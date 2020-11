Nachschlag: Falsche Hoffnung

Grand Angle Productions/ARTE France Abbau von Graphit in China

Man könnte den Eindruck haben, in Sachen Umwelt sei alles geregelt. Viele Länder der Welt haben sich auf Klimaziele geeinigt, und jetzt, wo Donald Trump seinen Sessel im Weißen Haus endlich räumen muss, werden sie wohl tatkräftig in Angriff genommen. Doch das ist Augenwischerei. Man kann es nicht laut genug sagen: Die »Energiewende«, die gerade stattfindet, ist nicht der Weg aus der Katastrophe, sondern lediglich eine neue Runde in der Ausbeutung von Mensch und Natur. Das führt die Dokumentation eindrucksvoll vor. Denn es ist keineswegs so, dass man lediglich von fossilen auf sogenannte nachhaltige Energieträger umstellen muss: Auch für Batterien, Windräder, Solarpanels wird in großem Stil Umwelt zerstört. Es käme darauf an, den Konsum drastisch zu senken, vor allem in den reichen Ländern. Leider hat der Film einen leicht irreführenden Titel, da es nicht nur um E-Autos geht, und auch einen antichinesischen Unterton. Aber er ist eine notwendige Lehrstunde. (jt)

