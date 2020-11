jW-Archiv Rosa Luxemburg im August 1907 bei einer Kundgebung in Stuttgart

Rosa Luxemburg war nicht nur die Revolutionärin und marxistische Theoretikerin, die wir kennen. Sie war auch ein Familienmensch. Aus dem Briefwechsel mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Leo Jogiches, den Feliks Tych um 1970 in drei Bänden auf polnisch herausgegeben hat, geht nicht nur ihr – unerfüllt gebliebener – Kinderwunsch hervor, die Briefe sind auch voll mit Namen in den fürs Polnische typischen Koseformen: Andzio, Józio und viele andere. Die Rede war von ihren Geschwistern, Vettern und Cousinen, an deren Leben sie in dem Maße, wie das aus dem Ausland möglich war, Anteil nahm und die zu ihr genauso Kontakt hielten. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis jemand sein Forschungsinteresse auf die Familie Luxenburg (wie sie sich anfänglich schrieb) bzw. Luxemburg richtete.

Was Krzysztof Pilawski und Holger Politt aus Archiven von Riga bis Lwiw, von Budapest bis Koblenz zusammengetragen und durch Verweise auf eine umfangreiche Literatur erhärtet haben, ist nicht nur eine bemerkenswerte forscherische Fleißarbeit. Es schält sich im Ergebnis ihrer Recherchen auch ein beeindruckendes Stück jüdisch-polnischer Sozialgeschichte heraus: die Geschichte der über Generationen andauernden Säkularisierung des wohlhabenden und gebildeten Teils der jüdischen Bevölkerung am Beispiel dieser weitverzweigten Familie.

In der Generation von Rosa Luxemburgs Großeltern gab es noch etliche Rabbiner, es folgten in der Elterngeneration die Kaufleute, die mit wechselndem Erfolg die Vermögen aufbauten, aus deren Erträgen – unter anderem – auch die begabte junge Rosa zum Studium in die Schweiz geschickt werden konnte. Und es folgten in der Generation Rosas und der nachfolgenden die Angehörigen der freien Berufe und Funktionseliten der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft in Polen: Ärzte, Anwälte, Apotheker, Professoren. Indirekte Zeugnisse dieser Säkularisierung sind die unter den Illustrationen stark vertretenen Grabsteine: Waren sie anfangs noch in hebräischen Lettern beschriftet, so setzten sich im Verlauf des 19. und im 20. Jahrhundert die lateinischen Buchstaben durch. Man kann das auf jüdischen Friedhöfen in Deutschland ebenso beobachten.

Längst nicht alle von Rosas Verwandten waren politisch links, aber im Zweifelsfall standen sie sicherlich auf der »fortschrittlichen« Seite des Bürgertums. Dafür sorgte schon der Antisemitismus des konservativen Teils, der einen Anschluss an diese Fraktion der polnischen Bourgeoisie ihren jüdischen Mitgliedern nicht nahelegte. All dies beschreiben Pilawski und Politt so farbig und populär, dass man es kaum bedauert, dass die Quellennachweise sich auf eine umfangreiche Literaturliste am Schluss beschränken. Das Buch ist eine vorzügliche Einstimmung auf eine Reise nach Polen, insbesondere den immer empfehlenswerten Besuch des Warschauer Polin-Museums über die Geschichte der Juden in Polen. Das einzige, was es auf dieser Ebene zu bemängeln gäbe, wäre, dass man bei den vielen Brüdern, Onkeln und Schwägerinnen schnell den Überblick verliert, so dass ein Familienstammbaum dem Buch nicht geschadet hätte. Nimmt man es aber, wie beschrieben, als Beitrag zur jüdischen Sozialgeschichte, als eine Art polnischer »Buddenbrooks« mit realem Hintergrund, dann ist dieser Mangel sicherlich zu verschmerzen.

Allerdings sind die Autoren einem traditionellen Dilemma der Biographik nicht entgangen. Wer Geschichte am Leben Einzelner erzählen will, muss zwischen den Felsen der Kontextualisierung und der Spezifik navigieren. Sonst wird entweder verwischt, was die im Mittelpunkt stehende Person so einzigartig machte, dass man ihr Leben kennenlernen will, oder schon durch Heldinnenverehrung vorausgesetzt, was erst zu beweisen wäre. Was weiß man, um ein Beispiel zu nehmen, über Friedrich Engels, wenn man weiß, dass er gern roten Bordeaux trank? Sicherlich nicht das, was ihn aus dem Kreis der vielen Zeitgenossen, die das auch taten, heraushebt. Was lernt man über Rosa Luxemburg, wenn man den Lebenswegen ihrer Verwandten folgt, die ihre Karrieren in Polen machten, anstatt sich im Ausland politisch zu betätigen?

Es ist nicht anzunehmen, dass sich die Autoren dieses Dilemmas nicht bewusst gewesen wären. Die Auflösung der Revolutionärin Rosa Luxemburg in eine kluge junge Frau aus guter Familie, wie sie von der Erzählung der Autoren geleistet wird, minimiert das, was Rosa von ihrer Familie unterschied, aber sie auch aus dieser heraushob. Man kann sagen, das sei ja an anderer Stelle schon hinreichend beschrieben worden. Sicher. Dennoch wird man den Verdacht nicht los, dass diese Erzählstrategie den Weg der Linkspartei in die Mitte des deutschen Parteienspektrums sozusagen an der Person der Namenspatronin ihrer Stiftung – Holger Politt leitet deren Büro in Warschau – vorexerzieren soll. Einer von Rosa Luxemburgs letzten Artikeln endet mit den Worten: »Ich war, ich bin, ich werde sein.« Zu befürchten ist, dass diese Studie bei aller Sorgfalt, mit der sie gearbeitet ist, den Weg Rosa Luxemburgs und ihres Denkens in die Vergessenheit beschleunigt.