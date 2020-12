»Die Kunst ist ewig«

Russian Look/imago Expertin von Weltrang: Irina Antonowa (1922–2020)

Die russische Kunsthistorikerin Irina Antonowa ist tot. Die Präsidentin des Puschkin-Museums in Moskau starb im Alter von 98 Jahren, wie Museumsdirektorin Marina Loschak am Dienstag laut Nachrichtenagentur TASS mitteilte. Antonowa leitete das Haus 52 Jahre lang und machte es zu der neben der Petersburger Eremitage bedeutendsten Sammlung ausländischer Kunst in Russland. In der BRD war sie vor allem als resolute Hüterin jener Kunstschätze bekannt, die Sowjetsoldaten nach dem Zweiten Weltkrieg nach Moskau gebracht hatten. Diese wurden als Entschädigung für Kriegsverluste betrachtet, welche die plündernden und brandschatzenden Nazis verursacht hatten. Dass viele Bestände ohne die Überführung leicht Opfer der Kriegswirren geworden wären und von sowjetischen Kunstexperten penibel restauriert wurden, werde in der deutschen Debatte dabei gerne ignoriert, wie Antonowa in späteren Jahren beklagte.

Antonowa war 2013 im Alter von 91 Jahren als Museumsdirektorin zurückgetreten und hatte ihr Lebenswerk an die Kunstwissenschaftlerin Loschak übergeben. Sie blieb aber weiter Präsidentin der Kulturinstitution und war bis zuletzt auch bei größeren Anlässen präsent. Die am 20. März 1922 in Moskau geborene Antonowa hatte in ihrer Kindheit einige Jahre in Deutschland gelebt und sprach Deutsch. Sie begann ihre Arbeit im Puschkin-Museum 1945, schon damals eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Russlands. 1961 wurde sie an dessen Spitze berufen und machte sich in der Folge vor allem um Künstler der klassischen Moderne verdient. So setzte Antonowa durch, dass Künstler wie Marc Chagall und Wassily Kandinsky, die lange als »formalistisch« galten, im Puschkin-Museum gezeigt werden durften. Sie organisierte auch die erste Schau mit Arbeiten des Surrealisten Salvador Dalí.

Nach dem Ende der Sowjetunion setzte sich die Kunsthistorikerin für ein russisches Gesetz ein, das gegen den Protest Deutschlands die »verlagerten Kulturgüter« als Wiedergutmachung festschreibt. Zu diesen gehören auch die Troja-Funde von Heinrich Schliemann und der Eberswalder Goldschatz. Eine Kommission hatte 427 sowjetische Museen und 4.000 Bibliotheken ermittelt, die den Deutschen zum Opfer gefallen waren. »Eine Rückgabe wäre der Beginn einer Revolution in den Kunstsammlungen der ganzen Welt«, sagte Antonowa einmal. Sie verwies darauf, dass Museen weltweit voll seien mit Kunstschätzen von Eroberungszügen und Kriegen. Nach der Konterrevolution machte sie viele der aus Deutschland in die Sowjetunion überführten Kulturgüter der Öffentlichkeit zugänglich. 1955 bis 1960 waren bereits große Mengen davon an die DDR zurückgegeben worden, etwa an die Gemäldegalerie in Dresden.

Sie habe immer der Kunst gedient, sagte Antonowa 2012 dem Spiegel: »Politiker kommen und gehen, die Kunst ist ewig.« Sie bekannte bei der Gelegenheit auch, den Glauben an den Sozialismus nicht verloren zu haben. In der zeitgenössischen Kunst vermisste sie zuletzt die »Realität als Basis«. Russische Feuilletonisten lobten die Kunsthistorikerin als Expertin von Weltrang, die mit großer Klugheit und unerschöpflicher Energie selbstbewusst und kompromisslos eines der wichtigsten russischen Museen führte. (dpa/jW)