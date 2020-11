»Es ging ihm um den Größenwahn der Konquistadoren«

imago/Leemage Von Mätzchen à la Hollywood hat er sich immer distanziert: Werner Herzog bei der Premiere von »Fitzcarraldo« 1982 in Cannes

Die jW vom 21./22. November enthielt ein Wochenendgespräch, in dem der peruanische Anthropologe Cesar Vivanco (83) auf die Zusammenarbeit mit Werner Herzog zurückblickte. Vivanco war Herzogs Berater bei den im Amazonas-Urwald gedrehten Kinski-Filmen »Aguir­re, der Zorn Gottes« (1972) und »Fitzcarraldo« (1982). Hunderte als Komparsen verpflichtete Ureinwohner seien damals von Herzog in Kolonialherrenmanier »benutzt« und dann auch noch mit Gewehren ausgestattet worden, sagte Vivanco in dem Gespräch mit Unai Aranzadi. Die Folgen dieser Eingriffe für das Amazonasgebiet seien verheerend gewesen. René Lechleiter, Zürich, hat die Dreharbeiten zu »Fitzcarraldo« als Tonmann miterlebt und sah sich zu einer Replik veranlasst. (jW)

Mit großem Befremden habe ich das zweiseitige Interview von Unai Aranzadi mit Herrn Cesar Vivanco zu den Dreharbeiten zum Film »Fitzcarraldo« in der Wochenendausgabe vom 21./22. November zur Kenntnis genommen. Es ist mehr als billig, knapp 40 Jahre nach der Realisierung dieses Filmes – respektive fast 50 Jahre nach »Aguirre, der Zorn Gottes« – dem Regisseur Werner Herzog pauschal »Arroganz gegenüber indigenen Völkern« vorzuwerfen. Solche pauschalen Anschuldigungen mögen den Nerv der Zeit treffen, tragen aber rein gar nichts zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem europäischen Kolonialismus bei. Ganz im Gegenteil werden lediglich Vorurteile bestätigt, insbesondere gegenüber dem Autorenfilmschaffen Werner Herzogs.

Völlig unkritisch wird Cesar Vivanco als Kronzeuge präsentiert, obwohl eine Reihe seiner Aussagen nachweislich nicht stimmt. Es gibt inzwischen einige Literatur zu all den Widrigkeiten, die dieser Filmproduktion entgegenstanden, zwei Dokumentarfilme sowie zahlreiche Essays, die die Komplexität der Dreharbeiten in einer Gegend wie dem Amazonas-Urwald in den 70er Jahren nachvollziehbar machen. Unter diesen Voraussetzungen jetzt nachträglich Werner Herzog und Walter Saxer als »Arschlöcher« zu bezeichnen, entspricht nicht dem Niveau der jW.

Vivancos Hauptvorwurf, dass »diese Leute nach Peru kamen und dachten, sie könnten mit den indigenen Völker machen, was sie wollten«, ist perfide. Primär war es ja so, dass Herzog keine ethnologischen Studien oder einen Dokumentarfilm über das Volk der Campas machen wollte, sondern einen Spielfilm mit einer Story, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich zugetragen hatte. Da waren eben viele Ureinwohner involviert, und sie sind nicht mit Samthandschuhen angefasst worden. Doch ist es ethischer, dass Vivanco seinen Aussagen zufolge Mestizen als Komparsen an Herzog vermitteln wollte, die man »original« verkleidet hätte, während Herzog eben authentische Indios als Schauspieler und Komparsen anheuerte? Genau von solchen Mätzchen à la Hollywood hat sich Herzog immer distanziert.

Er hat mit den Indigenen auch nicht einfach gemacht, »was er wollte«. Vielmehr hat er sich sehr intensiv mit deren Lebensweise, dem Reichtum ihrer Kultur, besonders ihrer Sprache und Mythologie auseinandergesetzt. Dies ist beispielsweise im Making-of-Film »Die Last der Träume« von 1982, Regie: Les Blank, eindrücklich nachvollziehbar. Für ihre Beteiligung an »Fitzcarraldo« wurden die Indigenen als Komparsen bezahlt, mit dem Doppelten eines normalen Tageseinkommens, so wie Vivanco auch gut bezahlt worden ist. Die Vereinbarungen wurden mit den jeweiligen Stammeshäuptlingen getroffen und eingehalten. Deren Beteiligung führte bei rivalisierenden Gruppen zu Unmut, das Camp wurde angegriffen. Erst aufgrund dieses Vorfalls kam das Thema Waffen auf, nicht als Zahlungsmittel, wie Vivanco unterstellt.

