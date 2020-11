Annette Riedl/dpa

Aus Protest gegen die anhaltende Rodung des Dannenröder Walds zugunsten einer Autobahn haben Aktivisten am Donnerstag die Landesgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin besetzt. Daran beteiligten sich unter anderem die Klimaschutzgruppen »Ende Gelände« und »Anti-Kohle-Kidz«. In Hessen, wo der betreffende Wald liegt, stellen die Grünen mit Tarek Al-Wazir den Verkehrsminister. In einem auf Twitter verbreiteten Video kritisierten die Aktivisten den »lebensgefährlichen Polizeieinsatz«, mit dem die Besetzer des Waldes konfrontiert sind (siehe jW vom Donnerstag). (jW)