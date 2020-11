Arbeiter ohne Schutz

Edgard Garrido/REUTERS Beschäftigte in Yokohama (10. März)

Prekär Beschäftigte in irregulären Arbeitsverhältnissen haben es schon in normalen Zeiten schwer in Japan. Rund 40 Prozent der Arbeitenden sind in geringer bezahlten und befristeten Anstellungen beschäftigt, und während der Coronapandemie hat sich ihre Lage weiter verschlechtert. In vielen japanischen Betrieben wie etwa im Gastgewerbe oder im Einzelhandel ruht für einen Teil der Belegschaft die Arbeit. Vor allem den irregulär Beschäftigten wurde der Arbeitseinsatz im Laufe der Coronapandemie gestrichen, so dass sie oftmals ohne Lohn dastehen. Sofern ihre Arbeiter nicht kündigen, sind die Unternehmen eigentlich per Gesetz verpflichtet, mindestens 60 Prozent des Lohns in diesen Fällen weiterzubezahlen. Die Kosten werden vom Staat rückerstattet: den mittelständischen Unternehmen zu 100 und großen Betrieben zu 75 Prozent. Jedoch funktioniert das System nicht so, wie es sich der Gesetzgeber vorgestellt hat.

Es gibt Schlupflöcher in der Verordnung: Das betroffene Unternehmen kann mit dem Verweis auf »höhere Gewalt« die Zahlung verweigern. Undefiniert ist, ob die Coronapandemie darunter fällt. Es ist auch nicht gesetzlich klar geregelt, ob Schichtarbeiter berechtigt sind, Gelder zu erhalten. Den Betrieben, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), fehlen auch der Wille und das Know-how, um Arbeitsgesetze strikt einzuhalten. Irregulär Angestellte in Japan haben in den Firmen eine niedrige Stellung und gelten für diese als Manövriermasse, für die sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Der Staat greift in Arbeitskonflikte erst ein, wenn der Streit eskaliert, es zum Beispiel zu einem Selbstmord kommt, über den die Medien groß berichten.

Erst im Sommer hat die Politik gemerkt, dass das System nicht rund lief. Deshalb trat im Juli ein Gesetz in Kraft, das Beschäftigten des Mittelstands ermöglicht, die Lohnentschädigung direkt beim Staat einzufordern. Angestellte großer Firmen müssen allerdings nach wie vor den Weg über die zuständigen Abteilungen ihrer Betriebe gehen. Doch die Politik verschätzte sich. Viele KMU waren nicht bereit zu kooperieren und die für die Beantragung der Lohnentschädigung nötige Unterschrift zu geben.

Die Betriebe scheinen Angst zu haben, sich durch eine Signatur zu späteren Zahlungen zu verpflichten oder gar unter staatliche Kontrollen zu geraten. Deshalb wurde das entsprechende Budget der Regierung von umgerechnet mehr als vier Milliarden Euro bis heute erst zu etwa fünf Prozent aufgebraucht. Anfang November lockerte die Regierung der Liberaldemokratischen Partei die Bestimmungen bei der Einreichung der Lohnentschädigungsforderung. Doch noch immer beklagen die Betroffenen den langwierigen Arbeitsprozess in den zuständigen Ämtern.

Die staatlichen Subventionen für die Lohnentschädigung laufen Ende des Jahres aus. Auch andere Hilfsgelder könnten nächstes Jahr gekürzt oder gestrichen werden. Noch ist der dritte staatliche Zusatzhaushalt nicht verabschiedet worden, der über die Fortführung der Subventionen und Hilfsgelder entscheidet. Seit Beginn der Pandemie sind bereits sechs Prozent der irregulären Stellen verlorengegangen. Betroffen sind vor allem Frauen, denn 56 Prozent der weiblichen Beschäftigten befinden sich in einem irregulären Arbeitsverhältnis, so die Novemberausgabe des Politikmagazins Sekai.

Derweil hören die Telefone der Hilfsorganisationen und Gewerkschaften seit Monaten nicht auf zu klingeln. Da sich staatliche Stellen kaum um die Betroffenen kümmern, sind sie oft die letzte Anlaufstelle für Hilfesuchende. Viele klagen darüber, dass die Unterstützungen ausgelaufen seien, dass sie kein Geld mehr hätten oder sogar am Verhungern seien. In einem Land, wo der Staat knauserig mit Sozialhilfebewilligungen umgeht, der Durchhaltewille von klein auf gepredigt und die Selbstverantwortung großgeschrieben wird, ist auch der Hungertod nicht ausgeschlossen. Hilfsorganisationen schätzen, dass einige hundert Menschen pro Jahr in Japan verhungern. Auch die Selbstmordrate ist dieses Jahr gestiegen. Im August nahmen sich 15 Prozent mehr Japaner das Leben als im selben Monat ein Jahr zuvor, so die Onlinezeitung Japan Today. Vom Anstieg sind vor allem Frauen betroffen, die in diesem Jahr auch häufiger in die Obdachlosigkeit getrieben wurden.