Auch die Behauptung, Herzog hätte den Indios Land versprochen, um sie bei der Stange zu halten, ist nachweislich falsch. Im Wissen um die Situation der Urwaldvölker gab der Filmemacher in einem Gespräch zu verstehen, dass man ihnen vielleicht helfen könnte in ihrem – Zitat: – »Struggle for the legal land-title« (Kampf für legale Landbesitztitel). Das ist doch bis heute ein zentrales Problem geblieben, und man hätte gerne von Vivanco erfahren, was er seither zu diesem Kampf beigetragen hat.

Vivanco wirft Herzog zudem Ideenklau vor; bei den Arbeiten an »Aguirre« will er dem Regisseur die Fitzcarraldo-Idee mit allen Details vermittelt haben. Dabei beruhen die »Aguirre«-Story und die von Fitzcarraldo auf historischen Tatsachen. Sie waren auch damals schon im Kern öffentlich bekannt und zugänglich. Herzog hat daraus als Autorenfilmer seine eigene Version in einem sich immer weiter verändernden Drehbuch gemacht. Es ging ihm nicht um eine Nacherzählung, sondern darum, begreifbar zu machen, wozu ein kapitalistischer, also am Profit orientierter Einzelkämpfer fähig ist, um sein Ziel zu erreichen. Oder, ähnlich im »Aguirre«-Film, um den Größenwahn der Konquistadoren sichtbar zu machen, welche die unendlich weiten (und bereits bevölkerten) Landstriche »links und rechts vom Amazonas« zum Untertanengebiet des spanischen Königs erklärten.

Vivanco zehrt auf seine Weise noch heute davon, dass bereits während der zweifelsohne nicht alltäglichen Dreharbeiten zu beiden Filmen heftig Stimmung gegen Herzog gemacht worden ist. So wurde an spiritistische Gefühle der Ureinwohner appelliert, nach denen mit den Film- und Fotoaufnahmen ein Raub der Gesichter oder gar der Seelen erfolge. Auch wurden Fotos von Massengräbern aus Konzentrationslagern herumgereicht, um zu suggerieren, wie das alles unter einem deutschen Regisseur enden könnte.

Eine solche Stimmungsmache gegen die weißen Filmemacher gab es schon zehn Jahre zuvor beim Dreh zu »Aguir­re«. Da publizierte die Tagespresse in Lima groß aufgemachte Horrorstorys, in denen Herzog etwa die Hütten der entsetzten Indios abgebrannt hätte. Dieser Drehort war im tiefsten Urwald eigens für den Film und mit Hilfe von Ureinwohnern errichtet worden. Doch in all den Wochen war nie ein Journalist als Augenzeuge zugegen, es waren alles in Lima erfundene Fake News.

Auch an »Aguirre« waren viele indigene Menschen aus der Region um Cusco als Komparsen beteiligt. Cesar Vivanco hat den Film mit vorbereitet. Nun behauptet er im Interview, ohne weitere Details zu nennen, dass da »ziemlich viel durcheinanderging«. Das ist eine billige Unterstellung, erst recht, wenn man berücksichtigt, dass er selbst nur bis zur »Hälfte des Drehs« geblieben ist. Im Gegensatz zu Vivanco war ich vom ersten bis zum letzten Drehtag bei diesen außergewöhnlichen Arbeiten dabei (zuständig für den Direktton mit der Angel). Ich habe all die cholerischen Ausfälle Klaus Kinskis mitbekommen, zu keinem Zeitpunkt jedoch eine diskriminierende oder gar kolonialistische Haltung von Werner Herzog.

Walter Saxer war übrigens nicht Produzent der Filme, sondern Produktionsleiter vor Ort – ein absoluter Knochenjob. Und dies in einem Umfeld, das schon damals viel von einer indigenen Unschuld verloren hatte. Coca-Cola und Glücksritter aller Couleur waren ebenso präsent wie die großen Erdölkonzerne und all die unsäglichen Missionare. Vor dem Hintergrund einem Filmemacher, der genau dieses Eindringen der »Zivilisation« zum Thema macht, vorzuwerfen, er sei ein weißer Kolonialist, ist absurd.

Der Schlussfrage im Interview, ob denn die Europäer immer noch Kolonialisten seien, weicht Cesar Vivanco aus und sagt: »am schlimmsten sind die Yankees«, was ja stimmen mag, »mit ihren Stiftungen wie Rockefeller, Ford und Soros« – was hat das mit Werner Herzog und seinen Filmen zu tun?

Es wäre besser gewesen, mit Vivanco eingehender über seine anthropologischen Arbeiten zu sprechen als über seine unverdauten Begegnungen mit Herzog. Er nennt sich selbst den »Entdecker« des vormals nackt im Amazonas-Urwald lebenden Volkes der Kugapakori – Vivanco selber stammt aus Cusco, also dem Andenhochland, und spricht Quechua und Spanisch. Man hätte ihn fragen können, was aus den Kugapakori, deren Sprache und Kultur geworden ist.