imago images/Christian Schroedter Verhandlungssaal im Landgericht Magdeburg am elften Prozesstag gegen den Angeklagten

Am 20. Prozesstag im Verfahren um den rechtsterroristischen Anschlag in Halle vom 9. Oktober 2019 ging es am Dienstag in Magdeburg zum Ende der Beweisaufnahme erneut um dessen Auswirkungen auf das jüdische Leben in Deutschland. Dazu befragte das Oberlandesgericht Naumburg Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbandes der »Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus«. »Aus unserer Sicht hätten die Behörden den unzureichenden Schutz kennen müssen«, sagte er am Dienstag. Polizei, Landeskriminalamt und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatten nach dem Anschlag des Neonazis Stephan Balliet mehrfach gesagt, dass sie keinerlei Hinweise auf die Tat und eine veränderte Sicherheitslage der Synagoge gehabt hätten. Laut Steinitz weichen die Sicherheitseinschätzungen der Behörden für jüdische Einrichtungen oft von denen der betroffenen Gemeinden ab.

Die Verteidigung des Angeklagten scheiterte am Dienstag mit gleich zwei Anträgen. Für den von Anfang November auf Aussetzung oder zumindest eine dreiwöchige Unterbrechung des Verfahrens sahen die Richter keine Grundlage. Balliet hatte auf seiner Flucht unmittelbar nach der Tat einen Schwarzen angefahren, was die Anklage als fahrlässige Körperverletzung wertete. Die Vorsitzende Richterin hatte die Verteidigung Anfang November darauf hingewiesen, dass eine mögliche Verurteilung wegen versuchten Mordes schon Teil der Anklage war. Deshalb könne die Verteidigung mangels einer neuen Sachlage die Aussetzung nicht erwirken.

Auch mit ihrem Befangenheitsantrag gegen den vom Gericht bestellten psychiatrischen Gutachter scheiterte die Verteidigung. Das Gericht bewertete ihn am Dienstag als unbegründet. Die Verteidigung beantragte daraufhin, zusätzlich ein neurologisches Gutachten einzuholen. Dadurch zog sich die Beweisaufnahme länger als erwartet hin. Am Dienstag sagte erneut der Psychiater Norbert Leygraf aus, der ein Gutachten über den Angeklagten geschrieben, ihn dazu im Gefängnis mehrmals befragt und im Prozess beobachtet hatte.

Ihm zufolge gab der Angeklagte an, »rotgesehen« zu haben, nachdem er an der Tür der Synagoge gescheitert war. So habe sich sein gesamtes Sichtfeld für den Rest des Anschlags rot gefärbt. Die Verteidigung sah darin ein Symptom einer Migräne, die auch die Hirnleistung des Angeklagten beeinträchtigt haben könne. Infolge dieser Störung habe er die Kontrolle über sein Handeln verloren. Leygraf hatte das in seinem Gutachten nicht beachtet und die Schilderung vom »Rotsehen« als irrelevant bezeichnet. Am Dienstag nannte Leygraf es zudem »äußerst unwahrscheinlich«, dass das vom Angeklagten geschilderte »Rotsehen« auf einen Migräneanfall zurückzuführen sei. Über den Antrag eines zusätzlichen Gutachtens wollte das Gericht im Laufe des Nachmittags entscheiden.

Sollte die Beweisaufnahme am Mittwoch beendet werden, könnte die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer halten. Anschließend plädieren die mehr als 20 Vertreter der Nebenklage, bevor die Verteidigung das Wort hat. Bislang sind Fortsetzungstermine bis Dezember eingeplant.

Am 9. Oktober 2019 hatte Balliet versucht, die Menschen zu töten, die in der Synagoge von Halle den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Als er sich keinen Zugang verschaffen konnte, erschoss er eine Passantin sowie einen jungen Mann in einem Imbiss. Seit Juli läuft vor dem Oberlandesgericht Naumburg der Prozess, der aus Platzgründen in Magdeburg stattfindet. (dpa/AFP/jW)