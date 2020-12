Kein Recht auf Homeoffice

Sebastian Gollnow/dpa Homeoffice gibt es weiter nur auf Antrag. Und wenn die Chefs gnädig gestimmt sind

Vom geplanten Rechtsanspruch, auch von zu Hause aus arbeiten zu können, ist nicht viel übriggeblieben. Dafür erntete Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nun heftige Kritik der Gewerkschaften. Der vorgelegte Gesetzentwurf zum mobilen Arbeiten brauche »ein deutliches Upgrade im Sinne der Beschäftigten«, sagte der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. »Andernfalls bleibt von dem Versprechen, für die Zukunft Wahlmöglichkeiten und mehr Sicherheit für die Beschäftigten bei mobiler Arbeit oder im Homeoffice zu schaffen, nicht viel übrig.«

Der erste Entwurf sah noch den Rechtsanspruch auf 24 Tage im Jahr vor, an denen Beschäftigte in Home­office arbeiten können. Auf Druck aus dem Bundeskanzleramt wurde er allerdings gestoppt. Im aktuellen Entwurf ist dieser Punkt nicht mehr enthalten. Beschäftigte, die zeitweise mobil arbeiten möchten, dürfen dies nun mit den Vorgesetzten erörtern.

Konkret bedeutet das: Beschäftigte sollen Beginn, Dauer, Umfang und Verteilung gewollter Heimarbeit den Vorgesetzten mitteilen dürfen. Das Unternehmen soll im Gegenzug konkret auf den Antrag eingehen. Wird dieser abgelehnt, so müssen die Gründe spätestens zwei Monate später schriftlich mitgeteilt werden. Geschieht das nicht, solle das als Genehmigung der Heimarbeit gewertet werden.

Hoffmann sieht darin eine erhebliche Erschwernis für die Beschäftigten, eigene Wünsche für selbstbestimmtes mobiles Arbeiten durchzusetzen. Und ein ursprünglich geplantes Mitbestimmungsrecht für mobile Arbeit solle es nach Intervention vom Koalitionspartner CDU nicht geben. »Beides ist völlig inakzeptabel, weil damit die Möglichkeiten für mehr Selbstbestimmung von allen Seiten eingeschränkt werden«, sagte Hoffmann.

Zudem sollen Betriebsräte stärker mit einbezogen werden, um neuen Spannungen im Betrieb zu begegnen, forderte der DGB-Vorsitzende. Gestützt wird diese Forderung durch eine Erhebung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. In der Coronapandemie hat sich demnach gezeigt: Wo Arbeitszeiten und die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur in Betriebsvereinbarungen geregelt wurden, sei Heimarbeit reibungsloser umgesetzt worden.

Diese Form der Beschäftigung habe in Deutschland Potential, stellte nun das McKinsey Global Institute (MGI) in einer Studie fest, über die das Handelsblatt am Montag berichtete. Demnach könnten 39 Prozent der hierzulande geleistete Arbeitszeit von zu Hause oder unterwegs erledigt werden. 27 Prozent der Beschäftigten in der Bundesrepublik könnten demnach an drei bis fünf Tagen in der Woche in Heimarbeit sein. Insbesondere betrifft das die besser bezahlten Jobs.

Die Wirtschaftsvertreter wollen sich trotz vorhandener guter Prognosen nicht gerne in die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen hineinreden lassen. Albrecht von der Hagen, Hauptgeschäftsführer des Verbands »Die Familienunternehmer«, sagte dem Handelsblatt, man sei durchaus in der Lage, mit den Beschäftigten zu diskutieren, ohne dass der Arbeitsminister ein Ergebnis vorgebe.

Vor diesem Hintergrund ist ein Umdenken der Christdemokraten unwahrscheinlich. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte schon Mitte November gesagt, Heimarbeit müsse Sache der Firmen und ihrer Beschäftigten bleiben. Nun hat auch der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Peter Weiß, betont, dass es laut Koalitionsvertrag nur um ein »Erörterungsrecht« gehen könne.