestoren umgesetzt werden. Dafür waren bisher laut Bundeshaushalt knapp 25 Milliarden Euro veranschlagt. Der neueste Finanzplan der GmbH beziffert die Kosten mit 30 Milliarden Euro. Wer wundert sich da noch?