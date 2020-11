Nachschlag: Wahre Könner

imago images/Christian Spicker Linkes Feigenblatt: Grünen-Mitgründer Hans-Christian Ströbele

Die Zeichen im Bund stehen auf Schwarz-Grün, und die einstige Ökopartei setzt alles daran, Bedenken von konservativer Seite hinsichtlich einer solchen Allianz zu zerstreuen. Zum online durchgeführten Grünen-Parteitag vom Wochenende äußerte sich Hans-Christian Ströbele im DLF-Interview. Zum Auftritt der Kovorsitzenden Annalena Baerbock bemerkte der langjährige Abgeordnete, »die Umstände« hätten schon sehr verhindert, »dass ihr wahres Können zum Vorschein« kam. Peinlich hatte Baerbock es vermieden, sich zu Themen zu positionieren, die einst den grünen »Markenkern« bildeten – von Gentechnik bis zur Friedenspolitik. Über die NATO verlor die Außenpolitikexpertin kein Wort. Machtwille auf Kosten der Prinzipien? Ströbele: »Nein, die sind ja noch nicht geopfert, jetzt sind ja erst mal Ziele benannt.« Entscheidend sei, was in den »Regierungsverhandlungen vereinbart« werde. Ihr wahres Können, die Neutralisierung fortschrittlichen Widerstands, demonstriert die grüne Kriegspartei, wenn sie Alibilinke wie Ströbele in Stellung bringt. (shu)