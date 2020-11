»Seine Verlegung in ein ziviles Krankenhaus ist das mindeste«

imago images/i Images Polizeieinsatz während einer Protestkundgebung für Julian Assange (London, 7.11.2020)

An diesem Donnerstag übergeben das »Free Assange Committee Germany« und die Initiative »freeassange.eu« dem Bundestag eine Petition zum Schutz der Grund- und Menschenrechte von Julian Assange. Wie ist aktuell seine Situation?

Julian Assange sitzt seit mehr als eineinhalb Jahren unschuldig im Londoner Hochsicherheitsgefängnis in Isolationshaft. Dort muss er mindestens bis zum 4. Januar auf das Urteil des Londoner Gerichts über den Auslieferungsantrag aus Washington warten. Er ist wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstößen gegen das Antispionagegesetz angeklagt. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Dabei hat der Wikileaks-Gründer hervorragenden Journalismus betrieben – womit er uns in die Lage versetzt, konsequenter gegen den Krieg einzutreten. Er hat das vom US-Militär zurückgehaltene Video »Collateral Murder«, auf Deutsch: Kollateralmord, das dessen willkürliches Morden im Irak dokumentiert, veröffentlicht. Aus solchen Gründen gilt Assange als Staatsfeind der USA. Im Januar 2020 fragte der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer, weshalb Assange sich neun Jahre lang in strafrechtlicher Voruntersuchung zu einer Vergewaltigung befunden habe, ohne dass es je zur Anklage kam. Polizei und Staatsanwaltschaft in Schweden hätten den Vorwurf eines Sexualdelikts gegen ihn konstruiert, so Melzer.

Wie kann die Petition Assange helfen?

Wir appellieren an die Abgeordneten des Bundestags, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, auf die Bundesregierung einzuwirken. Wir erwarten, dass sie Einspruch gegen die rechtswidrige Behandlung von Julian Assange erhebt. Es kann nicht sein, dass sie im Fall des russischen Politikers Alexej Nawalny den Mund aufmacht und rechtsstaatliche Mängel anprangert und im Fall des US-amerikanischen Whistleblowers nicht. Das mindeste, was passieren muss, ist Assanges Verlegung in ein ziviles Krankenhaus.

Was ist über seinen Gesundheitszustand bekannt?

Mediziner warnen seit Monaten vor Lebensgefahr für Assange, weil er nicht wie erforderlich begutachtet und behandelt wird. Seine Partnerin äußerte sich auch extrem besorgt, weil mehrere positiv auf Covid-19 getestete Personen in denselben Flügel des Gefängnisses verlegt wurden. Das ist ein hohes Risiko, da er eine Vorerkrankung an der Lunge hat.

Welche politische Signalwirkung hätte es, wenn Assange in Haft bleiben muss?

Mit seinem Schicksal ist die Zukunft der Pressefreiheit und der Demokratie eng verwoben. Den Namen der entscheidenden Richterin Vanessa Baraitser wird man sich merken müssen. Auch deshalb setzen sich Bundestagsabgeordnete der Linken wie Sevim Dagdelen, Heike Hänsel und Andrej Hunko, aber auch SPD-Politiker wie die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin und Exaußenminister Sigmar Gabriel für die Freilassung Assanges ein.

Tendieren Entscheidungsträger in der BRD nicht eher zur Kooperation mit US-Behörden?

Kürzlich sprachen Linke-Politiker Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, im Bundestag darauf an. Er sieht keinen Grund, an der Rechtsstaatlichkeit der britischen Regierung zu zweifeln. Offenbar hat er die Worte des UN-Sonderbotschafters Melzer nicht vernommen. Der bezeichnete Assanges Isolationshaft als psychische Folter und warf den USA, Großbritannien und Schweden die »Einschüchterung möglicher Nachahmer« vor.

Warum hält sich der öffentliche Druck bisher in Grenzen?

Die Medien als Wächter der Demokratie nehmen ihre Aufgabe zu wenig wahr, über Assange objektiv zu berichten. Viele unzutreffende Nachrichten über ihn kursieren. Sollte er weiter politisch verfolgt werden, sieht es düster für die Rechtsstaatlichkeit aus. Wir sind froh, dass es an vielen Orten Mahnwachen gibt und laden zum Mitmachen ein. Es kommt auf jede Stimme an.