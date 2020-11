Protest gegen »Querdenker«

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Zahlreiche Demonstranten sind am Sonnabend in Leipzig gegen eine Kundgebung von »Coronaskeptikern« auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Aktionsnetzwerks »Leipzig nimmt Platz« seien es bis zu 4.000 Menschen gewesen, die gegen die Gegner von Coronabeschränkungen protestierten. Deren Kundgebung war am Nachmittag kurzfristig abgesagt worden. Auch in anderen deutschen Städten versammelten sich am Wochenende teils Hunderte Menschen aus dem »Querdenken«-Milieu ebenso wie Gegendemonstranten. (dpa/jW)