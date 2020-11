© NARA (National Archives USA)/Heinrich Hoffmann Was ist schon dabei, wenn man seine Beziehungen nutzt? Leni Riefenstahl mit »Führer« (1934)

Hand aufs Herz: Es gibt nichts Langweiligeres als einen Leni-Riefenstahl-Film. Ihre Propagandastreifen über den Naziparteitag von Nürnberg 1934 oder die Olympischen Spiele von 1936 sind unerträgliche Beweihräucherungen des Faschismus mit seiner Ästhetik des »Ornaments der Masse«, die nicht dadurch bedeutender werden, dass spätere Werbefilmer an sie anknüpften. Die einzige positive Hinterlassenschaft Riefenstahls bleiben die Bergfilme, bei denen sie als mutige Kraxlerin mitspielte – bevor sie zur Muse des »Führers« wurde, statt die Gelegenheit zu ergreifen, ihn rechtzeitig ins Jenseits zu befördern, wie einmal die Filmkritikerin Lotte Eisner ihrer Freundin vorwarf. In diesem Sinne erfährt man aus der Arte-Dokumentation »Leni Riefenstahl – das Ende eines Mythos« nichts Neues. Das steht alles seit Jahrzehnten in den Filmgeschichten. Ist es verwerflich, als Frau ganz nach oben zu wollen, Ellbogen zu gebrauchen und sich als hart- und kaltherzig zu erweisen? Nein, es ist leider ganz normal. (jt)