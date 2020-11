Schöner morden

imago images/Reichwein Interessante Maske, schlechter Umgang: Demo »Querdenken«, Moers (20.11.2020)

In der Adventszeit laufen verschiedene Kurzhörspielserien. In »Forschung aktuell – Computer und Kommunikation« (samstags, 16.30 Uhr, DLF) läuft derzeit die Kurzhörspielserie »Firmware« (DLF 2020) – ­Science-Fiction, die auf Aspekte der Verschmelzung von Mensch und Maschine eingeht. Den Auftakt machte am vergangenen Samstag »Kleiderwechsel« (Folge 1/4) von Maximilian Schönherr, in der die Überlagerung echter und digital simulierter Bekleidung thematisiert wird. Eine alphabetische Liste von Mordmethoden präsentiert täglich Kai Magnus Stings »Das ABC des schönen Mordens – Der satirische Adventskalender« (SWR 2020; Ursendung ab Di., jeweils um 7.22 Uhr und 19.56 Uhr, SWR 2).

Adolf Hitler hatte einen Bruder, der Konditormeister war – zumindest in Marcy Kahans Hörspiel »Jeder kommt ins Schicklgruber« (WDR 1997; bis Mi., 19 Uhr, WDR 3). Es handelt sich um die Adaption eines englischsprachigen BBC-Hörspiels von 1996, das den Silver Sony Award erhielt. In T. C. Boyles »Wassermusik« (NDR 2005; 1/5 Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) geht es dann um kolonialistische »Abenteurer« am Fluss Niger zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

Ein Sci-Fi-Krimi, in dem die Klimakrise für winterliche Backofentemperaturen sorgt und eine klimatisierte Filmstadt die letzte Zuflucht vor der Hitze ist, läuft mit Bodo Trabers »Heaven Line« (WDR 2020; Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Ein Drehbuchschreiber wird auserwählt, in die geschlossene Gesellschaft nachzurücken. Die Freude hält aber nicht lange an, denn die smarte Stadt tötet ihre Bewohner. Mit dunklen Dorfgeheimnissen um einen Suizid beschäftigt sich Yael Inokais Hörspiel »Mahlstrom« (SRF 2019; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur). Im Spannungsfeld von Totalüberwachung und freiem Internet ist die Reihe »Im Kopf Lokalisation« (donnerstags, 0.10 Uhr, Radio Corax) angesiedelt. Hier kommt der Internetpionier Jaron Lanier zu Wort.

In die »Universität des Scheiterns« (Eigenproduktion/Deutsche Film- und Fernsehakademie 2020; Do., 19 Uhr, WDR 3) lädt Moritz Geiser ein. Die Mockumentary spielt durch, was wäre, wenn Misserfolg zum Lernziel wird. Simultanübersetzen und Multitasking sind die Inspirationen für Pamela Z und ihre Klangkunstarbeit »Simultaneous« (DLF Kultur 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur). Der famosen Joan Armatrading wird in »Live-Rillen« (Fr., 16 Uhr, Radio Corax) zum 70. gratuliert. Ein echter Klassiker kommt mit Denis Diderots »Rameaus Neffe« (Rundfunk der DDR 1985; Fr., 19 Uhr und So., 14 Uhr, RBB Kultur). Erneut in die Sci-Fi-Welt geleitet Jörg Diernbergers »Synapsis« (WDR 2017; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5) das Publikum. Die zentrale Erfindung hier ist ein Gedächtnisverlust auf Knopfdruck.

Keine Zukunftsmusik, sondern Arbeitsrealität ist das »Crowdworking«, bei dem sich Massen an Menschen ihren Lohn mühsam zusammenklicken wie auf der Amazon-Plattform »Mechanical Turk«. Petr Sourek arbeitet diese Thematik in dem Hörspiel »Der mechanische Türke« (SRF 2020; Ursendung Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur) auf. Ein legendärer Folkmusiker und Gewerkschafter ersteht in Hansi Oostingas und Zoran Solomuns Feature »Die Asche von Joe Hill« (SWR 2020; So., 14 Uhr, SWR 2) wieder auf. Mariola Brillowska spielt in »Das ist keine Dystopie« (ORF 2020; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1) den Geschlechterkrieg sowie dessen Befriedung durch. Und Verständnis für Gegner der Coronamaßnahmen, die mit Nazis marschieren, findet man zwar fast überall, aber hier garantiert nicht: »Recycling: National Knockdown – Die »Querdenken«-Bewegung steht auf« (Mo., 20 Uhr, FSK).