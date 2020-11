Eugen Egner

Zehn Tage nach der Schließung der Wahllokale hat Donald Trump den folgenden Tweet abgesetzt: »For years the Dems have been preaching how unsafe and rigged our elections have been. Now they are saying what a wonderful job the Trump Administration did in making 2020 the most secure election ever. Actually this is true, except for what the Democrats did. Rigged Election!«

Man kann das auf zweierlei Weise ins Deutsche übersetzen: wortgetreu oder sinngemäß. Wortgetreu liest es sich so: »Seit Jahren haben die Demokraten gepredigt, wie unsicher und manipuliert unsere Wahlen gewesen sind. Jetzt sagen sie, was für eine wunderbare Arbeit die Trump-Administration geleistet hat, um 2020 zur sichersten Wahl aller Zeiten zu machen. Das ist ja auch tatsächlich wahr, mit Ausnahme dessen, was die Demokraten getan haben. Manipulierte Wahl!« Und nun die sinngemäße Übersetzung: »Ich und meine Administration verdienen hohes Lob dafür, dass wir die diesjährige Wahl zur sichersten aller Zeiten gemacht haben. Aber dann sind die Demokraten gekommen und haben sich der Wahlfälschung schuldig gemacht, und obwohl ich bekanntlich ein sehr stabiles Genie bin, merke ich nicht, dass ich mir hier gerade selbst widerspreche und zwei Behauptungen, die einander ausschließen, in einem Tweet zusammenzwinge, der nur Vollidioten überzeugen kann.«

Trump ist zweifellos noch immer gefährlich, denn es liegt in seiner Macht, Millionen Verrückte aufzuwiegeln, und er hat Zugang zu den nuklearen Codes, aber von der Lektüre seiner Tweets geht etwas zutiefst Beruhigendes aus. Ein Mann, der so etwas schreibt, ist schlichtweg zu blöd, um einen Staatsstreich durchzuführen. Eine dicke Lippe riskiert Trump ohnehin nur noch auf Twitter. Es ist lange her, dass er sich zuletzt öffentlich einer kritischen Frage gestellt hat. Das ist schade, denn erst jetzt, in der schmachvollen Agonie, entwickelt er seine wahren Entertainerqualitäten. Nie zuvor hat sein dummes Gesicht einen höheren Unterhaltungswert besessen als heute. Doch er mag es uns nicht mehr zeigen. Er verkriecht sich, um unbehelligt am Schnuller zu lutschen, mit dem Füßchen aufzustampfen und die böse, böse Welt da draußen zu beschimpfen. Und die lächerlichen Ohrfeigengesichter und Speichellecker in seiner Partei lassen Baby Donald gewähren und wagen es nicht, ihm zu sagen, dass es sein Spielzeug hergeben muss.

Apropos Rigged Election: Gibt es bereits eine Band, die sich so nennt? Wenn ja, dann sollte sie den Beatles-Song »Cry Baby Cry« covern.