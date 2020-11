imago/Müller-Stauffenberg Prekär Beschäftigte wie Reinigungskräfte sind besonders von Einkommensverlusten betroffen

Die Coronakrise dürfte die Einkommensungleichheit in Deutschland verschärfen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Anders als im vergangenen Jahrzehnt werde aktuell voraussichtlich »auch zumindest ein Teil der mittleren Einkommen zurückfallen und dadurch die Ungleichheit auf allen Ebenen wieder wachsen«, warnte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Stiftung bei der Vorstellung seines Verteilungsberichts. »Menschen, die zuvor schon wenig hatten, sind besonders oft und besonders hart von wirtschaftlichen Verlusten betroffen«, erklärte WSI-Direktorin Bettina Kohlrausch. Nötig sei eine stärkere Absicherung von Erwerbstätigen – insbesondere mit geringem Einkommen –, damit es hierzulande gelinge, »die Pandemie ohne tiefe gesellschaftliche Risse zu überstehen«, sagte Kohlrausch.

Den Daten des Instituts zufolge verlor dieses Jahr bis Juni rund ein Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland Einkommen. Unter den Befragten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 900 Euro war es fast die Hälfte; in fast 60 Prozent der Fälle betrugen die Einbußen mindestens ein Viertel des üblichen Einkommens. In der Einkommensgruppe über 4.500 Euro waren dagegen nur rund 27 Prozent von Entgeltverlusten betroffen. Die Forscher des WSI betonten außerdem, dass Eigentümer großer Vermögen »nach einem kurzen Einbruch zu Beginn« von der Krise profitierten. Auch dies dürfte aus ihrer Sicht die soziale Ungleichheit in der BRD verstärken.

Schon vor der Coronakrise war zudem nach Zahlen des Statistischen Bundesamts fast jeder siebte junge Bundesbürger von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche waren den Angaben vom Donnerstag zufolge im vergangenen Jahr betroffen, ihr Anteil betrug 15 Prozent. Zwar gibt es noch keine Daten zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Armutsgefährdung von Kindern, Experten befürchten jedoch eine Verschärfung der Lage. (AFP/jW)