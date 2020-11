imago images/Pacific Press Agency Hommage ans Unterwegssein: Ivna Zic

Am heutigen Freitag wird die kroatisch-schweizerische Autorin Ivna Zic mit dem Anna-Seghers-Preis der Berliner Akademie der Künste ausgezeichnet. Nachdem sie zunächst als Dramatikerin in Erscheinung getreten war, erschien 2019 ihr Roman »Die Nachkommende«. Die Jury rühmte, Zic schreibe »in einer reichen und behutsamen Sprache von Fluchten, Verschiebungen und der ständigen Gegenwart der Erinnerung.« (jW)

»Wie oft kann man von vorn beginnen?« lautet die erste der beiden Fragen, die in diesem Buch zweimal gestellt werden. Eine junge Frau reist von Paris nach Zagreb, aus dem Regen in einen südosteuropäischen Sommer: Hitze, Abendspiele, Weißwein. Hinter der Frau liegt eine Liebe, die wie alle Lieben eigen war, vor ihr eine Reise in die Familiengeschichte, wie überhaupt »Die Nachkommende«, der Debütroman der Schweizer Autorin Ivna Zic, eine Spurensuche und eine Hommage an das stete Unterwegssein ist. Auch stilistisch: Beim Lesen der mal übersprudelnden, dann verknappten Sätzen sieht man die Heldin förmlich eine Landschaft vermessen oder im Flanieren plötzlich innehalten.

Ihre Hinfahrt, die etwas von einer Flucht hat, absolviert die Protagonistin im Zug, »nur auf eines freue ich mich«, sagt sie: »auf das Licht, wenn abends die Straßenlampen angehen, wenn es gelb wird, orange-gelb wie bei alten Natriumlampen, und die Häuserfassaden will ich sehen, ebenfalls orange-gelb, dieses österreichisch-ungarische Erbe, Hochkultur, dazwischen aber Frankfurt.« Eine feine Spitze, deren Geste zum Ende des Buchs noch einmal aufgegriffen wird, dann aber böser. An ihren Kindheitsort Zürich zurückgekehrt, begrüßt die Frau die Stadt, »die noch leise ist und schläft, guten Morgen liebe Eidgenossen, ihr eingeschlafenen Körper ohne Kriege.«

Ivna Zic, 1986 in Zagreb geboren und in Zürich aufgewachsen, lässt ihre Heldin knapp vor dem Ausbruch der Jugoslawien-Kriege mit der Familie in die Schweiz kommen. »Wann seid ihr gegangen?« wird sie gefragt, und antwortet mit einer Lakonie, der die Erschütterung anzumerken ist: »Neunzig. Kurz vor all dem.« Es ist eine der Stärken dieses starken, kurzen Buches, dass es die politischen Katastrophen als solche benennt und dabei den Menschen, die sie treffen, ihre Privatheit lässt. »Unsere Küche sah die ganze Zeit über gleich aus. Nur der Fernseher wurde erst angestellt, als wir schon schliefen«, heißt es in einem der Rückblicke auf die Kindheit, von der die Protagonistin noch sagt, »wir konnten Dinge, die Länder und Erwachsene und Kriege nicht konnten«.

»Wie lange hält man durch?« lautet die andere der beiden Fragen, die in diesem Buch zweimal gestellt werden. Einmal an den Großvater, den Deda, wie er kroatisch angesprochen wird. Er betritt das Buch früh und gesellt sich mit der ganzen Verwandtschaft zur Reisenden ins Zugabteil: Ein Mann, von dem man erfahren wird, dass er ein gewissermaßen aufgehörter Maler gewesen sei, einer, dessen Leinwände zu klein und dessen Farben zu dunkel waren. Ein unaufhörlicher Raucher hingegen, das Buch ist in dieser Beziehung nicht ungefährlich, ein geliebter Märchenerzähler, der sich ansonsten in das Labyrinth seiner Kreuzworträtsel zurückgezogen hat, in dem ihm der Bleistift ein Kompass ist.

Als junger Mann hat er die Strecke, auf der seine Enkelin jetzt unterwegs ist, in umgekehrter Richtung befahren; sie fährt nach unten, in den Osten, er fuhr nach oben, in den Westen, auch nach Paris. Der Grund dafür wird sich als der seines späteren Schweigens herausstellen, »denn da waren ein Krieg, eine Bombe und eine Flucht gewesen, drei große Worte, zu stark, drei Finger, zu klar, die einen Gruß machen, der ihm nicht gehört«. Den Großvater hat die Politik nicht nur getroffen, er hat mitgetan und dabei auf das falsche Pferd gesetzt.

Und dann ist da ein mysteriöses Frauenporträt von seiner Hand in der Wohnung der Großmutter. Es zeigt nicht sie, und doch hat sie es nicht verhängt oder entsorgt. Die Enkelin hingegen wird aus ihrem Handy die Nummer ihrer Liebe löschen. Nicht nur die, aber der Mann, wie der Großvater ein Maler, der nicht mehr malt, einer, der mit einer anderen verheiratet ist und anruft, wann es ihm passt, hat es allen Ernstes geschafft, seiner Geliebten zu sagen: »Ihr seid euch ähnlich.« Ein Unsatz, der beide Frauen trifft. Es sei dahingestellt, wer da seine Wünsche nicht artikulieren kann. Den Vorwurf jedenfalls erhebt er.

Die Rückreise absolviert die Protagonistin mit dem Bus. Die Fahrt beginnt fast schon slapstickartig, ja, da ereignet es sich, dass das Buch regelrecht humoristisch gerät, mit einem nach Kindercokolada quengelnden Kleinen und sich zuprostenden Großen. So kann es tatsächlich zugehen, hinter Wien und vor Athen. Doch dann passiert der Bus ein aufgelassenes Duty-free-Geschäft, an dessen Fassade in Großbuchstaben die Aufschrift prangt: »You will always win.« Auch so etwas gibt es tatsächlich.

Dort, zwischen Slowenien, Italien und Österreich, hat der Großvater einen seiner letzten Auftritte, kommt es zu einem Moment bestürzender Klarheit, während der Deda auf dem Friedhof in Zagreb liegt. Einer Stadt, »in der noch Pelzmäntel getragen werden«. Den der Großmutter hat die Enkelin im Gepäck. »Was kann man mitnehmen?« Diese Frage wird im Buch nur einmal wortwörtlich gestellt, dabei ist sie keine geringere.