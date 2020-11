Nur geträumt

Philipp Schulze/dpa Ein Herz für Tierbabys: Dirk Roßmann

Dass erfolgreiche Unternehmer meinen, sie müssten unbedingt Bücher über ihren sagenhaften Erfolg schreiben (lassen), ist symptomatisch, aber nicht schlimm. Man muss das Zeug ja nicht lesen. Dirk Roßmann (74) ist freilich ein besonderer Fall, der Drogeriekettenchef ist, nachdem 2018 Roßmanns Autobiografie über, nun ja, seinen sagenhaften Erfolg erschienen war und selbstverständlich wegging wie warme Semmeln, unter die Romanautoren gegangen. Mit der Handlung hatte er, logisch, keine Probleme: Sie fiel ihm im Schlaf ein, danach musste er sie bloß noch aufschreiben. »Im Dezember 2019 bin ich 14 Tage lang immer nachts um vier Uhr wach geworden, in einem Zustand zwischen Schlaf und Wachsein hat sich mir die Handlung des Romans förmlich aufgedrängt«, sagte er der Neuen Presse am Montag in Hannover.

Das Werk hat einen Titel, den Roßmanns Verlag Bastei Lübbe sich nicht verlagstypischer hätte ausdenken können: »Der neunte Arm des Oktopus« heißt der Klimathriller, und die »Kernfrage« darin ist tatsächlich gar nicht mal so doof: »Was passiert, wenn die Politik alles richtig macht – aber die Menschen das gar nicht wollen, weil dadurch ihr gewohntes Leben gefährdet ist?« Davon abgesehen, dass die Politik natürlich niemals alles richtig macht, und so etwas wie ein ernstgemeintes Bündnis von Russland, China und, hoppla!, den USA gegen die Klimakrise frühestens Konturen annimmt, wenn Holland im Meer versunken ist – obwohl: Holland?

Dass Roßmann, wie oben behauptet, die Handlung bloß noch aufschreiben musste, stimmt indessen nicht so ganz: »Ich bin im Sommer schwer krank geworden. Ich hatte eine schwere Magenschleimhautentzündung, ich hatte 180 Blutdruck. Ich bin kein geübter Thrillerschreiber, ich stand enorm unter Druck.« Zwölf Mitarbeiter hätten ihm schließlich geholfen, acht Rechercheure impften dem Buch Wissen ein, das Roßmann bis zum Ende fehlte. Aber ein Selbstvertrauen hat der Mann, man würde sich am liebsten eine dicke Scheibe davon abschneiden: »Ja, ich will die Welt verändern, und ich hoffe, dass mir das mit einem Buch gelingen kann.« Es wäre der erste Roman überhaupt, der das schafft. Wir drücken die Daumen.