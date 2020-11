Aly Song/REUTERS Straßenszene in Schanghai (10.2.2020)

Unter dem Titel »China, Vietnam, Cuba, Chile … Wege des Sozialismus« vereint das neue Heft der Zweimonatszeitschrift Marxistische Blätter eine Vielfalt von aktuellen, zum Teil gegensätzlichen Beiträgen, wie sie so in deutschsprachigen Publikationen noch nicht zu haben war. Schwerpunkt ist die Beurteilung der Entwicklung Chinas. Ergänzt wird das Heft durch eine Beilage, die ein Referat Xi Jinpings über »marxistische politische Ökonomie im heutigen China« enthält sowie eine Ausarbeitung des Staats- und Parteichefs über den dialektischen Materialismus. Allein die Tatsache, dass hier die Perspektive der KP Chinas dokumentiert wird, gehört zu den großen Ausnahmen hiesiger linker Debatten zum Thema.

In ihnen herrscht oft eine einseitige Analyse ökonomischer Fragen getrennt von Untersuchungen des Charakters von Staat und Partei vor, wofür sich auch hier Beispiele finden. So zieht der Sinologe Olaf Matzerath aus der Entwicklung des Lenovo-Konzerns zum Weltmarktführer im Computerverkauf allgemeine, aber verkürzt erscheinende Schlussfolgerungen zur Politik der Volksrepublik insgesamt. Die spezifische Dialektik von Ökonomie und Politik in China steht dagegen im Mittelpunkt mehrerer Beiträge (Klaus Wagener, Hannes A. Fellner, Patrik Köbele, Helmut Peters) und analog auch in den Texten zu Vietnam (Nhi Le), Kuba (José Luis Rodriguez) und Chile (Winfried Roth). So z. B. in grundlegender Weise bei Beate Landefeld und Vladimiro Giacché, die sich mit Warenproduktion im Sozialismus befassen. Landefeld betont mit Blick auf Kritiker der ökonomischen »Politik der Öffnung und Reform« in China, Politik sei »heute noch weniger als früher der bloße, unmittelbare Ausfluss der Ökonomie«. Giacché plädiert dafür, das Verhältnis von Sozialismus und Warenproduktion angesichts der »Geschichte der postrevolutionären Gesellschaften des 20. Jahrhunderts« neu zu formulieren und zitiert den DDR-Ökonomen Fritz Behrens: »Das grundlegende Kriterium einer sozialistischen Produktionsweise ist (…) nicht die Aufhebung der Warenproduktion, sondern die Aufhebung des Warencharakters der Arbeitskraft.«

Domenico Losurdo, aus dessen Schrift »Flucht aus der Geschichte« (2000) ein Auszug abgedruckt wird, zeigte vor 20 Jahren die Spezifik des Marxismus in der KP Chinas, als er festhielt: »Der Universalismus oder der abstrakte Internationalismus, den Gramsci Trotzki vorhielt, scheint im chinesischen Kommunismus nie Fuß gefasst zu haben.« Losurdo hob damals hervor, es sei nach Gründung der Volksrepublik darum gegangen, »zwischen ökonomischer Expropriation und politischer Expropriation der Bourgeoisie zu unterscheiden«. Nur letztere müsse strikt durchgeführt werden.

Wolfram Adolphi zeigt unter dem Titel »Chinas Weg – eine Menschheitsfrage« dass der Umgang mit der Geschichte und der heutigen Entwicklung Chinas auch eine Klassenfrage ist, in der »Überlegenheitsdünkel und Besserwisserei« keinen Platz haben dürfen. Das Heft kann hoffentlich dazu beitragen, dass das endlich wahr wird.