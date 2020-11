Fabrizio Bensch/REUTERS Polizisten nehmen am Mittwoch an der Ecke Unter den Linden/Wilhelmstraße einen Mann fest

Am Rande der Proteste gegen das am Mittwoch von Bundestag und Bundesrat verabschiedete »Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite« ist eine erhebliche Personenzahl festgenommen worden. Angaben der Polizei zufolge, die mit 2.400 Beamtinnen und Beamten im Einsatz war, waren vor allem bei der Auflösung der Ansammlung auf der Straße des 17. Juni, wo es zu Rangeleien mit Demonstranten kam und die Polizei aus Wasserwerfern einen »Sprühnebel« auf die Kundgebungsteilnehmer niedergehen ließ, bis zum Abend insgesamt 365 Menschen vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Unter ihnen befand sich auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse, der von den Beamten am Mittwoch vormittag zu Boden gebracht und kurzzeitig festgesetzt worden war. Bei zwei Personen wurde richterlich geprüft, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Bis zum Abend meldeten sich nach Polizeiangaben zehn Beamte als verletzt.

Nachdem sich die mehr als 10.000 Demonstranten in übergroßer Mehrheit geweigert hatten, die geltenden Infektionsschutzregeln zu befolgen, hatte die Polizei die Demonstration auf der Straße des 17. Juni für aufgelöst erklärt. Die für ihr »robustes« Vorgehen gegen linke Demonstrationen bekannte Berliner Polizei ließ sich mit der Durchsetzung der Auflösungsverfügung mehrere Stunden Zeit. Sie begründete das mit der Anwesenheit von Kindern in der Demonstration. Wie der Tagesspiegel am Mittwoch online berichtete, soll im Vorfeld der Proteste in Chatgruppen explizit dazu aufgerufen worden sein, Kinder mit zu den Protesten zu bringen.

Bei der Demonstration hatten Teilnehmer die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes mit dem faschistischen Ermächtigungsgesetz von 1933 und Angela Merkel mit Adolf Hitler gleichgesetzt. Die Rede war auch von einem »Impfzwang«, der sich indes aus dem Gesetz an keiner Stelle ableiten lässt. Neben fundamentalistischen Christen waren Impfgegner, Hippies, sogenannte Reichsbürger, AfD-Anhänger und -Abgeordnete, aber auch eine Reihe bekannter Neonazis und Antisemiten unter den Teilnehmern der Demonstration (siehe jW vom Donnerstag).

Während ein paar hundert Meter entfernt demonstriert wurde, war es im Plenum des Parlaments zu teils hitzigen Auseinandersetzungen gekommen. Die AfD-Fraktion versuchte, die Debatte zu nutzen, um sich als einzige Bewahrerin von Grundrechten und Meinungsfreiheit zu inszenieren. Am Ende stimmten 413 Abgeordnete von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen für das Gesetz. 235 Abgeordnete aus den Fraktionen von AfD, Die Linke und FDP votierten dagegen.

Für Die Linke begründete deren parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte, warum die Fraktion gegen das Gesetz votiere. »Jeder Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte, die so bitter erkämpft worden sind, die so unser Fundament sind, auf dem wir uns hier streiten können, bedarf der Debatte und der Zustimmung oder der Ablehnung des Bundestages. Und genau das ist nicht vorgesehen«, umriss Korte den gewichtigsten Grund für die Ablehnung. Ahistorische Vergleiche wies der Linke-Politiker gleich zu Beginn seiner Rede zurück: »Das ist kein Gesetz, das in die Diktatur führt.« Wer das behaupte, verhöhne die Opfer von Diktatur und diejenigen, die »gefoltert, geknechtet und ermordet« wurden. »So weit unten darf man nicht ankommen«, rief er in Richtung der AfD.

Auch linke Juristen wie Rolf Gössner übten unterdessen Kritik am bisherigen Umgang der Bundesregierung mit der Pandemie: »Um den Ausnahmezustand der parlamentarischen Demokratie zu beenden, müssen Bundestag und Länderparlamente zwingend federführend an Beratungen wie Entscheidungen über Abwehrmaßnahmen beteiligt werden.« Soviel Zeit müsse in einem »demokratischen Rechtsstaat« auch in Zeiten schwerer Krisen bleiben. Nur so könne die mit der »epidemischen Lage von nationaler Tragweite« erworbene Machtfülle eines »dirigistischen Verordnungsstaates« zurückgedrängt werden, schrieb Gössner in einem in der Wochenzeitung Der Freitag veröffentlichten Gastbeitrag.

Für Empörung bei allen übrigen Bundestagsfraktionen sorgten unterdessen am Donnerstag Vorwürfe, wonach Abgeordnetenbüros der AfD rechten Gegnern der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie Zugang zum Reichstagsgebäude verschafft haben sollen. Diese Personen hatten am Mittwoch unter anderem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf dem Parlamentsflur bedrängt, beleidigt und Videosequenzen davon ins Internet gestellt. SPD-Fraktionsvize Katja Mast berichtete über den Kurznachrichtendienst Twitter, dass »eingeschleuste Personen« unter anderem versucht hätten, »in Büros einzelner Abgeordneter einzudringen«. Die AfD verwies am Donnerstag darauf, dass das auch bei Fraktionschefin Alice Weidel und Geschäftsführer Bernd Baumann der Fall gewesen sei. CDU/CSU und SPD haben für Freitag eine Aktuelle Stunde zu den Vorfällen beantragt.