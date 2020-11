imago images / Prod.DB Lernte als Soldat die bornierten Typen kennen, die er später so treffend spielte: Reinhard »René« Kolldehoff im Italowestern »Der Dicke und das Warzenschwein« (1972)

Zitate aus einer Leserbrief­aktion der Jungen Welt fanden Eingang in den Defa-Dokumentarfilm »Schon fast wie Mann und Frau – Erfahrungen mit dem ersten Geschlechtsverkehr« (1984). Zu wem passe ich? Wer passt zu mir? Wann sollte man miteinander schlafen? Wie wichtig ist Zärtlichkeit? Diesen Fragen widmete sich der an Jugendliche gerichtete 28minüter, mit der Musik von Rockhaus unterlegt. Regisseur Helmut Kißling wird am Donnerstag 75. Seine Laufbahn bei der Defa hatte er 1967 als Kameramann begonnen. Als Regisseur verantwortete er später u. a. das TV-Magazin »Treffpunkt Kino«. Ab 1988 arbeitete Kißling für Nord-TV in Kiel.

Der in der gegenwärtigen Lage sicherlich nicht ganz glückliche Chef der »Theaterklause« in der Stadt Brandenburg hat den klangvollen Namen René Kolldehoff. Er ist der jüngste Sohn des berühmten Schauspielers Reinhard »René« Koldehoff, welcher als Urberliner 1936 am Landestheater Altenburg debütierte und bei der Ufa in einer kleinen Rolle vor die Kamera trat, bevor er Soldat werden musste. Hier lernte er die bornierten, rechthaberischen Typen kennen, die er später oft so treffend spielte. Von 1948 bis 1951 übernahm er kleine und mittlere Rollen bei der Defa (»Affäre Blum«, »Rotation«, »Bürgermeister Anna«), bevor er im Westen Karriere machte. Kolldehoff hatte gewissermaßen das Glück, dem Figurentyp des »hässlichen Deutschen« zu entsprechen; so wurde er 1952 von Henri Verneuil zum französischen Film geholt. Dort konnte man »Reinhard« nicht aussprechen, er wurde »René«. Mehr als drei Jahrzehnte lang spielte er (neben Einsätzen im bundesdeutschen Film) in internationalen Produktionen unter Regisseuren wie Carol Reed, Fritz Lang, Claude Chabrol, Jacques Tati oder Luchino Visconti. An Parkinson erkrankt, starb er am heutigen Mittwoch vor 25 Jahren. Noch fast bis zum Schluss war er als Sprecher aktiv.

Am Dienstag vor 95 Jahren wurde Horst Naumann in Dresden geboren. Seinen Geburtstag hat er nur in kleinem Kreis gefeiert – die große Nachfeier plant er für den kommenden Juni. Ein Optimist, bekannt aus den ZDF-Serien »Die Schwarzwaldklinik« und »Das Traumschiff« (wo er als Schiffsarzt über anderthalb Jahrzehnte eine Institution war). Seine Laufbahn hatte Naumann am »Theater der Freundschaft« in Berlin, DDR, begonnen. Dessen Direktor Hans Rodenberg holte ihn zur Defa, und dank seines guten Aussehens wurde der Schauspieler dort schnell zum Kinoliebling. Politisch fühlte er sich gegängelt. Die Berliner Grenze war noch nicht gesichert. So ging er 1958 mit klammem Herzen in den Westen. Er lebt und arbeitet heute in Duisburg.