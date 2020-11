Michael Merz Da ging noch live: OYA in Berlin

OYA ist eine junge, aufstrebende Band, die sich ohne Plattenlabel in den letzten Jahren eine treue Fanbasis erspielt hat. Egal ob an Straßenecken, vor Cafés, in Clubs – die vier Musiker bauen unprätentiös ihr Equipment auf und legen los. Über viele Stunden kann so ein Gig gehen, da wird improvisiert, mit Gastmusikern gejammt, der eine oder andere Wurm ins Ohr gesetzt. Reggae, Jazz, Dub – »Music from everywhere to every­one«, bis keiner mehr stillsitzen kann. Doch für eine Band, die sich über ihre Liveauftritte definiert, sind die Zeiten schlecht. Und so haben OYA in Kollaboration mit der Volksbühne am Kaulenberg in Halle/Saale am Sonnabend einen Liveauftritt ins Netz verlagert. Das Unbehagen in den Gesichtern der Musiker, in einen dunklen Raum ohne Publikum hineinzuspielen, löste sich bald auf, und mit ein bisschen Imaginationskraft schaut man auf den Monitor und wähnt sich bald in einer Strandbar. Auf Facebook kann man sich jetzt noch mal die Sonne in die Bude holen. Abruf kostenlos, Spenden erbeten. (mme)

https://kurzelinks.de/7bp7