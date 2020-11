Gene Ambo/imago/MediaPunch Wer ist hier zahm? Der wahre Weihnachtsmann im Kreise seiner Trümmertruppe (1986)

Ich hab keine Band so oft live gesehen wie Motörhead und bin nie enttäuscht worden. Ihr letztes Konzert in Wacken allerdings, im Sommer vor Lemmys Tod 2015, war eine traurige Angelegenheit. Er wankte mit versteinertem Gesicht ans Mikro, hielt sich am Rickenbacker fest, verschleppte seine Gesangsparts, und der habituell maulfaule Phil Campbell musste die meisten Ansagen machen, weil der Alte sich kaum auf den Beinen halten konnte. Ich wollte das nicht länger mit ansehen und ging zum Zelt. Er war dem Tode geweiht, das spürte man. Und ich wurde sauer auf die Menge, weil es mir so vorkam, als wartete man nur darauf, dass er auf offener Bühne zusammenklappte, um das Handy zücken zu können. Keine Ahnung, wie viele Konzerte er bis Weihnachten noch durchgestanden hat, einige wurden ja auch abgesagt, es muss eine Tortur gewesen sein. Lemmy wollte nicht anders leben, dennoch tat er mir unsäglich leid.

Eine Zeitlang kamen Motörhead immer so um Weihnachten herum vorbei, und weil man da sowieso nichts wirklich Wichtiges vorhatte, bis auf die Wodkabowle bei Volker nach dem Familienteil, fuhr man hin und holte sich seine Packung ab. Und meistens war es dann gar nicht mehr so schlimm, dass man mal wieder die falschen Geschenke bekommen hatte, weil Lemmy den wahren Weihnachtsmann ganz gut spielte.

Thunderhead traten einmal im Vorprogramm auf. Es hatte sich herumgesprochen, dass deren Frontmann Ted Bullet, ein guter Sänger und Gitarrist, unter dem Napoleonkomplex litt. Kleiner Mann holt den Dicken raus. Ich hatte ihn zuvor auf einem Festival erlebt, wo er einem durchaus zugetanen Haufen Kampftrinkerinnen in Kutten verbal an die Wäsche wollte. So besoffen waren sie noch nicht, dass ihnen seine Uncharmantheiten verborgen blieben. Sie gingen mit riesigen Stinkefingern, und das brachte ihn erst recht in Rage.

An diesem Abend im März 1991 jedoch riss er sich zusammen, jedenfalls auf der Bühne. Dahinter, so verbreitete es sich in Windeseile durch die Reihen der Music Hall in Hannover, soll er sich einer der vier Sängerinnen der Cycle Sluts From Hell, dem zweiten Support-Act, in unziemlicher Weise genähert haben. Und Lemmy, dieser Gentleman und fürsorgliche Gangleader, rückte ihm dafür wortwörtlich den Kopf zurecht. Eine Rubbelnuss, die sich gewaschen hatte.

So sehr ich Motörhead mit Phil Campbell und noch mehr als Quartett mit Würzel schätzte, die Originalbesetzung war schlicht unschlagbar. Leider hatte sich Fast Eddie Clarke bereits verabschiedet, als ich in ein Alter kam, in dem meine Eltern mir zutrauten, ein Motörhead-Konzert zu überleben. Ich musste mich also stets an die Mitschnitte halten, um mein Urteil bestätigt zu finden, aber das klappte ganz gut. Regelmäßig.

Das ursprüngliche Erregungspotential eines Klassikers lässt sich manchmal nur schwer nachspüren, wenn der historische Kontext verblasst. Dass Motör­head mal die »härteste«, »wildeste« oder gar »gefährlichste« Band gewesen sein sollen, mag überraschen, wenn man die Songs von »Overkill« und »Bomber« (beide 1979) in den Studioversionen hört. »No Class« ist eigentlich nichts anderes als ZZ Tops »Tush« mit drei Schippen Dreck obendrauf. Selbst »Overkill«, der Titelsong, wirkt auf heutige Ohren fast schon zahm. Dass Schlagzeuger Philthy Animal Taylor hier bereits an die Grenzen des neuen Subgenres Speed Metal heranprescht, offenbart sich deutlicher bei den klabauternden Gigs.

