Die Schranke niederreißen

Juda Ngwenya / Reuters Mittelfinger an die Rassisten: Dennis Goldberg (M.) im Kreise seiner Genossen Lionel Bernstein, Andrew Mlangeni, Raymond Mhlaba und Arthur Goldreich (v. l. n. r.)

Am 29. April dieses Jahres starb Denis Goldberg, einer der letzten beiden überlebenden Angeklagten des berühmten Rivonia-Prozesses. In dem waren 1964 Nelson Mandela und zehn weitere Mitglieder des African National Congress ANC und der südafrikanischen kommunistischen Partei SACP wegen Vorbereitung eines revolutionären Umsturzes zunächst zum Tode, später zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Einige Tage später veröffentlichte der Fotograf ­Masi Losi ein Bild, auf dem ein alter Goldberg, auf der Anklagebank von damals sitzend, den Mittelfinger in die Kamera streckt. Goldberg hatte gebeten, es nach seinem Tod zu veröffentlichen – sein letzter Gruß an Rassisten und Vertreter ungerechter Systeme überall.

Goldberg gehörte zu den prominentesten jüdischen Mitgliedern des ANC und seines bewaffneten Arms, dem »Speer der Nation« Umkhonto we ­Sizwe (MK) – er war aber bei weitem nicht der Einzige. Tatsächlich waren südafrikanische Jüdinnen und Juden im Kampf gegen die Apartheid im Verhältnis zur Bevölkerungszahl deutlich überrepräsentiert. Sie blieben auch in der jüdischen Gemeinschaft eine kleine Minderheit, aber eine, die größer war als in anderen weißen Gruppen und vor allem sichtbar durch ihr Leben jenseits der rassistischen Trennungen der Apartheid. Warum es eine so klar erkennbare Gruppe jüdischer Südafrikaner im ANC und den mit ihm verbundenen Organisationen gab, und ob dieser Überrepräsentation im Widerstand eine spezifisch jüdische Erfahrung zugrunde liegt, ist die Frage, die der Historiker und Soziologe Hanno Plass in seinem Buch auf der Grundlage von Interviews, biographischen Quellen und veröffentlichten Biographien zu beantworten versucht.

Die Frage ist komplizierter, als es den Anschein haben mag, denn die spezifisch jüdische Erfahrung in Südafrika ist auch eine spezifisch südafrikanische Erfahrung. Juden gehörten theoretisch zur weißen Minderheit im Apartheidstaat und waren damit rechtlich, politisch und ökonomisch privilegiert. Gleichzeitig grenzte sie der Antisemitismus der Buren und Engländer aus. Plass zeichnet die Biographien dieser Aktivistinnen und Aktivisten (die Interviews sind, was das Gender der Interviewten angeht, fast genau ausgeglichen) detailliert im Kontext der Geschichte und der verschiedenen Phasen des Antiapartheidkampfs, in Südafrika und im Exil, nach. Dabei unterscheiden sie sich zunächst wenig von denen anderer weißer, insbesondere kommunistischer, Kämpferinnen und Kämpfer. Innerhalb der wichtigen Antiapartheidorganisationen, vor allem der kommunistischen SACP und dem Congress of Democrats COD, stellten jüdische Linke eine große und einflussreiche Gruppe. Nach dem Massaker von Sharpe­ville waren mit Joe Slovo und Rusty Bernstein zwei Juden die einzigen Weißen in der Kerngruppe der SACP, in der die Entscheidung zum bewaffneten Kampf fiel. Slovo wurde Stabschef des MK und 1985 das erste weiße Mitglied der Nationalexekutive des ANC. Auch die unter steigender Repression erfolgte individuelle Entscheidung fürs Exil ebenso wie die Exilerfahrung selbst, prägend für die dargestellten Biographien, ist typisch für viele ANC-Mitglieder, aber auch andere gegen die Apartheid Engagierte. Was also ist das besondere an der Gruppe jüdischer Aktivistinnen und Aktivisten? Wie gestaltete sich ihre Politisierung, und durch welche Identitäten und Erfahrungen war sie geprägt?

Plass stellt fest, dass das jüdische Selbstverständnis der Aktivistinnen und Aktivisten eher kulturell als religiös oder politisch war. Das jüdische soziale und kulturelle Milieu prägte sie stark. Wichtig war zudem ein geteilter Erfahrungsraum, geprägt durch die Erfahrung einer mehrfachen Entfremdung: von der Familie, von der weißen Minderheitsgesellschaft, aber auch von der jüdischen Community. Intergenerationell stammten viele der Aktivisten aus Elternhäusern, die durch zionistische und vor allem bundistische ­Organisationen ­gegangen waren und ihren Kindern damit ein gewisses politisches Bewusstsein mitgaben. Allerdings konnten diese oft in Südafrika erstmals einen gewissen Wohlstand aufbauen und blieben politisch und kulturell ihren Herkunftsgemeinschaften verhaftet. Die Generation der jüdischen Antiapartheidaktivisten dagegen hatte nicht nur die Naziverbrechen aus der Ferne, sondern auch am eigenen Leib die antisemitische Agitation und Gewalt faschistischer Gruppen in Südafrika erlebt. Viele zogen einen Vergleich zwischen Nazideutschland und Südafrika und erkannten höchstens graduelle Unterschiede. Dagegen waren in der Frage der Haltung zur Apartheid und der Situierung in der südafrikanischen Gesellschaft etablierte Institutionen der jüdischen Community wie das South African Jewish Board of Deputies (SAJBD) darauf bedacht, sich zurückzuhalten, und ermahnten auch Aktivisten dazu.

Die Situierung als einerseits nominell privilegierte Weiße, denen aber andererseits durch ihr Jüdischsein die volle Teilhabe an der Minderheitsgesellschaft Südafrikas verwehrt blieb, und die eigene Verfolgungsgeschichte bzw. die der Eltern machte die von Plass untersuchten Personen einerseits offener für Gesellschaftsmodelle, die die Schranken von »Rasse« (im Privaten wie im Politischen) zu überwinden suchten. Dies schlug sich auch in Beziehungen und Freundschaften sowie der politischen Agitation nieder. Im Exil trugen sie unter Rückgriff auf diese Prinzipien in außerordentlichem Maße zur Internationalisierung und Popularisierung des Anti-Apartheid Movement (AAM) bei, das die für den Kampf des ANC wichtigen Solidaritäts- und Boykottaktionen organisierte.

Plass beschreibt in vielen Details das Leben der Gruppe jüdischer Antiapartheidkämpfer, bettet es in den Kontext der Geschichte des südafrikanischen Kampfes gegen die Apartheid ein und bietet so auch eine dichte Beschreibung des Erfahrungsraums dieses Kampfes. Leider ist das Buch ein wenig bearbeiteter Abdruck einer Dissertation, was sich in seiner Länge und stilistischen Sperrigkeit niederschlägt, was ihm eine größere Leserschaft wohl verwehren wird. Eine Fokussierung auf die von Plass betonten (Selbst-)Verortungen der jüdischen Aktivisten in ihrer Jüdischkeit, die vor allem das vierte Kapitel eindrücklich analysiert, und eine stilistische Glättung hätten hier viel geholfen. Dennoch gelingt Plass der fundierte Nachweis, dass die Geschichte der jüdischen Aktivistinnen und Aktivisten zeigt, »dass die Möglichkeit gemeinsamer Interessen, universeller Werte, Normen und Prinzipien und einer demokratischen, gleichberechtigten Praxis nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch besteht und ein historisches Fundament besitzt«.