Bock auf Macht

Kay Nietfeld/dpa Über die Kanzlerkandidatur haben die Grünen-Chefs Habeck und Baerbock am Samstag noch nicht entschieden

Die Grünen wollen mehrheitlich eine »sozialökologische Marktwirtschaft« – und als »Bündnispartei«, die ein »Angebot an die Breite der Gesellschaft« macht, möglichst bald auf der Regierungsbank sitzen, wenn es irgendwie geht, sogar ohne ihre Basis zu verprellen. Schon das, was über die NATO in ihrem neuen Grundsatzprogramm steht, verdeutlicht, welchen politischen Spagat sie sich vorgenommen haben: »Die NATO leidet unter divergierenden sicherheitspolitischen Interessen innerhalb der Allianz bis hin zur gegenseitigen militärischen Bedrohung« – eingefügt wurde diese Passage auf dem digitalen Parteitag am Wochenende als Zugeständnis an Kritiker des Militärbündnisses, die nach wie vor bei den Grünen aushalten. Im Anschluss heißt es jedoch über die NATO: »Trotzdem bleibt sie aus europäischer Sicht neben der EU unverzichtbarer Akteur, der die gemeinsame Sicherheit Europas garantieren kann und der als Staatenbündnis einer Renationalisierung der Sicherheitspolitik entgegenwirkt.« Grünen-Chefin Annalena Baerbock erklärte dazu am Montag im Deutschlandfunk, sie selbst und der Kovorsitzende Robert Habeck wollten in jeder Hinsicht »Verantwortung übernehmen«. Habeck hatte am Samstag erklärt: »Macht kommt ja von machen.«

41 Prozent der Delegierten hätten lieber von »sozialökologischem Wirtschaften« statt von »sozialökologischer Marktwirtschaft« gesprochen. Letzteres hatte der Bundesvorstand formuliert – 54 Prozent sprachen sich klar dafür aus, der Rest wollte sich nicht festlegen.

Erstaunlich ist, dass immerhin 37 Prozent der Delegierten für die Position »Bundeswehr raus aus den Schulen« stimmten, obwohl die Grünen zu Regierungszeiten als Juniorpartner der SPD bereits zweimal deutsche Soldaten zu Kampfeinsätzen ins Ausland geschickt hatten – 1999 in den Jugoslawien-Krieg und 2001 nach Afghanistan. 2011 hatte der damalige Grünen-Parteichef Cem Özdemir den damaligen Außenminister Guido Westerwelle (FDP) scharf kritisiert, weil dieser eine deutsche Beteiligung am Libyen-Krieg abgelehnt und sich im UN-Sicherheitsrat enthalten hatte, als über die entsprechende Resolution abgestimmt worden war. »Wenn man über Leben und Tod entscheidet, muss man sich schon ganz, ganz, ganz sicher sein«, hatte der krebskranke Westerwelle 2015 dem Spiegel erklärt. Özdemir hatte Westerwelle wegen dieser Entscheidung 2011 als »Lame duck« bezeichnet – als »lahme Ente«.

All das hatte sich vor der Politisierung eines Großteils der jungen Klimaschutz- und Umweltbewegten abgespielt, die der Grünen-Spitze zur Zeit Kopfzerbrechen bereiten. Ihretwegen hat die Mehrheit der Delegierten am Samstag zumindest für ein schriftliches Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 votiert. Dieses Limit sei »zentrale Grundlage« ihrer Politik, da der Bericht des Weltklimarates verdeutliche, »dass jedes Zehntelgrad zählt, um das Überschreiten von relevanten Kippunkten im Klimasystem zu verhindern«. Dafür sei »unmittelbares und substantielles Handeln in den nächsten Jahren entscheidend«, heißt es nun im Kapitel »Lebensgrundlagen schützen«.

Diesen Schritt hätten die Grünen »auf Druck von breiten gesellschaftlichen Bündnissen« gemacht, twitterte die Umweltaktivistin Luisa Neubauer am Samstag. Im Entwurf des Parteivorstands hatte es ursprünglich geheißen, die menschengemachte Erderhitzung solle »auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad, begrenzt werden«.

Der weitergehende Parteitagsbeschluss änderte nichts für die größtenteils parteilosen Aktiven, die sich der Abholzung im Dannenröder Wald und der »Realität schwarz-grüner Klimazerstörung« widersetzen, wie am Sonntag Ronja Weil erklärte. »Mitten in der Klimakrise vernichten sie einen Wald für eine neue Autobahn«, warf die Pressesprecherin der Initiative »Ende Gelände« der hessischen Landesregierung vor.

Dennoch wollen die Grünen laut Grundsatzprogramm »Wahlhürden schrittweise abbauen, das Wahlalter deutlich absenken und weitere Beteiligungsmöglichkeiten auf allen Ebenen ausbauen«. Letzteres soll in Form von »Bürgerräten« geschehen, die Empfehlungen zu konkreten Fragen erarbeiten, mit denen sich Regierung und Parlament auseinandersetzen sollen – sie wären aber nicht bindend.

Sozialpolitisch versprechen die Grünen eine Abkehr vom Arbeitslosengeld II und den damit verbundenen Sanktionsregeln, die sie als Juniorpartner der SPD mit eingeführt hatten. Statt dessen soll es eine armutsfeste »Garantiesicherung« geben – nicht unabhängig von Vermögenswerten, aber »ohne weitere Bedingungen« für jeden Menschen, »dessen eigene finanzielle Mittel nicht ausreichen«.