Zwei Mitschnitte aus Aylesbury am 31. März und Le Mans am 3. November 1979 werten die »40th Anniversary«-Editionen enorm auf. Sie zeigen sehr schön die erschöpfende Intensität und den Schalk der kanonischen Trioformation, von der so viele offizielle Livezeugnisse gar nicht erschienen sind. Fast Eddie Clarke spielt erst hier so richtig über seine Verhältnisse, und Lemmys verzerrte Bassriffs mörteln alles zu. Untenrum. Am spektakulärsten war aber gar nicht mal die kaputte instrumentale Performance, sondern Lemmys aus tiefster Kehle röchelndes Untotenorgan.

Ein halbes Jahr liegen zwischen »Overkill« und »Bomber«, und die fehlende Muße fürs Songwriting merkt man der zweiten Produktion durchaus an. Während »Overkill« weitere Motörhead-Standards enthält (»Metropolis«, »Stay Clean«, »Damage Case«), spielen die Songs von »Bomber«, abgesehen vom Titelstück und »Stone Dead For­ever«, live schon bald keine Rolle mehr. Wer sich für die vielen Outtakes aus diesen Sessions interessiert, muss die sündhaft teuren Boxsets kaufen, die Digger kennen ja kein Erbarmen. Für die hat Airfix auch einen Bausatz des Motör­head-Bombers Heinkel He 111 aufgelegt.

Bei »Ace of Spades« zahlte sich Motörheads Tourknochenmühle erstmals so richtig aus. Das Album erreichte Platz vier der englischen Charts. Ein ziemlicher Erfolg für diese Trümmertruppe, der vielleicht gar nicht unbedingt der größeren Qualität der Songs geschuldet ist, sondern dem Gewöhnungseffekt. Man hatte das englische Publikum durch stetiges Malträtieren mit ihrem Kaputtniksound bekanntgemacht, so dass es irgendwann in der Lage war, die Melodie-Nuggets in diesem sonischen Geröllhaufen zu erkennen.

Die Mischung aus ganz altem Rock ’n’ Roll, heißgemachtem Boogie und dreckigem Punk konnte es mit der gerade über Europa hereinbrechenden New Wave of British Heavy Metal in Härte und Geschwindigkeit spielend aufnehmen, also sortierte man auch Motörhead dort ein, obwohl Lemmy schon damals stets darauf beharrte, einfach bloß Rock ’n’ Roll zu spielen.

Das neue Genre-Etikett war ihnen trotzdem nützlich, weil sie innerhalb dieser sich konsolidierenden Szene, eine Weile wenigstens, als die rabiatesten, wildesten und gemeinsten Exponenten durchgehen konnten. Das rüde Image stärkend kam hinzu, dass nie ganz klar war, wo die Inszenierung aufhörte und das dreckige Leben begann. Das Wes­terncover von »Ace of Spades« (1980) mit den drei Outlaws, deren Gesichter man kaum erkennt, war dann auch beides – Theater und Beglaubigung. Beglaubigungstheater.

Volker besaß das Album als erster. Wir trafen uns fast täglich, hörten hin und sammelten die spärlichen Infos, die man von ihnen bekam, u. a. in der Bravo, die früher als andere Magazine Heavy Metal zumindest als Thema ernstnahmen, wenn auch journalistisch übel zurichteten. Aber wie man es auch drehte und wendete, keiner wurde richtig schlau aus Motörhead. Was waren das für miese Typen? So fixt man kleine Kinder an.

Das eigentliche Pfund der »40th Anniversary«-Edition von »Ace of Spades« ist der Mitschnitt aus der Whitla Hall in Belfast vom Frühjahr 1981. Die drei haben ihr Set so sicher im Griff, dass sie sich in den Pausen die Bälle zuwerfen können, herumkaspern, lästern und das Publikum hochnehmen. So unterhaltsam wie mit der Quasselstrippe Fast Eddie waren Motörhead nie wieder. Und das will nun wirklich was heißen.