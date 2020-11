Mike Blake/REUTERS Aura zurückgelehnter Weisheit: Rapper Common

Commons Version einer Revolution ist derart höflich, dass der Rapper sie bereits zweimal im Weißen Haus zum besten geben durfte. 2011 lud ihn die damalige First Lady, Michelle Obama, zu einem Spoken-Word-Event ein, 2016 durfte er im Rahmen der Tiny Desk Concerts des Senders NPR unter anderem sein Stück »Letter to The Free« vortragen, in dem er das Ende des US-Gefängnissystems fordert. Seine warme, leicht brüchige Stimme, die freundlichen Augen, der exakt gestutzte Bart, die sanften Ansagen zwischen den Liedern, dazu die exzellente Jazzband um den Keyboarder Robert Glasper und den Drummer Karriem Riggins: Wer würde nicht gerne so einen charmanten Gast haben?

Commons neue EP heißt passenderweise »A Beautiful Revolution Pt. One«, der Umsturz hat sich hier die Haare gebürstet, den eleganten Rollkragenpullover angezogen und meidet die unbequemsten Gesprächsthemen. Produziert hat es Drummer Riggins, viele der Songs werden getragen von einem seiner gefühlvollen Jazz-Shuffles statt von der gewohnten Computerware. »Say Peace« ist ein wunderbar rumpelnder Beat mit 6/8-Feel, über den Common und Gastrapper Black Thought von The Roots beeindruckend locker flowen. »Courageous« wird angetrieben von einem sanften Besenbeat, dazu Streicher, Klavier – und ein herrlich fragiles Mundharmonikasolo. Die Songs schleichen sich als scheinbare Popballaden in die Gehörgänge, verraten erst beim wiederholten Hören ihre Tiefe.

Konfrontation ist nicht Commons Style. Nach seinem Debüt »Can I Borrow a Dollar« (1992), das noch die eine oder andere Gangsterattitüde enthielt, fand der Chicagoer Rapper schnell zu einer Aura der zurückgelehnten Weisheit. Gemeinsam mit Acts wie A Tribe Called Quest oder eben The Roots um den Drummer und HipHop-Philosophen Questlove gehörte er zur Bewegung des Conscious Rap. Das hielt ihn nicht davon ab, den einen oder anderen Beef auszutragen, etwa mit Ice Cube, der sich von Commons Kritik an Gangsterrap in dessen Track »I Used to Love H.E.R.« (auf dem Durchbruchalbum »Resurrection«, 1994) angegriffen fühlte. Aber das wurde schnell ausgeräumt, 2016 spielten die beiden sogar nebeneinander in der Filmkomödie »Barbershop: The Next Cut«.

Common, inzwischen 48 Jahre alt, will die Welt ändern. Dazu überredet er freundlichst zur Not jeden einzeln. Für seinen Aktivismus hat er neben seiner Musik einen weiteren Kanal gefunden: In seiner neuen Youtube-Serie »Com + Well« zeigt er allen, wie er es persönlich angeht, sich zu einem immer besseren Menschen zu entwickeln. Wir treffen seinen Lifecoach, seinen Trainer, und er zeigt uns in seinem Kühlschrank eines seiner Geheimnisse: grünen Saft. Was zur Hölle ist in diesem grünen Saft? Keine tierischen Produkte, verspricht uns der vegane Common.

Einigen wird im grünen Smoothie Common vielleicht die eine oder andere Zutat fehlen. Die soziale Frage taucht nie getrennt von ihrer rassistischen Erscheinung auf. Seine Themen sind »Black Lives Matter« und Geschlechtergerechtigkeit – Common zieht nicht gegen den Kapitalismus zu Felde. Sonst hätte ihn Michelle Obama wohl auch nicht ins Weiße Haus geladen oder seinen Song »A Place in This World« im diesjährigen Wahlkampf zur Mobilisierung der Biden-Wähler genutzt.

Bei aller Milde, die Texte sind fordernd und klug, sie strahlen eine altersweise, versöhnliche Größe aus. In »What Do You Say (Move it Baby)« rappt Common treffend, man könne in ihm »a leader like Stokley or Mumia« sehen, einen Anführer wie Stokely Carmichael oder Mumia Abu-Jamal, aber mit der Seele eines Rebellen, der die Füße hochlegt: »of a rebel with his feet up«.

Für »A Riot in My Mind« nimmt Common kurz die Füße runter, es kommt fast so etwas wie Aggression auf: Die Snare ist wuchtiger, der DJ scratched ein kleines Chuck-D-Zitat. Im Refrain, gesungen von Lenny Kravitz, kippt die Stimmung jedoch wieder ins Träumerische. Ein Aufstand im Kopf, wie der Titel schon sagt, nicht auf der Straße. Ein höflicher, sympathischer Aufstand, der es vielleicht wieder ins Weiße Haus schaffen wird – als musikalischer Gast, versteht sich.